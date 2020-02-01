Realme C3, Realme UI ile kutudan çıkan ilk telefon olacak!

Realme C3 resmi olarak 6 Şubatta geliyor ama şirket zaten telefonun özelliklerinin çoğunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise Realme C3’ün Realme UI ile geleceği ve telefonun en yeni Android 10 tabanlı arayüzü ile kutudan çıkacağı duyuruldu.

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Realme C3 bizlere neler sunuyor?

Cihaz, yakın zamanda duyurulan Helio G70 SoC‘yi kullanan giriş seviyesine hitap eden bir akıllı telefon. 3 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı bellek çeşidi ile birlikte 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı ile gelecek. Ekran kısmında ise, ekran/gövde oranı %89.8 olan 6.5 inçlik bir su damlası çentik tasarımı ile gelecek.

Kamera ve pil özellikleri neler olacak?

Telefon kamera olarak biri önde diğerleri arkada olmak üzere üç kamera ile gelecek. Birincil ana kamerası 12 MP büyüklüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip olacak. Aynı zamanda 2 MP’lik ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir derinlik algılayıcı sensör mevcut. Diğer kameralar hakkında ise ayrıntılı bir bilgi açıklanmadı. Realme C3, mikroUSB bağlantısı ile gelecek ve pil olarak 5000 mAh‘lik oldukça büyük bir pil kapasitesi ile kullanıma sunulucak.

Tasarım konusunda ise Realme sadece mavi rengi onaylamış durumda ancak daha fazla renk seçeneği olacak ve 6 Şubatta tanıtım sırasında bu seçenekleri göreceğiz.