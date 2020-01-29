Realme C3 tanıtım tarihi açıklandı

Redmi Note 8 Pro, donanım özellikleri ve fiyatıyla oldukça rekabetçi bir cihaz. Özellikle kameralarına baktığımızda 8 MP ultra geniş açılı kamerasının yanı sıra 64 MP büyüklüğünde bir ana kameraya sahip. Ayrıca makro fotoğrafçılık için 2 MP büyüklüğünde bir makro kameraya ve yine 2 MP‘lik bir derinlik sensörüne cihazda yer verildi. Bu kamera özelliklerine rağmen Note 8 Pro, DxOMark testinde Black Shark 2 ve LG V30 ile aynı puanı alarak beklentilerin altında kaldı.

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Redmi Note 8 Pro kamerasının eksik yanları raporda belirtildi

Skoru oldukça düşük gelen Redmi Note ailesinin son üyesi fotoğraf bölümünde 87, video kategorisinde ise 78 puan aldı. Ana kameranın “auto focus” performansı, portre çekimlerinde pozlama ve nesne odaklanması oldukça iyi olduğu belirtildi. Ancak sınırlı dinamik aralık, yavaş otomatik odaklama, renk tonunu kaydırma ve kenar yumuşatma ile çekimler konusunda eksik bulundu.

DxOMark ayrıca ince ayrıntılara ve dinamik aralığa dikkat çekiyor. Gerçek bir telefoto kameranın olmaması da düşük zoom puanı ile sonuçlanıyor. Düşük ışıkta fotoğraf çekimleri ise Note 8 Pro ‘nun aldığı düşük puanın bir başka sebebi olarak karşımıza çıkıyor.

Video tarafında ne gibi eksiklikler var?

Cihaz video konusunda otomatik netlemenin sürekliliğinin bulunmaması ve sınırlı çekim aralığının olması sebebiyle iyi bir puan alamadı. Bunun yanı sıra Redmi Note 8 Pro, iç mekan çekimlerinde turuncu renk tonu ile birlikte tüm çekim koşullarında gözle görülür bir gürültü olması sebebiyle beklentileri karşılayamamış görünüyor. Kamera genel olarak iyi ışıklandırmada kötü bir sonuç vermiyor ve bu telefonun fiyatı göz önüne alındığında düşük ışık ve video çekimlerinde bu performansı göstermesi kabul edilebilir gözüküyor.