Video
realme C21 Alınır Mı? | Fiyat Şampiyonu
Giriş segmentinde en önemli kriter fiyat. Fiyat konusunda da en çok öne çıkan marka ve model burada realme C21 oluyor. Devasa bataryası ve devasa ekranıyla dikkat çeken cihazın en güzel yanıysa fiyatı. 1.600 TL’ye satılan realme C21, şuanda fiyatıyla giriş segmentinin en çok dikkat çeken akıllı telefon modeli.
realme C21’in fiyatını Hepsiburada üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
realme C21’in fiyatını Trendyol üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
İlginizi çekebilir: realme GT’nin Türkiye’ye gelecek olan rengi belli oldu!
realme C21 alınır mı?
realme C21, birçok özelliğiyle anne ve baba telefonu diyebileceğimiz özellikte bir telefon. Cihazın alt tarafında Micro USB giriş bulunuyor ve ekran paneli de 720p çözünürlükte. Bu gibi dezavantajlara rağmen fiyatının 1.600 TL olduğunu göz önüne aldığınızda bu detaylar sizi hiç rahatsız etmiyor. Çünkü bugün asgari ücretin neredeyse yarı fiyatına akıllı telefon almak da çok zor. E haliyle bizler de Alman olmadığımız için bu fiyata böyle bir akıllı telefon almak bizim için gerçekten önemli hale geliyor.
Hediye edilecek bir akıllı telefon arıyorsanız veya annenize babanıza bir akıllı telefon lazımsa realme C21 bunun için gayet güzel bir seçenek konumunda. Bataryasının 5.000 mAh kapasiteye sahip olması da birçokları için önemli olacaktır. Bu kapasite sayesinde pilinizin 1 günü çıkarması çok kolay olacaktır. Fakat bir şey itiraf edeyim ki eğer realme C21’in fiyatı 2.000 TL bandında olsaydı satın almak için tercih etmeyebilirdim.
realme C21’in hoparlörü cihazın arka kapağına konumlandırılmış durumda. Eğer masanızın üstüne C21’i koyup bir şeyler izlemek isterseniz maalesef ses dalgaları masa ve akıllı telefon arasında kalıyor. Bu sefer de sesler boğuk bir hal alabiliyor. Bu durum da sizi rahatsız edebiliyor. Hoparlörün konumu bize kalırsa kapak yerine çerçeve üzerinde olmalıydı. Böylece ses konusunda böyle bir deneyim yaşanmasının önüne geçilebilirdi. Fakat hoparlörde yaşanan durumun aksine parmak izi okuyucunun arka kapağa yerleştirilmesi güzel bir hamle olmuş. Anne babalarımız veya saygı değer büyüklerimiz güç tuşuna entegre parmak izi okuyuculara alışmak konusunda problem yaşayabiliyorlar. Parmak izi okuyucunun daha belirgin bir yerde olması da onların yaşadıkları bu kafa karışıklığının önüne geçilmesini sağlıyor ve evladım yanlışlıkla kilidi kaldırmışım telefon da Hatice teyzeni aramış gibi durumlar yaşanmıyor. Yalnız anne babalara uygun dediğimiz bir akıllı telefonun Micro USB ile sunulması pek hoş değil çünkü yine saygı değer büyüklerimiz Micro USB girişine kablo takarken sıkıntı yaşayabiliyorlar. Yakını görme problemi yaşayan büyüklerimiz için Type-C girişi çok daha uygun ve ergonomik bir seçim olabilirdi.
Kutudan kılıf çıkmaması bize kalırsa bir eksi olmuş. Cihazı kılıfla kullanmak isteyenler dışarıdan bir kılıf bulmak zorunda kalacaklar. Bu da ekstra masraf ve uğraş anlamına geliyor. Bizce keşke kılıf da cihazla beraber sunulsaydı. Cihazı kılıfsız şekilde düşürdüğünüz zaman bu cihaz için bir risk teşkil edebilir ama en azından cihazın uygun fiyatlı bir cihaz olması herhangi bir hasar görmesi durumunda canınızın çok da yanmayacağı anlamına geliyor.
Gelelim cihazın kamerasına. Giriş segmentinde 3’lü kamera sunarak başarılı iş çıkaran C21, fotoğraf performansıyla da beklentileri karşılayabiliyor. Beklentiler her ne kadar karşılansa da; bu akıllı telefon ilgi çekici fotoğraflar çekmek isteyenlerin telefonu değil. Ayrıca modülde bulunan makro kamera hiç koyulmayıp; yerine bizce Type-C girişi konulsaydı cihazın alınabilirliği daha da çok artabilirdi.
MediaTek Helio G35, MediaTek’in oyun odaklı işlemcilerinden biri olsa da; maalesef güncel oyunların gerektirdiği güç standardını karşılamakta zorlanıyor. Durum böyle olunca da, oyun oynamayı düşünenler için C21 çok da cazip bir cihaz olarak karşımıza çıkmıyor. Fakat temel işlemlerde bu işlemci gayet yeterli bir güç düzeyinde. Tüketimi de aşırı yüksek düzeyde olmayan G35’in, temel kullanıcıyı mutlu edebileceğini düşünüyoruz. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama da, çok fazla uygulamayı aynı anda kullanmamanız ve aynı anda yüklememeniz gerektiği sinyalini sizlere veriyor. 3 GB RAM’in temel kullanıcıya yeterli olduğunu hesap edersek; tek sıkıntının hafıza noktasında yaşanabileceğini düşünüyoruz fakat realme bu noktada MicroSD kart yuvası yerleştirerek bizleri düşünmüş. Böylelikle hafızayı MicroSD kartla dilediğimiz gibi artırarak geniş depolama hacmiyle kullanıma devam edebiliyoruz.
Sonuç
Bize kalırsa realme C21, fiyatı ve sunduğu özelliklerle gayet alınabilecek bir akıllı telefon. Temel kullanıcının ve saygı değer büyüklerimizin taleplerine yeterli cevabı verebilecek bir akıllı olan C21’i biz tavsiye edebiliyoruz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Giyilebilir Teknoloji
Redmi Airdots 3 İncelemesi | Bass Severler Buraya | HEDİYELİ
Redmi Airdots serisi kulaklık ülkemize en çok sevilen ve en çok satılan kulaklık modellerinin başında geliyor destek yanlış olmaz. Uzun süredir Airdots serisinin yeni modelinin çıkması beklenirken sonunda Çin’de çıktı ve biz de siparişini verdik.
Bakmakta fayda var: Xiaomi, Tarihinde İlk Kez Dünyanın En Çok Satan 2. Markası Konumuna Yükseldi
Tasarım kısmında eski modelleri ile (Airdots 1,2 2s) büyük oranda benzerlik gösterse de malzeme kalitesi olarak iyileştirilmiş. Kutu yapısı daha soft bir dokuyla kaplanıp daha sağlam hale getirilmiş. Kulaklıklar da önceki nesillere göre biraz daha kalınlaşsa da herhangi bir rahatsızlık sunmuyor. Önceki modellerde basmatik bir yüzey bulunurken Airdots 3 modelinde dokunmatik yüzeylere geçiş yapılmış. Sol tarafa 2 kere dokunulduğunda akıllı asistan ve arama cevaplama, sağ tarafa 2 kere dokunulduğunda müzik/video durdur-başlat ve arama cevaplama özelliği bulunuyor. Ek olarak da mavi, beyaz ve pembe renkleri bulunuyor.
İçerisinde Bluetooth 5.2 teknolojisiyle beraber geliyor ve bu sayede bağlantı kısmında da bir sorun yaşatmıyor. Gecikme konusunda da başarılı olan model Qualcomm 3040 çipi kullanıyor. Giriş segmenti kulaklıklarda kullanılan bu çip işini iyi yapıyor. Ek olarakta Qualcomm aptX Adaptive özelliği sayesinde siz hangi işi yapıyorsanız ona göre ses gecikmesini ayarlayabiliyor. Örneğin bir savaş oyununda silah sesleri ve patlamaları olabildiğince gecikmeyi azaltarak size daha iyi bir oyun deneyimi sunuyor, eğer sadece müzik dinliyorsanız gecikmeyi olabildiğince uzatarak pil ömrünü uzatıp daha iyi bir deneyim sunuyor.
Pil tarafında da cömert davranan Redmi Airdots 3 kutu içerisinde 500 mAh batarya bulunuyor. Ayrıca her bir kulaklıkta da 43 mAh batarya mevcut. Sadece kulaklıklar 7 saat tek kullanımlık bir çalma ömrü sunarken kutuyla beraber bu süre 30 saate çıkıyor. Eski modellerinde mikrofonlar kulağa yakın konumda iken bu modelde üst tarafa yerleştirişmiş. Mikrofon kalitesi artsa da yine de iyi bir kalitesi olduğunu söylemek doğru olmaz.
IPX4 sertifikası sayesinde de belirli bir seviyeye kadar sıvı direnci bulunuyor. En azında spor yaparken terlediğinizde kulaklık içerisine herhangi bir sıvı kaçma durumu olmuyor.
Ayrıca bu kulaklığı siz takipçilerimizden birinize hediye ediyoruz! İleriki günlerde Instagram hesabımız @hwptr üzerinden bir gönderi ile çekiliş şartlarını açıklayacağız. Eğer siz de bu kulaklığı kazanamayanlardansanız üzülmeyin! Bangood üzerinden satın almak için bir indirim kodu aldık. Bu sayede kulaklığı %40 daha ucuza satın alabilirsiniz !
Bu ürün #Banggood tarafından tedarik edilmiştir.
Xiaomi Redmi Airdots 3 TWS bluetooth 5.2 Earphone
Ürün Linki: https://ban.ggood.vip/Zajt
İndirim Kodu: BGD29450
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Video
OPPO Reno 5 Lite Alınır mı?
Bayram tatili boyunca yayınlayacağımız “Alınır mı?” serimizin bir diğer üyesi OPPO Reno 5 Lite oluyor. Aydoğan’ın bir süre kullanarak deneyimlediği OPPO’nun yeni ve fiyat/performans odaklı telefonu Reno 5 Lite için Aydoğan’ın deneyim bazındaki düşüncelerini bu videoda göreceğiz.
İlginizi çekebilir; POCO X3 Pro Alınır mı?
OPPO Reno 5 Lite Alınır mı?
Oppo Reno 5 Lite Teknik Özellikleri;
Ekran: 6.4 inç AMOLED ekran
Ekran Çözünürlüğü: 2400 x 1080
İşlemci: Mediatek Helio P95
Bellek: 8 GB
Dahili Depoloma: 128 GB+256 GB’a kadar microSD kart
Kamera: 48 MP Ana Kamera, 8 MP Geniş Açılı Kamera, 2 MP Makro Kamera, 2 MP Mono Kamera
Ön Kamera: 32 MP
Batarya: 4310 mAh
Hızlı Şarj: 30W VOOC Hızlı Şarj 4.0
İşletim Sistemi: Android 11 ColorOS 11.1
Ağırlık: 172 gr
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Video
POCO X3 Pro Alınır mı?
POCO X3 Pro, fiyat performans konusunda şampiyonluğu korumaya devam ediyor. Bizde sizler için bir editör gözüyle değil, kullanıcı gözüyle bu telefonun alınıp alınmayacağı konusunda bir sohbet gerçekleştirdik. Dilşah’ın POCO X3 Pro hakkındaki düşüncelerinde telefonun en öne çıkan özelliklerinin başında ses performansı ve ekran yenileme hızı yer alıyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: OPPO A74 ALINIR MI?
POCO X3 Pro özellikleri
Boyut: 165.3 x 76.8 x 9.4 mm
Ağırlık: 215 gram
Ekran: 6,57 inç FHD+ IPS LCD, 120Hz, HDR10
İşlemci: Snapdragon 860
Grafik: Adreno 640
Bellek: 6 GB / 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB (MicroSD kart desteği)
Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 5160 mAh
Şarj: 30 Watt
Diğer: IP53 koruma
Poco X3 Pro’nun güncel fiyatını Hepsiburada üzerinden kontrol etmek için,
Poco X3 Pro’nun güncel fiyatını Trendyol üzerinden kontrol etmek için,
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Selocanq1, 3 hafta önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: Burak, 4 hafta önce
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: yeterki, 1 ay önce
-
-
Yazan: hasanaydogdu, 2 ay önce
realme C21 Alınır Mı? | Fiyat Şampiyonu
Coinbase CEO’su Dogecoin kurucusunun iddialarına yanıt verdi!
Ethereum kurucu ortağı: “İnanılmaz bir yükseliş bekliyoruz”
El Salvador stablecoin çıkarmaya hazırlanıyor!
Redmi Airdots 3 İncelemesi | Bass Severler Buraya | HEDİYELİ
realme C21 Alınır Mı? | Fiyat Şampiyonu
Redmi Airdots 3 İncelemesi | Bass Severler Buraya | HEDİYELİ
OPPO Reno 5 Lite Alınır mı?
POCO X3 Pro Alınır mı?
Redmi Note 10 5G İncelemesi | EN UCUZ 5G’Lİ TELEFON
realme C21 Alınır Mı? | Fiyat Şampiyonu
Redmi Airdots 3 İncelemesi | Bass Severler Buraya | HEDİYELİ
OPPO Reno 5 Lite Alınır mı?
POCO X3 Pro Alınır mı?
Redmi Note 10 5G İncelemesi | EN UCUZ 5G’Lİ TELEFON
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.