Realme C21, 5 Mart’ta Malezya’da satışa çıkıyor

Realme C21 ile ilgili birçok sızıntı ortaya çıkmıştı. Cihaz 5 Mart’ta Malezya’da satışa çıkıyor. Realme, yeni C serisi akıllı telefonunu 5 Mart’ta piyasaya süreceğini onayladı. Resmi lansman öncesi akıllı telefonun tüm özellikleri AliExpress’de ortaya çıktı. Buna ek olarak Firmanın Malezya’da Facebook üzerinden yayınladığı afişlere göre telefon 5.000 mAh kapasiteli bir pile sahip.

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Realme C21 modelinin teknik özelliklerine bakalım

Realme C21, gücünü MediaTek Helio G35 yongasından alıyor. Ayrıca 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi ile geliyor. Telefonun ekranı 6,52 inç, HD çözünürlükte, % 89,5 ekran-gövde ve 20:9 en boy oranına sahip. Ek olarak C21, yüksek okunabilirlik için TUV Rheinland sertifikasına da sahip.

Realme C21 arka tarafında 13 MP ana ve iki adet 2 MP kameraya sahip. Serinin önceki modeli C20 ise arka kamera tarafında tek bir 8 MP kameraya sahipti. Bununla birlikte; C21, 5 MP bir selfie kamerası ile geliyor. Akıllı telefonun diğer özellikleri ise şöyle: 3,5 mm jack girişi, MicroUSB bağlantı noktası, iki nano-SIM ve ayrı bir microSD kart yuvası, 10W şarj destekli 5.000 mAh pil, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0.

Realme C21 modelinin AliExpress üzerindeki satış fiyatı yaklaşık 152 dolar. Cihaz ayrıca kullanıcılara mavi ve siyah renk alternatifleri sunacak. Telefonun ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı henüz netlik kazanmış değil.

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