Akıllı Telefonlar
Realme C21, 5 Mart’ta Malezya’da satışa çıkıyor
Realme C21 ile ilgili birçok sızıntı ortaya çıkmıştı. Cihaz 5 Mart’ta Malezya’da satışa çıkıyor. Realme, yeni C serisi akıllı telefonunu 5 Mart’ta piyasaya süreceğini onayladı. Resmi lansman öncesi akıllı telefonun tüm özellikleri AliExpress’de ortaya çıktı. Buna ek olarak Firmanın Malezya’da Facebook üzerinden yayınladığı afişlere göre telefon 5.000 mAh kapasiteli bir pile sahip.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Bilinmeyen bir Realme modelinin görselleri sızdırıldı!
Realme C21 modelinin teknik özelliklerine bakalım
Realme C21, gücünü MediaTek Helio G35 yongasından alıyor. Ayrıca 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi ile geliyor. Telefonun ekranı 6,52 inç, HD çözünürlükte, % 89,5 ekran-gövde ve 20:9 en boy oranına sahip. Ek olarak C21, yüksek okunabilirlik için TUV Rheinland sertifikasına da sahip.
Realme C21 arka tarafında 13 MP ana ve iki adet 2 MP kameraya sahip. Serinin önceki modeli C20 ise arka kamera tarafında tek bir 8 MP kameraya sahipti. Bununla birlikte; C21, 5 MP bir selfie kamerası ile geliyor. Akıllı telefonun diğer özellikleri ise şöyle: 3,5 mm jack girişi, MicroUSB bağlantı noktası, iki nano-SIM ve ayrı bir microSD kart yuvası, 10W şarj destekli 5.000 mAh pil, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0.
Realme C21 modelinin AliExpress üzerindeki satış fiyatı yaklaşık 152 dolar. Cihaz ayrıca kullanıcılara mavi ve siyah renk alternatifleri sunacak. Telefonun ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı henüz netlik kazanmış değil.
Hepsiburada.com akıllı telefon alışveriş listemize buradan bakabilirsiniz.
Trendyol.com alışveriş listemize buradan göz atabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 serisinin tüm özellikleri sızdırıldı!
Oppo, yakın zaman içerisinde yeni amiral gemisi serisi olan Find X3 serisini resmi olarak bir lansman ile kullanıcılara tanıtacak. Son sızıntılar, serinin üç farklı telefondan oluşacağını gösteriyor. Bu telefonlar, Find X3 Pro, Find X3 Neo ve Find X3 Lite adlandırması ile gelecek. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan Find X3 Pro’nun renderları, iPhone 12 serisine benzer bir tasarım ortaya koyuyor. Bugün ise ortaya çıkan sızıntılar, tüm serinin teknik özelliklerini ortaya çıkardı.
İlginizi çekebilir: Sony Playstation 5, kripto para madenciliği için uyarlandı!
Oppo Find X3 serisi, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Serinin en güçlü telefonu olan Oppo Find X3 Pro, 6.7 inçlik QHD+ çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. Ekranın, 120 Hz ekran tazeleme hızı, HDR10+ desteği ve 525 ppi piksel yoğunluğu bulunmakta. Ayrıca ekranın Gorilla Glass 5 koruması da mevcut. Telefonun parmak izi okuyucusu, yine ekran üzerinde ve oldukça hızlı olacak. Cihaz, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Bununla birlikte telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile gelecek. Find X3 Pro‘nun ana kamerası, 50 MP çözünürlüklü OIS destekli IMX766 sensörü olacak. Bu ana kameraya, 50 MP ultra geniş açılı kamera, 13 MP periskop kamera ve 5 MP makro kamera eşlik edecek. Cihazın ön tarafında ise 32 MP çözünürlüklü bir selfie kamerası mevcut.
Find X3 Pro, 65W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya ile gelecek. Cihazın, IP68, Bluetooth 5.2, 5G bağlantısı, NFC ve diğer önemli sensörleri de mevcut. Telefon, gümüş ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Serinin Neo modelinde, 6.55 inçlik ekran bulunurken Lite modelinde ise 6.44 inçlik bir ekran var. Ayrıca her iki ekran da FHD+ çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir panel kullanıyor. Find X3 Neo, Snapdragon 865‘ten gücünü alırken Lite model, Snapdragon 765G ile geliyor. Neo, 50 MP+16 MP+13 MP+2 MP kamera dizilimine sahip. Lite ise 64 MP+8 MP+ 2 MP+ 2 MP kamera kurulumu ile geliyor olacak. Find X3 Neo‘nun 4500 mAh, Find X3 Lite‘ın ise 4300 mAh bataryası bulunacak. Ayrıca her iki cihazın da 65W hızlı şarj ile gelmesi muhtemel.
Son olarak her iki cihazda da siyah ve gümüş renk seçenekleri mevcut. Buna ek olarak Lite model, mavi bir renk seçeneğine de sahip olacak. Oppo‘nun yeni amiral gemisi serisi, 11 Mart tarihinde resmi olarak karşımıza çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Bilinmeyen bir Realme modelinin görselleri sızdırıldı!
Realme‘nin bilinmeyen bir modeline ait görseller sızdırıldı. İşte kimsenin bilmediği Realme modelinin ilk görselleri.
Realme yeni bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. OnLeaks, Realme‘nin yeni modeline ait ilk 3D görselleri paylaştı. Henüz ismi bilinmeyen bu modelin görüntüsüne bakarsak orta segmente hitap ettiğini söyleyebiliriz.
İlginizi Çekebilir: Poco F3, Redmi K40’ın Yeniden Markalanmış Versiyonu Olacak!
OnLeaks, Realme‘nin bilinmeyen yeni modelini gözler önüne serdi. Realme’nin bu gizemli modeli ön kısmında damla çentikli bir ekran ile geliyor. Arka kısmında bir parmak izi sensörüne yer veren cihaz, buna ek olarak sol kısımda oldukça şık bir kamera grubu barındırıyor. Realme bu cihazda üç adet arka kameraya yer vermiş.
Öte yandan cihaz üzerinde bir 3,5mm jak girişi olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte cihaz bir microSD kart yuvasına da sahip. Son olarak görsellere baktığımızda cihazın tuş takımının sağ kısımda yer aldığını görüyoruz. Zaten cihaz hakkında tüm bilinenler de bu kadar.
Realme‘nin yeni modeli orta segmente hitap ediyor. Dolayısıyla cihazdan çok yüksek özellikler beklemiyoruz. Ek olarak cihaz tasarım anlamında da amiral gemisi özelliklerini yansıtmıyor.
Realme yetkilileri şimdilik bu yeni modeli için bilgi vermiyor. Ek olarak görsellerin Realme 8’e, X9’a ve GT’ye ait olmadığı da biliniyor. Ancak cihazın yeni bir C Serisi üyesi olduğu tahmin ediliyor. Görsellerdeki cihazın gerçek ismi Realme‘nin açıklaması ile belli olacak. Bakalım bu modelin ismi ne olacak.
Sizler için önerdiğimiz ürünleri ve ekipmanları Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya tıklayınız!
Sizler için önerdiğimiz ürünleri ve ekipmanları Trendyol üzerinden incelemek için buraya tıklayınız!
Akıllı Telefonlar
Poco F3, Redmi K40’ın Yeniden Markalanmış Versiyonu Olacak!
Poco F3 küresel pazarda Redmi K40‘ın yeniden markalandırılmış bir versiyonu olarak ortaya çıkacak. İşte F3’ün detayları.
Poco F3 modeli yüksek özellikleri ile pazara inmeye hazır. Poco F3 hakkında daha önceden bir cihazın farklı versiyonu olduğu yönünde söylentiler vardı. Şimdi F3 hakkındaki bu söylentiler doğrulandı. Poco’nun yeni modeli, küresel pazara Redmi K40’ın ikizi olarak giriş yapacak.
İlginizi Çekebilir : Oppo F19 Pro Modelinin Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Kesinleşti!
Xiaomi‘nin alt markası Redmi, K40 modelini Poco ile paylaşıyor. Poco’nun yeni modeli F3, Redmi K40’ın ikizi. Dolayısıyla K40 ve F3’ün tüm özellikleri aynı diyebiliriz. ABD FCC tarafından onaylanan F3, küresel pazarda K40 ile eşdeğer cihaz olarak yer alacak. Şimdi Gelin F3‘ün özelliklerine göz atalım.
Poco F3’ün özellikleri!
Poco F3 tıpkı K40 gibi Snapdragon 870 yonga setinden güç alıyor. Bu sebeple F3, 5G desteğine de sahip oluyor. 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunan F3, Android 11 tabanlı MIUI 12 işletim sistemi ile çalışıyor.
Öte yandan F3, 6.67 inç büyüklüğünde 120Hz Super AMOLED bir ekran ile geliyor. Gorilla Glass 5 ile korunan bu ekran, 1080×2400 çözünürlük sunuyor. Arka kısmında 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı ve 5MP makro sensöre yer veren F3, ön tarafında 20MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. Son olarak Poco F3 4520mAh‘lik bir bataryaya sahip olacak. Cihaz bu bataryayı 33W hızlı şarj desteği ile kolayca dolduracak.
Poco F3 modeline genel olarak baktığımızda heyecenlandıran bir model olduğunu görüyoruz. Genel olarak yüksek özellikler sunan F3, fiyatını da epey gizli tutuyor. Sizce cihazın fiyatı ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Sizler için önerdiğimiz ürünleri ve ekipmanları Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya tıklayınız!
Sizler için önerdiğimiz ürünleri ve ekipmanları Trendyol üzerinden incelemek için buraya tıklayınız!
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Ersin Akman, 1 hafta önce
-
Yazan: indirimkuponu, 1 hafta önce
-
Yazan: Frkrbk, 2 hafta önce
-
Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
-
Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
Samsung, En İddialı TV Serisini Piyasaya Sürüyor
Realme C21, 5 Mart’ta Malezya’da satışa çıkıyor
Intel Rocket Lake çipleri Hitman 3 oyununu ücretsiz verebilir
Oppo Find X3 serisinin tüm özellikleri sızdırıldı!
Google, yeni “Evden Çalışma” özelliklerini duyurdu
realme, 108 MP kamerasını tanıttı.
AŞIK OLUNACAK LAPTOP! | ROG Strix Scar 17 (G733QS)
OnePlus 8 Pro Kullanıcı Deneyimi (Bilal Postacı)
SIVI SOĞUTMALI CANAVAR! | Asus ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC
S21 Ultra’da S Pen Kullanım Detayları ve İpuçları
realme, 108 MP kamerasını tanıttı.
AŞIK OLUNACAK LAPTOP! | ROG Strix Scar 17 (G733QS)
OnePlus 8 Pro Kullanıcı Deneyimi (Bilal Postacı)
SIVI SOĞUTMALI CANAVAR! | Asus ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC
S21 Ultra’da S Pen Kullanım Detayları ve İpuçları
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.