Akıllı Telefonlar
Bilinmeyen bir Realme modelinin görselleri sızdırıldı!
Realme‘nin bilinmeyen bir modeline ait görseller sızdırıldı. İşte kimsenin bilmediği Realme modelinin ilk görselleri.
Realme yeni bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. OnLeaks, Realme‘nin yeni modeline ait ilk 3D görselleri paylaştı. Henüz ismi bilinmeyen bu modelin görüntüsüne bakarsak orta segmente hitap ettiğini söyleyebiliriz.
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OnLeaks, Realme‘nin bilinmeyen yeni modelini gözler önüne serdi. Realme’nin bu gizemli modeli ön kısmında damla çentikli bir ekran ile geliyor. Arka kısmında bir parmak izi sensörüne yer veren cihaz, buna ek olarak sol kısımda oldukça şık bir kamera grubu barındırıyor. Realme bu cihazda üç adet arka kameraya yer vermiş.
Öte yandan cihaz üzerinde bir 3,5mm jak girişi olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte cihaz bir microSD kart yuvasına da sahip. Son olarak görsellere baktığımızda cihazın tuş takımının sağ kısımda yer aldığını görüyoruz. Zaten cihaz hakkında tüm bilinenler de bu kadar.
Realme‘nin yeni modeli orta segmente hitap ediyor. Dolayısıyla cihazdan çok yüksek özellikler beklemiyoruz. Ek olarak cihaz tasarım anlamında da amiral gemisi özelliklerini yansıtmıyor.
Realme yetkilileri şimdilik bu yeni modeli için bilgi vermiyor. Ek olarak görsellerin Realme 8’e, X9’a ve GT’ye ait olmadığı da biliniyor. Ancak cihazın yeni bir C Serisi üyesi olduğu tahmin ediliyor. Görsellerdeki cihazın gerçek ismi Realme‘nin açıklaması ile belli olacak. Bakalım bu modelin ismi ne olacak.
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Akıllı Telefonlar
Poco F3, Redmi K40’ın Yeniden Markalanmış Versiyonu Olacak!
Poco F3 küresel pazarda Redmi K40‘ın yeniden markalandırılmış bir versiyonu olarak ortaya çıkacak. İşte F3’ün detayları.
Poco F3 modeli yüksek özellikleri ile pazara inmeye hazır. Poco F3 hakkında daha önceden bir cihazın farklı versiyonu olduğu yönünde söylentiler vardı. Şimdi F3 hakkındaki bu söylentiler doğrulandı. Poco’nun yeni modeli, küresel pazara Redmi K40’ın ikizi olarak giriş yapacak.
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Xiaomi‘nin alt markası Redmi, K40 modelini Poco ile paylaşıyor. Poco’nun yeni modeli F3, Redmi K40’ın ikizi. Dolayısıyla K40 ve F3’ün tüm özellikleri aynı diyebiliriz. ABD FCC tarafından onaylanan F3, küresel pazarda K40 ile eşdeğer cihaz olarak yer alacak. Şimdi Gelin F3‘ün özelliklerine göz atalım.
Poco F3’ün özellikleri!
Poco F3 tıpkı K40 gibi Snapdragon 870 yonga setinden güç alıyor. Bu sebeple F3, 5G desteğine de sahip oluyor. 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunan F3, Android 11 tabanlı MIUI 12 işletim sistemi ile çalışıyor.
Öte yandan F3, 6.67 inç büyüklüğünde 120Hz Super AMOLED bir ekran ile geliyor. Gorilla Glass 5 ile korunan bu ekran, 1080×2400 çözünürlük sunuyor. Arka kısmında 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı ve 5MP makro sensöre yer veren F3, ön tarafında 20MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. Son olarak Poco F3 4520mAh‘lik bir bataryaya sahip olacak. Cihaz bu bataryayı 33W hızlı şarj desteği ile kolayca dolduracak.
Poco F3 modeline genel olarak baktığımızda heyecenlandıran bir model olduğunu görüyoruz. Genel olarak yüksek özellikler sunan F3, fiyatını da epey gizli tutuyor. Sizce cihazın fiyatı ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Oppo F19 Pro Modelinin Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Kesinleşti!
Oppo F19 Pro modelinin tanıtım tarihi ve özellikleri kesinleşti. İşte Oppo F19 Pro hakkındaki tüm detaylar.
Oppo‘nun yeni amiral gemisi modeli F19 Pro’nun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Herkes tarafından merak edilen Oppo F19 yakın bir tarihte karşımıza çıkacak. Gelin Oppo’nun yüksek özelliklere sahip yeni modeli Oppo F19 Pro hakkındaki tüm detaylara göz atalım.
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Oppo F19 Pro’nun tanıtım tarihi!
Flipkart, Oppo F19 Pro modelinin tanıtım tarihini açıkladı. F19 Pro, Flipkart‘ın internet sitesinde ortaya çıktı. Flipkart web sitesinde yaklaşan lansmanlar listesinde yer alan F19 Pro, dolayısıyla tanıtım tarihini ortaya serdi.
Flipkart, F19 Pro modelinin lansman tarihini 8 Mart olarak açıkladı. Hindistan’da saat 19:00 ( 13:30 UTC)’da tanıtılacak olan F19 Pro, bu etkinlikte özelliklerini de ortaya serecek. Ek olarak Flipkart cihazın bazı özelliklerini de doğruladı.
Bununla birlikte sergilenen afişte F19 Pro‘nun delikli ekran ve dörtlü arka kamera grubu ile geldiğini görüyoruz. Bu sayede daha önceden gelen sızıntıların doğruluğunu teyit ediyoruz.
Oppo F19 Pro’nun bilinen özellikleri!
Oppo F19 Pro gelen sızıntılara göre 6.4 inç büyüklüğünde AMOLED 90Hz ekran ile birlikte gelecek. Arka kısmında 48MP + 8MP + 2MP + 2MP şeklinde dörtlü kamera grubuna yer veren cihaz, ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor.
Gücünü MediaTek Helio P90‘dan alması beklenilen F19 Pro, 6GB Ram ve 64GB depolama ile birlikte gelecek. Son olarak F19 Pro 4310mAh’lik bataryayı üzerinde taşıyan cihaz, 30W hızlı şarj desteği sunuyor.
F19 Pro+ modeli ise Pro’dan farklı olarak Dimensity 1200 yonga setini üzerinde taşıyor. F19 Pro+ performansını 8GB Ram ile destekliyor. Ayrıca 32MP ön kamera, 64MP ana kamera gibi birçok yüksek özellik sunuyor. Oppo, 8 Mart’taki lansmandan sonra F19 Pro+ modeli için de bir tarih verecektir.
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Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 5, 18 GB RAM’li versiyona da sahip olacak!
Asus ROG Phone 5 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Akıllı telefon Geekbench‘te ortaya çıkan sonuçlara göre 18 GB RAM ile gelecek.
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18 GB RAM’li Asus ROG Phone 5 modeline hazır olun!
Asus oyuncu telefonları konusunda işini ince eleyip sık dokumaya devam ediyor. Piyasadaki en önemli alternatiflerden biri olan firma, yeni modeli ROG Phone 5 ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Akıllı telefon, geçtiğimiz günlerde yine Geekbench platformuna uğradı. Yeniden teste giren oyuncu telefonu görünüşe göre farklı versiyonlara sahip olacak. Akıllı telefon tekli çekirdek performansında 1113 puan almayı başardı. Ayrıca çoklu çekirdek performansında da cihaz 3468 puan aldı. Ancak asıl olay cihazın aldığı puanlar değil. Zira akıllı telefon Geekbench sonuçlarına göre tam 18 GB RAM kapasitesine sahip olacak.
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Geçtiğimiz haftalarda 16 GB RAM‘li bir model ile daha Geekbench‘e uğrayan Asus ROG Phone 5, rekabeti farklı boyutlara taşıma derdinde. 12 GB‘lık bir sürümünün daha olduğu ortaya çıkan akıllı telefon, neredeyse bilgisayarlara kafa tutacak. Bununla birlikte akıllı telefon Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Tam anlamıyla performans canavarı olacak oyuncu telefonu 10 Mart tarihinde kullanıcılarını karşılayacak. Bakalım oyuncu telefonu 2021‘e damga vurmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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