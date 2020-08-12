realme C12 tanıtım tarihi kesinleşti: 6000 mAh pille geliyor

realme C12 modeli için resmi tanıtım tarihi belli oldu. 18 Ağustos’ta Hindistan’da gerçekleştirilecek online bir etkinlikle cihazın resmi olarak tanıtılacağı açıklandı. Şirketin yeni telefonu, özellikle 6000 mAh seviyesindeki yüksek pil kapasitesi ile dikkat çekecekken, diğer özelliklerin giriş / orta segmente hitap etmesi bekleniyor.

Realme C12 özellikleri ne olacak?

Cihazın 6000 mAh pille geleceği direkt olarak realme tarafından paylaşılan bir görselle onaylandı. Ancak cihazın diğer teknik özellikleri henüz ortaya çıkan sızıntılar sayesinde bilinebiliyor. Buna göre, Geekbench’te görülen bilgiler ışığında telefonda MediaTek Helio P35 işlemci ve 3 GB RAM kapasitesi yer alacak.

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Online etkinlikte şirket, realme C12‘nin yanı sıra daha önce duyurulan C15 modelini de Hindistan pazarı için resmi olarak tanıtacak. Bu model Helio G35 işlemci, 6.5 inçlik HD ekran ve 18W hızlı şarj desteğiyle beraber 6000 mAh pil sunuyor. Telefonda ayrıca arka tarafta parmak izi sensörü yer alırken, arka tarafta 13 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP monochrome ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor.