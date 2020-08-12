Akıllı Telefonlar
realme C12 tanıtım tarihi kesinleşti: 6000 mAh pille geliyor
realme C12 modeli için resmi tanıtım tarihi belli oldu. 18 Ağustos’ta Hindistan’da gerçekleştirilecek online bir etkinlikle cihazın resmi olarak tanıtılacağı açıklandı. Şirketin yeni telefonu, özellikle 6000 mAh seviyesindeki yüksek pil kapasitesi ile dikkat çekecekken, diğer özelliklerin giriş / orta segmente hitap etmesi bekleniyor.
Realme C12 özellikleri ne olacak?
Cihazın 6000 mAh pille geleceği direkt olarak realme tarafından paylaşılan bir görselle onaylandı. Ancak cihazın diğer teknik özellikleri henüz ortaya çıkan sızıntılar sayesinde bilinebiliyor. Buna göre, Geekbench’te görülen bilgiler ışığında telefonda MediaTek Helio P35 işlemci ve 3 GB RAM kapasitesi yer alacak.
Online etkinlikte şirket, realme C12‘nin yanı sıra daha önce duyurulan C15 modelini de Hindistan pazarı için resmi olarak tanıtacak. Bu model Helio G35 işlemci, 6.5 inçlik HD ekran ve 18W hızlı şarj desteğiyle beraber 6000 mAh pil sunuyor. Telefonda ayrıca arka tarafta parmak izi sensörü yer alırken, arka tarafta 13 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP monochrome ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Realme, 5G destekli iki yeni telefon duyuracak!
Akıllı telefon dünyasının hızlı ilerleyen markalarından Realme, ürün grubunu genişletmeye devam ediyor. Markanın fiyat/performans sınıfında iddialı olduğu görülen 5G uyumlu 2 yeni modeli, TENAA sertifikalarında ortaya çıktı!
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Realme RMX2176 ve RMX2200, 5G desteği ile detaylandı!
TENAA’da görüntülenen cihazlardan RMX2176 kod adlı telefon orta-üst sınıfı hedeflerken, RMX2200 ise daha çok giriş-orta seviye özellikler barındırıyor. Bu bağlamda fiyat/performans alanında rekabetçi iki yeni telefondan bahsetmek mümkün. Gümüş renkte plastik bir gövdeye sahip olduğu görülen Realme RMX2176’da 6.43 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekrana yer verildiği belirtiliyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alan telefonda 6/8 GB LPDDR4X RAM ve 128/256 GB UFS 2.1 depolama seçenekleri bulunuyor.
Telefonun arka kısmında 64+8+2+2 megapiksel çözünürlüğe sahip dörtlü kamera bulunurken; bu kameralar ultra geniş açı, makro ve derinlik sensörleri barındırıyor. Realme RMX2176 modelinin ön yüzünde ise 32 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Raporlara göre telefonun 4.300 mAh’lik bataryasının olduğu belirtiliyor.
Raporlanan ikinci cihaz olan Realme RMX2200 ise giriş seviyesinin muhtemel ilk 5G uyumlu telefonu olacak. 6.52 inç boyutunda IPS LCD ekrana sahip telefonda MediaTek Dimensity 720 işlemci bulunuyor. 4/6/8 GB RAM ve 64/256 GB UFS 2.1 depolama seçenekleri ise yeni işlemciye destek veriyor. Arka yüzünde 13+2+2 megapiksel üçlü arka kamera bulunduran RMX2200, damla çentiğinde de 8 megapiksel ön kameraya yer veriyor. Telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryasının hızlı şarj desteğiyle geldiğini de belirtelim.
Özellikleriyle dikkat çeken iki yeni telefonun ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Ancak TENAA raporlarının ortaya çıkmasından dolayı Realme’nin yeni modellerinin birkaç hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Ultra, DxOMark tarafından değerlendirildi!
Xiaomi Mi 10 Ultra bugün resmi olarak tanıtıldı. Tanıtımın hemen ardından cihazın DxOMark puanı ve kamera incelemesi yayınlandı. Cihaz, DxOMark sıralamasında aldığı puanlar ile zirveye oturdu. Telefonun aldığı 130 genel skor, fotoğrafta 142, videoda ise 106 olarak puanlandı. Bu puanlama her iki alanda da telefonun rekor kırmasını sağladı.
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Xiaomi Mi 10 Ultra DxOMark tarafından nasıl değerlendirildi?
DxOMark tarafından yapılan incelemede cihazın her sensörünün çeşitli koşullarda bireysel olarak başarılı olduğu belirtildi. Bu demek oluyor ki Mi 10 Ultra, kamera tarafında gerçekten kusursuz bir performans sergiliyor. Ana kamera ve 2x optik zoom yapabilen telefoto kamera oldukça iyi çekimler yapıyor. Fakat cihazı diğer amiral gemilerinden ayıran şey ultra geniş açılı kamera ve 5x optik zoom yapabilen telefoto kamera oluyor. Telefonun geniş açılı kamerası 12 mm ile Samsung S20 Ultra modelini geride bırakıyor. Oldukça iyi ayrıntı verebilen ve bozulmaların en aza indiği fotoğraflar çekilebiliyor.
Mi 10 Ultra, video tarafında çok iyi beyaz ve renk dengesine sahip. Ayrıca otomatik ve hızlı olarak odaklama yapabilmesi de oldukça önemlidir. Video tarafında yaşanan en önemli sıkıntı sınırlı dinamik aralığın bulunması. Bazen de iç mekan çekimlerinde pozlama sıkıntılarının yaşanabildiği de belirtilmiş. Genel olarak hem fotoğraf hem de video tarafında cihazın oldukça iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde çıkacak Huawei Mate 40 serisi, Xiaomi‘nin bu hamlesine nasıl karşılık verecek merak konusu.
Akıllı Telefonlar
Huawei, tam ekran parmak izi teknolojisi için patent başvurusu yaptı
Huawei, ekranın tamamını parmak izi sensörüyle donatacağı yeni teknolojisi için patent başvurusu yaptı.
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Ekrandan parmak izi okuma teknolojisi, yer aldığı telefonlara şüphesiz hem estetik hem de kullanım kolaylığı bakımından büyük getiriler sağlıyor. Ancak kolaylık olduğu kadar zorlukları da mevcut. Örneğin şu haliyle, parmak izi tarayıcısı ekranın sadece belli bir noktasında olduğu için kullanıcılar telefonun kilidini açarken sensörü tek seferde tutturmakta zorluk çekebiliyor.
Huawei ekranın tamamını parmak izi tarayıcıyla donatacak
Huawei ise, hem bunun gibi zorlukları ortadan kaldırmak hem de kullanım kolaylığını artırmak adına, ‘tam ekran parmak izi sensörü’ teknolojisi üzerinde çalıştığını açıkladı. Çinli teknoloji devi, anavatanı ile beraber; Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Japonya ve Hindistan’da, parmak izi sensörünü ekranın tamamına konumlandıracak yeni teknolojisi için patent başvurusu da yaptı.
Bu teknolojiyle beraber Huawei, aslında sadece kolaylık değil, güvenliği de artırmayı hedefliyor. Örneğin bir uygulamayı parmak iziyle kilitlediniz, ama siz uyurken birisinin parmağınızı okutarak o uygulamayı açtığını düşünün. Bu durumda ekranın tamamı parmak izlerini tarayacağı için, telefonunuz, sizin parmağınızdan farklı bir parmak algıladığında o uygulamayı kilitleyebilecek.
Bu noktada akıllara, “Ekranın her yerinde parmak izi sensörünün çalışması, güç tüketimi açısından dezavantaj yaratmaz mı?” sorusu gelebilir. Ancak Huawei, kullanıcıların istedikleri sensörü etkinleştirip, istedikleri sensörü de devre dışı bırakma özgürlüğünün olduğunu ifade ediyor. Yani örneğin, ekranın alt kısmındaki üç parmak izi sensörünü etkinleştirip, orta veya üst kısımdaki sensörleri ise devre dışı bırakabilirsiniz. Devre dışı bıraktığınız sensörler o an için çalışmayacağından dolayı, gereksiz pil tüketimine de sebep olmayacak.
Aslında tam ekran parmak izi tarayıcıyı tanıtan ilk firma Huawei değil; aynı teknolojiyi geçen yıl Vivo’nun görücüye çıkardığı Apex 2019 modelinde de görmüştük. Huawei ise yaptığı patent başvurusuyla beraber, tam ekran parmak izi okuma teknolojisini son kullanıcıya daha ulaşılabilir hale getirecek. Ayrıca şirketin açıklamalarından, bu teknolojinin yaratacağı olası olumsuzluklara da çözüm bularak kullanılabilirlik noktasında bir dizi geliştirmeler yaptığını da anlıyoruz.