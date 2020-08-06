Realme C12 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!

Google, yeni sızdırılan belgere göre, katlanabilen bir telefon üzerinde çalışıyor. Eğer sızıntılar doğru çıkarsa şirket, katlanabilir Pixel modelini 2021‘de piyasaya sürecek.

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Google katlanabilir telefon furyasına dahil oluyor

9to5Google‘ın ulaştığı bir belge, Google‘ın ilk katlanabilir telefonunu önümüzdeki sene piyasaya sürmeyi hazırlandığını ortaya çıkardı. Şimdilik sadece “Passport” kod adıyla bildiğimiz cihaz hakkında, sızdırılan belgelerde açıkça “katlanabilir (foldable)” olarak atıfta bulunulduğuna dikkat çekiliyor.

Katlanabilir telefonun yanı sıra belgede bir de “Raven” ve “Oriole” adında iki cihazdan daha bahsedildiğini görüyoruz. Bu cihazların ne olduğu tam olarak belli olmasa da, büyük ihtimalle Pixel 6 modeli olabileceği tahmin ediliyor. Bahsedilen tüm bu 3 cihazın çıkış tarihi, 2021’in dördüncü çeyreği olarak etiketlenmiş durumda. Eğer sızdırılan bilgiler doğru çıkarsa Google, ilk katlanabilir telefonunu önümüzdeki sene piyasaya sürecek.

Google‘ın katlanabilir telefon üzerinde çalışması aslında sürpriz bir gelişme değil. Her ne kadar son kullanıcıya tam olarak ulaşmamış olsa da katlanabilir telefonların, geleceğin akıllı telefon pazarında büyük yer edineceği kabul gören bir gerçek. Samsung ve Huawei‘in bu pazarda hakimiyetini güçlendirmek için yoğun çalıştığını düşünürsek; Google‘ın bu şirketlerle rekabet etmek için katlanabilir telefon üretmesinin mantıklı olduğu söylenebilir.

Aynı zamanda Google, Android‘in geliştiricisi olmasından ötürü yazılım tarafında da avantajlı. Ürettiği katlanabilir telefonlarda donanım ile yazılım uyumluluğunu kusursuz bir biçimde yapabilir. Her halükarda Google‘ın bu işe dahil olması, akıllı telefon pazarında yeni bir rekabetin ortaya çıkacağını gösteriyor.