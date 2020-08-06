Akıllı Telefonlar
Realme C12 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!
Realme C12 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın yeni orta seviye cihazının bazı teknik özelliklerini ortaya çıkaran sertifikalar aldığı öğrenildi.
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Realme C12, 6000 mAh batarya kapasitesi ile geliyor!
Uygun fiyatlı akıllı telefon rekabeti gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Neredeyse her akıllı telefon üreticisinin dahil olduğu bu yarışta Realme de, yeni cihazı C12 için çalışmalarını sürdürüyor. Tayland, Endonezya, Malezya ve Çin‘de aldığı sertifikalar ortaya çıkan cihazın batarya kapasitesi ve şarj yetenekleri belli oldu. Buna göre 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefonun, 10 W hızlı şarj değerine sahip olacağı öğrenildi. Batarya kısmında yer alan rakamlar kullanıcıları memnun edebilecek seviyede olsa da, şarj konusunda 10 W değeri oldukça küçük karşılandı. Özellikle de günümüz uygun fiyatlı akıllı telefonlarda artan yeteneklere nazaran.
Tasarım detayları ve detaylı teknik özellikleri ne yazık ki henüz bilinmeyen Realme C12, aynı seride yer alan C11 ve C15 ile hemen hemen benzer özelliklere sahip olacak gibi gözüküyor. Serinin diğer telefonları gibi damla çentik tasarımına sahip olması beklenen cihaz, yine tahminlere göre HD+ ekran ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. İçerisinde MediaTek yapımı Helio G35 olması beklenen cihaz, Android 10 ile piyasaya çıkacak. Uygun fiyatıyla ve renkli tasarımı ile gençleri hedef alan serinin yeni telefonu, bakalım dev bataryası ile beklenen etkiyi yaratabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Google, 2021’de katlanabilir Pixel modeli piyasa sürebilir
Google, yeni sızdırılan belgere göre, katlanabilen bir telefon üzerinde çalışıyor. Eğer sızıntılar doğru çıkarsa şirket, katlanabilir Pixel modelini 2021‘de piyasaya sürecek.
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Google katlanabilir telefon furyasına dahil oluyor
9to5Google‘ın ulaştığı bir belge, Google‘ın ilk katlanabilir telefonunu önümüzdeki sene piyasaya sürmeyi hazırlandığını ortaya çıkardı. Şimdilik sadece “Passport” kod adıyla bildiğimiz cihaz hakkında, sızdırılan belgelerde açıkça “katlanabilir (foldable)” olarak atıfta bulunulduğuna dikkat çekiliyor.
Katlanabilir telefonun yanı sıra belgede bir de “Raven” ve “Oriole” adında iki cihazdan daha bahsedildiğini görüyoruz. Bu cihazların ne olduğu tam olarak belli olmasa da, büyük ihtimalle Pixel 6 modeli olabileceği tahmin ediliyor. Bahsedilen tüm bu 3 cihazın çıkış tarihi, 2021’in dördüncü çeyreği olarak etiketlenmiş durumda. Eğer sızdırılan bilgiler doğru çıkarsa Google, ilk katlanabilir telefonunu önümüzdeki sene piyasaya sürecek.
Google‘ın katlanabilir telefon üzerinde çalışması aslında sürpriz bir gelişme değil. Her ne kadar son kullanıcıya tam olarak ulaşmamış olsa da katlanabilir telefonların, geleceğin akıllı telefon pazarında büyük yer edineceği kabul gören bir gerçek. Samsung ve Huawei‘in bu pazarda hakimiyetini güçlendirmek için yoğun çalıştığını düşünürsek; Google‘ın bu şirketlerle rekabet etmek için katlanabilir telefon üretmesinin mantıklı olduğu söylenebilir.
Aynı zamanda Google, Android‘in geliştiricisi olmasından ötürü yazılım tarafında da avantajlı. Ürettiği katlanabilir telefonlarda donanım ile yazılım uyumluluğunu kusursuz bir biçimde yapabilir. Her halükarda Google‘ın bu işe dahil olması, akıllı telefon pazarında yeni bir rekabetin ortaya çıkacağını gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12, kablosuz hızlı şarj ile gelebilir!
Twitter’da EverythingApplePro adlı kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülere göre iPhone 12 arka kasası mıknatıslara sahip olacak. Bu mıknatıslı kasa dizilimi şirketin gelecekteki akıllı telefonlarına ve diğer cihazlarına entegre edilebilir. Yayınlanan fotoğraflar bize Qi kablosuz şarj bobininin boyutlarına karşılık gelen daire şeklinde konumlanmış çok sayıda mıknatısı gösteriyor. Bu mıknatıslar, iPhone’un kablosuz şarj cihazlarında veya herhangi bir manyetik destekte rahatça durabilmesini sağlayabilir.
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iPhone 12 kasasındaki mıknatıslar başka hangi özellikleri açıklayabilir?
Eğer ortaya çıkan bu fotoğraflar onaylanırsa iPhone 12 serisi, kablosuz hızlı şarj ve tersine şarj özellikleri ile gelebilir. Bu görüntüler bize sadece mıknatısları değil iPhone 12 arka kasasını da gösteriyor. Bu nedenle bu görüntülerin doğru olma olasılığı yüksektir. Ayrıca Apple’ın yeni bir Qi kablosuz şarj cihazı üzerinde çalıştığını düşünürsek kablosuz şarj desteği kulağa mantıklı geliyor. Ayrıca bu mıknatısların çok iyi konumlandırılması gerekiyor aksi halde kablosuz şarjın çalışmamasına neden olabilir. Bu konu hakkındaki kesin bilgileri cihazın çıkmasına yakın bir tarihte öğrenebiliriz.
Yeni iPhone serisi bu sene iki aşamada mı yayınlanacak?
Geçtiğimiz gün ortaya çıkan rapora göre yeni iPhone serisi iki aşamada kullanıcılara sunulacak. İlk aşamada Eylül ayında iki adet 6.1 inçlik model yayınlanacak. Ardından başka bir tarihte 5.4 inçlik ve 6.7 inçlik diğer modeller tanıtılacak. Bunun sebebinin COVID-19 salgını olduğu düşünülüyor.
Akıllı Telefonlar
Realme, 2020 ilk yarı yıl sonuçlarını açıkladı
Akıllı telefon dünyasının yükselen markalarından Realme, bu yılın ilk yarısındaki istatistiklerini açıkladı. Özellikle yılın ikinci çeyreğinde başarılı bir tablo çizen marka, çift haneli büyümeye ulaşan tek büyük akıllı telefon üreticisi olmayı başardı.
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Realme, yılın ikinci çeyreğinde en fazla büyüyen telefon markası oldu!
Counterpoint verilerine göre, marka yılın ikinci çeyrek verilerine göre %11 oranında büyüme kaydetti. İlk çeyrekte de %157 büyüyen Realme’nin dört çeyrek üst üste dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası seçildiği belirtiliyor. Ayrıca Realme’nin pazarda pozitif büyüme kaydeden iki akıllı telefon markasından biri olması da dikkat çekiyor.
Yılın ilk yarısında 15 milyon yeni kullanıcı kazanan Realme’nin pazar verileri de pek çok ülkede başarılı olduğunu ispatlıyor. Marka; Tayland, Hindistan, Kamboçya, Mısır, Myanmar, Filipinler, Ukrayna, Endonezya ve Vietnam’da ilk 5 akıllı telefon üreticisi arasına girmeyi başardı. Bunun yanı sıra 5G odaklı yeni ürün stratejisi nedeniyle pek çok pazarda da genişleme hedefleniyor. Bu süreçte; Hindistan’da 5G özellikli ilk amiral gemisi telefon ve Tayland’da 5G özellikli ilk telefon Realme tarafından satışa sunuldu.
2020’de “1+4+N” adlı çift odaklı bir stratejiye geçiş yapan Realme, bu stratejiye de bağlılığını sürdürüyor. Akıllı telefonların yanı sıra nesnelerin interneti teknolojisine de odaklanan markanın bu yıl 50 adet yeni cihaz sunma hedefi bulunuyor. Hoparlör, kulaklık, TV ve saatler gibi temel cihazların yer aldığı grupta önümüzdeki yıl ise 100 yeni cihaz hedefleniyor.
realme CEO’su Li Bingzhong ilk yarı sonuçlarıyla ilgili, “Realme, yaş ortalaması sadece 29 olan uluslararası güçlü ve genç ekibi sayesinde 2018’den bu yana 40 milyon kullanıcıya ulaştı. 2020 yılındaki güçlü yarı yıl performansımızı geliştirerek önümüzdeki 3 yıl içinde 100 milyon telefon satmayı hedefliyoruz. Uluslararası genişleme planlarımızı sürdüreceğiz ve en fazla büyümenin de uluslararası alanda olacağını düşünüyoruz. Hindistan pazarında AIoT ürünlerimizin güçlü performansı bunun güzel bir örneği. Bu ülkede sadece 10 dakika içinde 15.000 TV seti sattık ve akıllı kişisel ses cihazlarımız sadece 3 ay içinde pazar payı açısından 3. sıraya yükseldi. Markamız 5 kıtada 59 farklı ülke ve bölgeye yayılarak büyük başarı kaydetti.” şeklinde konuştu.
Tasarım tarafında önemli ödüller dikkat çekiyor
Realme’nin ürünlerini tasarladığı tasarım stüdyosu ise yılın geride bıraktığımız döneminde dünyaca ünlü tasarımcılar ile ortak çalışmalarda bulundu. Naoto Fukasawa’nın yanı sıra Hermes’in ünlü tasarımcısı Jose Levy ile işbirliği yapan marka, ikonik tasarımlara sahip ürünlere imza attı. Bunun sonucunda ise Realme X2 Pro Master Edition akıllı telefon modeli Red Dot Tasarım Ödülü’nü kazanmayı başardı. Yeni teknolojiler tarafında ise 125W hızlı şarj teknolojisi, dünyanın en hızlısı olarak yeniliklere öncülük ediyor.