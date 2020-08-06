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Zynga bir Türk oyun şirketini daha satın aldı!
Dünyaca ünlü oyun şirketi Zynga, geçtiğimiz aylarda Peak Games’i Türkiye’nin internet tarihinde rekor bir fiyata satın almasıyla gündeme oturmuştu. Henüz bu satın almanın yankıları sürerken, şirket başka bir yerli oyun geliştiricisi olan Rollic’in de çoğunluk hissesini satın aldığını duyurdu!
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Rollic’i satın alan Zynga, gözünü Türk oyun yapımcılarına dikti!
İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Peak Games, Haziran ayında tam 1.8 milyar dolar bedel karşılığında Zynga’nın bünyesine geçmişti. Peak bu hamleyle Türkiye’nin ilk unicorn girişimi olurken, Zynga ise yatırımlarını sürdüreceğini açıklamıştı. San Francisco merkezli şirket, bugün yaptığı duyuruyla yine Türkiye merkezli Rollic’in %80’lik hissesini satın almak konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Söz konusu anlaşmanın bedeli 168 milyon dolar olarak belirtilirken, kalan %20 hissenin opsiyon hakkı da 3 yıllığına Zynga’da olacak.
Hypercasual adı verilen kısa hikayeli mobil oyunlar üreten Rollic, özellikle bu yıl önemli bir atılım gerçekleştirdi. Tangle Master, Go Knots ve Repair Master oyunları dünya listelerini zorlarken, App Store’da en çok indirilen oyunlar arasına girmeyi başarmıştı. Yine şirketin geliştirdiği mobil oyunların ayda 65 milyondan fazla aktif kullanıcıya erişmesi de dikkat çekiyor.
Bu alanda ilk kez yer alacaklarını söyleyen Zynga CEO’su Frank Gibeau, Rollic’in bu süreçte önemli bir yol gösterici olacağını belirtti. Anlaşmayla birlikte 40 kişilik ekibi de bünyesine katan Zynga, 1 Ekim itibarıyla Rollic bünyesindeki oyunların tamamını kendi çatısı altında sunacak. Son olarak Rollic ile birlikte Zynga’nın Türkiye’deki dördüncü satın alma işlemini gerçekleştirdiğini de belirtelim.
Akıllı Telefonlar
LG Q92 5G, Geekbench üzerinde görüntülendi!
LG Q92 5G, çıkışına yakın yeni detaylar vermeye devam ediyor. Geekbench üzerinde görüntülenen cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.
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LG Q92 5G, Snapdragon 765G ile geliyor!
Akıllı telefon piyasasında eski günlerine dönmek isteyen LG, çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın yakın zamanlar içerisinde çıkması beklenen cihazı Q92, Geekbench üzerinde görüntülendi. Sonuçlara göre tekli çekirdek performansında 613 puan alan cihaz, çoklu çekirdek kısmında ise tam 1946 puanı hanesine yazdırmakta. Gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden alacak cihaz, performans olarak Velvet 5G modeli ile çok yakın bir seviyede duruyor. 6 GB RAM kapasitesine sahip olacağı öğrenilen Q92, 128 GB depolama seçeneğine sahip olacak.
6.8 inç ekran kapasitesi ile geleceği daha önceden öğrenilen cihazın teknik özellik olarak Velvet 5G‘ye bu kadar benzemesi çok şaşırtıcı olarak görülmüyor. Ekran panelinin henüz OLED mi LCD mi olacağı netlik kazanmaz iken, 1080p çözünürlük değerine kesin olarak bakılıyor. Ayrıca cihaz hakkında detaylı tasarım bilgisi de henüz bilinmiyor. Q serisi içerisinde yer alan 13 cihazdan biri olan LG Q92 5G, firmanın ilk orta seviye 5G telefonu olarak yerini alacak. Android 10 sürümü ile kullanıcılarına merhaba diyecek cihaz hakkında herhangi bir fiyat bilgisi henüz yer almamakta. Bakalım firma, Velvet ile benzer özelliklere sahip olan ancak daha alt seviyeye konumlandırdığı cihazı ile eski günlerine dönebilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
TSMC, Samsung ile birlikte Snapdragon 875 üretecek!
Geçtiğimiz günlerde Samsung’un 5 nm teknolojisinde sorunlar yaşadığını duymuştuk. Şirketin ürettiği çiplerin verimli olmadığı tartışılıyor. Verimsiz çiplerdeki kusur oranı Snapdragon 875 ve Snapdragon 735 çiplerinin lansman tarihinin ertelenmesine neden olabilir. Söylentilere göre çiplerde iyileşme görülmediği için Qualcomm tarafı oldukça endişeli bir bekleyişte.
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TSMC ile Samsung birlikte mi çalışacak?
Samsung’un yonga seti tarafında zayıflaması ile birlikte Qualcomm, yonga seti sorununu TSMC servisleri ile çözmeyi planlıyor. Endüstri kaynaklı raporlara göre Qualcomm, Snapdragon X60 modem ve Snapdragon 875 yonga seti için Tayvanlı üreticiye yakınlamış durumda. Yeni yarı iletken Qualcomm ürünlerinin bir kısmının TSMC’ye devredilmesi bekleniyor. Ancak yine de ana tedarikçi Samsung olarak kalacak. Belki de Amerikalı yonga seti üreticisi, TSMC’nin daha fazla üretim yapmasını istiyor fakat TSMC oldukça yoğun bir dönemden geçiyor. Şirket şu anda hem A14 Bionic hem de Kirin 1000/1020 yonga seti üretmekle meşgul durumda.
Eylül ayında yürürlüğe girecek olan Huawei’nin TSMC ile çalışmasına gelecek olan yasak, Qualcomm’un işine yarayabilir. Huawei’den boşalan üretim tesisleri, Qualcomm’un faaliyetleri için kullanılabilir. Şirketin belirttiği üzere 14 Eylül’den itibaren Huawei adına herhangi bir çalışma yapılmayacak. Bu durumda Qualcomm, Samsung’a verdiği üretimleri TSMC’ye aktarabilecek. Eylül ayında bu konuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold 2 için ön gösterim yapıldı!
Bugün Samsung’un düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde Note 20 serisinin yanı sıra katlanabilir Galaxy Z Fold 2 modelinin de duyurulması planlanıyordu. Ancak Koreli üretici sürpriz yaparak Samsung Galaxy Z Fold 2 için bir “ön izleme” tanıtımı gerçekleştirdi!
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Samsung Galaxy Z Fold 2, resmi detayları ile karşımızda!
Samsung, bugünkü etkinlikte beklentilerin aksine Galaxy Z Fold 2’yi tam olarak duyurmadı. Bunun yerine katlanabilir telefonun tasarımı ve ekran özellikleri ile ilgili küçük bir ön gösterim yapıldı. İç kısmında 7.6 inçlik bir ekran bulunan Galaxy Z Fold 2, kapağı kapatıldığında ise 6.2 inçlik ikinci ekranıyla kullanılabiliyor. Telefonun ikinci ekranının ekran/gövde oranının iyileştirilmesi, kullanım deneyimini artırmak adına önemli bir gelişme olarak görülüyor. Ayrıca iç ekranda ilk modeldeki gibi çentik değil, delikli bir konsept tercih edilmiş.
Tasarım ve ekran bilgileri dışındaki detaylar ise 1 Eylül’de yapılması planlanan farklı bir lansmanda netlik kazanacak. Markanın sürpriz hamlesinin nedeni olarak Galaxy Note 20 serisinin pazarda daha güçlü biçimde yer almak istemesi olarak gösteriliyor. Ancak XDA’nın lansman ile eş zamanlı olarak paylaştığı bazı bilgiler, telefonun teknik özelliklerini neredeyse tamamen ortaya çıkarıyor.
Paylaşılan verilere göre iç kısımdaki 5:4 oranlı ekran, Dynamic AMOLED 2X panelle donatılacak. 1.768 x 2.208 piksel çözünürlüğün yanı sıra 120Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızı önemli bir yenilik olarak görülüyor. Samsung Galaxy Z Fold 2 için iddia edilen S Pen desteği ise telefonun Ultra İnce Cam (UTG) yapısına uygun olmadığı için sunulmayacak. Bunun dışında kapak kısmındaki 25:9 oranlı Super AMOLED ekran da 816 x 2.260 piksel çözünürlüğe sahip olacak.
Gücünü Qualcomm Snapdragon 865+ işlemciden alacak olan Samsung Galaxy Z Fold 2, 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla gelecek. Arkadaki üçlü kamera ise ilk versiyon gibi her biri 12 megapiksel çözünürlüğe sahip 3 sensör ile donatılıyor. Galaxy S20’den alındığı belirtilen kamera paketinde OIS desteği de bulunuyor. Ön kısımdaki çift kamera ise 10 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak.
4.500 mAh kapasiteli bataryaya sahip olduğu belirtilen telefon; 25W kablolu hızlı şarj, 11W kablosuz şarj ve ters şarj özelliklerini barındıracak. Siyah ve bronz renk seçeneklerinin olacağı Galaxy Z Fold 2’nin fiyatı da 1 Eylül’de düzenlenecek lansmanda netlik kazanacak.