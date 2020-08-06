Zynga bir Türk oyun şirketini daha satın aldı!

Dünyaca ünlü oyun şirketi Zynga, geçtiğimiz aylarda Peak Games’i Türkiye’nin internet tarihinde rekor bir fiyata satın almasıyla gündeme oturmuştu. Henüz bu satın almanın yankıları sürerken, şirket başka bir yerli oyun geliştiricisi olan Rollic’in de çoğunluk hissesini satın aldığını duyurdu!

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Rollic’i satın alan Zynga, gözünü Türk oyun yapımcılarına dikti!

İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Peak Games, Haziran ayında tam 1.8 milyar dolar bedel karşılığında Zynga’nın bünyesine geçmişti. Peak bu hamleyle Türkiye’nin ilk unicorn girişimi olurken, Zynga ise yatırımlarını sürdüreceğini açıklamıştı. San Francisco merkezli şirket, bugün yaptığı duyuruyla yine Türkiye merkezli Rollic’in %80’lik hissesini satın almak konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Söz konusu anlaşmanın bedeli 168 milyon dolar olarak belirtilirken, kalan %20 hissenin opsiyon hakkı da 3 yıllığına Zynga’da olacak.

Hypercasual adı verilen kısa hikayeli mobil oyunlar üreten Rollic, özellikle bu yıl önemli bir atılım gerçekleştirdi. Tangle Master, Go Knots ve Repair Master oyunları dünya listelerini zorlarken, App Store’da en çok indirilen oyunlar arasına girmeyi başarmıştı. Yine şirketin geliştirdiği mobil oyunların ayda 65 milyondan fazla aktif kullanıcıya erişmesi de dikkat çekiyor.

Bu alanda ilk kez yer alacaklarını söyleyen Zynga CEO’su Frank Gibeau, Rollic’in bu süreçte önemli bir yol gösterici olacağını belirtti. Anlaşmayla birlikte 40 kişilik ekibi de bünyesine katan Zynga, 1 Ekim itibarıyla Rollic bünyesindeki oyunların tamamını kendi çatısı altında sunacak. Son olarak Rollic ile birlikte Zynga’nın Türkiye’deki dördüncü satın alma işlemini gerçekleştirdiğini de belirtelim.