realme C11 neler sunuyor? Türkiye’ye gelecek yeni model!

realme C11 modeli, şirketin en yeni akıllı telefon modellerinden bir tanesi. Aldığımız bilgilere göre çok yakında Türkiye’de de satışa sunulacak akıllı telefon, özellikle batarya performansıyla oldukça iddialı olacağa benziyor. Bu makalemizde, realme C11 modelinin genel özelliklerine yakından bakıyoruz.

Batarya konusunda çok iddialı!

İlk olarak telefonun en iddialı olduğu konulardan biri olan pil ömrü ile başlayalım. Zira telefonda 5000 mAh pil kapasitesi bulunuyor ve bu değer sektör standartlarının tepesinde yer alıyor. Tabii ki bununla birlikte ekran çözünürlüğünün 720 x 1560 mAh olması da pilin daha uzun gitmesini sağlıyor. Şirketin aktardığı bilgilere göre realme C11 modeli; 40 saat bekleme süresine, 169 saat müzik çalma, 21 saat film izleme ve tam 12 saat oyun oynama kabiliyetlerine sahip.

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Ayrıca batarya süresi haricinde realme, güvenliğin de onlar için çok önemli olduğuna vurgu yapıyor ve bu modelde paslanmaz çelik koruma ile bataryayı koruduğunu belirtiyor. Ayrıca kutu içinden çıkan adaptörde ve kabloda herhangi bir kazanın önüne geçmesi adına güvenlik görüntüleme çipine yer verilmiş. Batarya konusunda ayrıca Android 10 tabanlı realme arayüzünde yapay zeka destekli güç koruma, batarya optimizasyonu, uygulama dondurma gibi verimliliği artıran özellikler de mevcut.

realme C11 tasarımı ve öne çıkan teknik özellikeri

Telefonun Nane Yeşili ve Baharat Grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Cihaza ön taraftan baktığınızda ince çerçeveler ile ekran kasa oranı yüksek, damla çentik tasarımının kullanan bir tasarımla karşılaşıyorsunuz. Arka tarafta ise realme’nin farklı cihazlarda da kullandığı parçalı yapı, oldukça hoş görünüyor. Ayrıca diğer C serilerinden farklı olarak radyum kazıma işleminin uygulandığı bu arka yüzey, ışığı daha yüksek yansıtma özelliğiyle daha farklı ve etkileyici görünüyor. Bununla beraber cihazın yüzeyi çok daha az parmak izi tutuyor.

Modelde 6.5 inç boyutlu oldukça geniş bir ekran bulunuyor. Ekranda %88.7 oranında ekran kasa oranı olması, göze batan çerçeveler yerine daha çok ekran deneyimi yaşayabilmeniz adına önemli. Telefonda MediaTek Helio G35 işlemcisiyle birlikte, LPDDR4X formunda 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı yer alıyor.

Çift arka kamera sistemi neler sunuyor?

realme C11 modelinde 13 MP ana kameraya bokeh çekimler yapabilmek için 2 MP’lik bir derinlik algılama sensörü eşlik ediyor. Ayrıca bu fiyat segmentinde pek göremediğimiz gece modu özelliği de telefonun kamera arayüzünde bulunuyor. Böylece uzun pozlama kullanılarak çok daha güzel gece fotoğrafları elde edilebiliyor. Telefonun ön tarafında ise 1080p Full HD video çekebilme kabiliyetine sahip 5 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Satışa çıkış tarihi ve fiyat

Ürün 5 Eylül tarihinde ilk etapta Teknosa, Mediamarkt ve Vatan mağazalarında 2699 TL satış fiyatıyla satılacak.

NOT: Bu içerik realme desteğiyle hazırlanmıştır.