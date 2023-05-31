Realme’nin CEO’su Abhilash Panda’nın istifasıyla ilgili dedikodular var ve bu durumun alt markası DIZO’nun da sona erebileceği söyleniyor. Panda’nın istifası, markanın yeniden yapılanmasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, DIZO alt markasının duyurulmasından sadece iki yıl sonra ortaya çıktı. Realme, 2021 yılında DIZO alt markasını büyük bir heyecanla piyasaya sürmüştü. Markanın tanıtımı, bir dizi DIZO ürününün lansmanıyla gerçekleşti. DIZO’nun ürün yelpazesi arasında Bluetooth kulaklıklar, saç kurutma makineleri, düzelticiler, TWS kulaklıklar, özellikli telefonlar ve akıllı saatler bulunuyordu. DIZO, 2021 yılından bu yana 17 akıllı saat, 13 Bluetooth ses aksesuarı, bir saç kurutma makinesi, üç özellikli telefon ve üç saç kesme makinesi gibi birçok ürünü piyasaya sürdü.

DIZO, ilk yılında pazarın dikkatini çeken bir performans sergiledi. DIZO’nun CEO’su Panda, DIZO’nun Hindistan’ın önde gelen akıllı saat üreticilerinden biri olduğunu iddia ettiğini belirtti ve Counterpoint Research’ten alıntı yaptı. Ancak görünüşe göre DIZO markası artık etkisini kaybetmiş durumda ve Panda da görevinden istifa etmişti. Realme’nin de sessizce DIZO markasından uzaklaştığı görülüyor.

İlginizi Çekebilir: Vivo V29 Pro Özellikleri Resmileşti! Piyasayı Kasıp Kavuracak!

Panda’nın ayrılmasıyla birlikte DIZO’nun Realme tarafından kapatılma ihtimali var. DIZO’nun medya iletişim ekibi yakın zamanda ayrıldı. Realme henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak DIZO’nun kapanmasıyla ilgili bir durum söz konusu olabilir. Marka, Şubat ayından bu yana herhangi bir güncelleme veya duyuru yapmadı.

Eğer kapanma gerçekleşirse, Realme tüm DIZO ürünleri için yazılım desteği ve satış sonrası yardım sağlamaya devam edecektir. Geçen ay (Nisan ayında), Realme, Techlife markasının artık Narzo alt markası altında yer alacağını duyurdu. DIZO’nun da muhtemelen Narzo markası altında yer alması mümkündür. DIZO ürünlerini kullanan kullanıcılar, gadget’ları için destek için Narzo markasının ekosistemine kolayca başvurabileceklerdir. DIZO markasının başarısızlığının Realme’ye nasıl zarar verebileceğini ilerleyen süreçte göreceğiz. Narzo markasının da DIZO’nun yoluna gidebileceği endişesi olabilir. Realme’den güçlü bir yanıt ve açıklama bekleniyor, bu şekilde olumsuz şüpheler yatıştırılabilir.