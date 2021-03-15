Akıllı Telefonlar
Realme 8 serisi 24 Mart’ta tanıtılacak!
Realme 8 serisi için artık geri sayıma geçtik. Firmanın yeni nesil akıllı telefon serisi 24 Mart tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Dünyanın ilk ve tek BMW M8 E31’i yollara tekrar çıkacak!
Realme 8 serisinin tanıtım tarihi belli oldu!
Realme yeni akıllı telefon serisi ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Yeni nesil modellerini piyasaya sürmeye hazırlanan akıllı telefon üreticisi artık geri sayıma geçti. Realme 8 ve 8 Pro modellerini piyasaya çıkaracak akıllı telefon üreticisi bazı medya kuruluşlarına da davet yollamaya başladı. Tanıtım tarihi ortaya çıkan akıllı telefon serisi, 24 Mart tarihinde hayranlarının karşısına çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefon serisine dair detaylı teknik özellik paylaşımı yapılmadı.
Akıllı telefonunuzu değiştirmek istiyorsunuz fakat uygun model mi bulamıyorsunuz? Sizler için oluşturduğumuz fiyat performans canavarı ürünlere, Hepsiburada üzerinden ulaşabilirsiniz!
İçerisinde 8 numaralı bilardo topu bulunan davetiye kutuları ortaya çıkarken, serinin kuvvetli modeli olan Pro‘nun 108 MP‘lik kamera modülü de davetiye içerisinde yer alıyor. Serinin Pro modelinin Snapdragon 730 ile geleceği iddia edilirken, baz model bizleri Helio G95 ile karşılayacak. Ayrıca iki akıllı telefonun da AMOLED ekran ile piyasa çıkacağı tahmin ediliyor. 24 Mart tarihinde dünya karşısına çıkacak akıllı telefonun fiyatı henüz belli değil ne yazık ki. Bakalım firma yeni Realme 8 serisi ile 2021 yılında beklediğini ilgiyi toplayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
HUAWEI P Smart 2021 alana FreeBuds 3i hediye
Mart ayının sonuna kadar HUAWEI mağazalarından P smart 2021 akıllı telefon satın alan kullanıcılar; HUAWEI’nin tam kablosuz kulaklıklarından FreeBuds 3i hediyesine sahip oluyor.
Bakmakta fayda var: Huawei P50, yüksek kalite renderları ile görüntülendi!
12-31 Mart 2021 tarihleri arasında sürecek kampanya dahilinde, İstinyePark HUAWEI Deneyim Mağazası, Canpark AVM, İzmir MaviBahçe HUAWEI Deneyim Mağazası ve Kadıköy HUAWEI Mağazası’ndan P smart 2021 akıllı telefon satın alan tüketicilere, 699 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlı HUAWEI FreeBuds 3i stoklarla sınırlı olmak üzere hediye ediliyor.
Müzik dinlerken HUAWEI FreeBuds 3i, 10 mm dinamik sürücü ile optimum ses kalitesi sağlıyor. 32db’ye kadar aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip. Bulundukları ortam ne kadar gürültülü olursa olsun, (metro, otobüs, havaalanı gibi), müzik deneyiminin keyfini çıkarabilirler.
Kısaca P Smart 2021’in teknik özelliklerini de hatırlayacak olursak;
6.67 inç 2400×1080 çözünürlüğe sahip Full HD ekranla, iyi bir izleme deneyimi mevcut. HUAWEI P smart 2021, 5000mAh uzun pil ömrü ile tüketicilere sunuluyor. Ayrıca 22,5 W HUAWEI SuperCharge özelliğine sahip. Sadece 10 dakikalık şarjla akıllı telefon iki saat boyunca çalışıyor. Ek olarak, HUAWEI P Smart 2021 35 saat boyunca çevrimiçi video oynatmayı destekleyen uzun süreli bir ekran deneyimi var. Yüksek kapasiteli pil ayrıca 23 saat boyunca 4G internette gezinmeyi de sağlıyor.
HUAWEI P Smart 2021, 128GB dahili depolamaya sahip. Aynı zamanda akıllı telefon, harici hafıza kartıyla 512GB’a kadar depolama alanına da izin veriyor. Kirin 710A ile güçlendirilen ve EMUI 10.1’in en son sürümüne sahip HUAWEI P smart 2021, kullanımı kolay özellikler barındırıyor.
Ek olarak P Smart 2021, Gece Yarısı Siyahı, Tutku Yeşili ve Pembe Altın renk ile, 3.299 TL fiyatıyla satın almak mümkün.
Akıllı Telefonlar
HTC, Wildfire E3 modelini duyurdu
Tayvan merkezli teknoloji üreticisi HTC, giriş seviyesi yeni telefonu Wildfire E3 modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: HTC üst üste üçüncü ayında da büyüme açıkladı
Tayvanlı akıllı telefon üreticisi, yeni akıllı telefonu olan Wildfire E3’ü duyurdu. Wildfire E3modeli; 6.51 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip.
Gücünü MediaTek Helio P22 işlemciden alan HTC Wildfire E3; 4 GB RAM’e ek olarak 64/128 GB’lık depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucusunu arka tarafta tutan telefon 4.000 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.
Telefonun arka kısmında ise dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. 13 MP ana kameranın yer aldığı bu kamera kurulumunda; 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik kamerası bulunuyor. Ayrıca HTC Wildfire E3 modelinin ön kısmında 13 MP çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.
HTC Wildfire E3 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.51 inç büyüklüğünde IPS, HD+ çözünürlük
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB ya da 128 GB
- Ön Kamera: 13 MP
- Arka Kamera: 13 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 4.000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10
- Bağlantı: Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi, microSD kart desteği
Son olarak mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak olan HTC Wildfire E3 modeli; 179 dolar’lık bir başlangıç fiyat etiketine sahip olacak.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Akıllı Telefonlar
Apple, pil kapasitesi ve pil ömrünü arttırmayı hedefliyor!
ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, geçtiğimiz perşembe günü Apple‘ın en son patentlerinden bazılarını resmi olarak açıkladı. Liste, pil ömrünü uzatmak için geliştirilen pil teknolojileri ile ilgili üç farklı patent içeriyor. Ayrıca yeni patentler, pil kapasitesinde de artış sağlayacak. Boyutların küçülmesine karşın kapasitede artış olması, Apple‘ın yaşadığı batarya kapasitesi sorunlarını aşmasına yardımcı olacaktır. Bu, cihazı daha taşınabilen bir hale getirecek ve kullanıcı güvenliğini arttıracak.
İlginizi çekebilir: Huawei P50, yüksek kalite renderları ile görüntülendi!
Apple, yeni patentleri ile neyi hedefliyor?
Pozitif ve negatif elektrotlarla ilgili olan bir patent, ABD Enerji Bakanlığı ile birlikte yapılan ortak çalışmanın ürünü olarak karşımıza çıktı. Bununla birlikte, bu patentte ABD Hükümeti’nin de hakları mevcut. Apple, pil performansını arttırmak için ortalama voltajı ve enerji yoğunluğunu arttıran bir kaplama üzerinde çalışıyor. Şirket ve ABD Enerji Bakanlığı, yüzey kaplama ve lityum iyon katot malzemelerinin bir kombinasyonunu geliştirdi. Bu kombinasyon, geleneksel alüminyum kaplamalardan oldukça farklıdır.
İkinci patent, küçük bir metal pil kutusunu göstermektedir. Oluşturulan yeni sistem, diğer bileşenlere zarar vermeden gövdede daha büyük pillerin kullanılmasına izin verecek. Bununla birlikte, mevcut pil tasarımındaki bileşenlerle pil arasındaki fiziksel ayrım ortadan kalkacak. Üçüncü ve son patent ise pil şişkinliğini tespit etmek ve hafifletmek için yeni çözümler üretiyor. Patentin içerdiği sistem, pilin şişmesi durumunda sorunu bulup şişmeyi azaltmak için çözümler geliştirecek. Bu, sistemin bir tür otomatik pil optimizasyonu gerçekleştireceği anlamına gelir.
Forumdan Son Mesajlar
-
BTC: 61.810 Dolar
Yazan: levent_orgun, 2 gün önce
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Iphone telefon ile kulaklığın tüm özellikleri kullanıla...
Yazan: csgn, 1 hafta önce
-
Kardeşim öncelikle hayırlı olsun. Lütfen sen de burad...
Yazan: Ersin Akman, 3 hafta önce
-
Hepsiburada dört dörtlük kampanya fırsatlarında da oldu...
Yazan: indirimkuponu, 3 hafta önce
-
Birçogumuzun yeni fırsatlar aradığı bir döneme girdik. ...
Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
MSI kampanyası: Baharı Üretken Karşıla
Realme 8 serisi 24 Mart’ta tanıtılacak!
Logitech G | PRO X SUPERLIGHT MOUSE!
AMD 64 çekirdekli işlemcisi astronomik fiyatıyla genel satışa çıktı
Neymar Fortnite’a geliyor
TÜRKİYE’DEKİ OYUNCUNUN YÜZÜ GÜLER Mİ? | Ne olacak böyle?
ZAMAN MAKİNESİNE SAHİP OLSAYDIK ? | Sorun Söyleyelim #15
Cuma Raporu #145: Find X3 Pro, OPPO ve Xiaomi fabrikaları ve dahası
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN İLK SAMSUNG TELEFONLAR ELİMİZDE!
POCO X3 NFC Almak İçin 21 Neden!
TÜRKİYE’DEKİ OYUNCUNUN YÜZÜ GÜLER Mİ? | Ne olacak böyle?
ZAMAN MAKİNESİNE SAHİP OLSAYDIK ? | Sorun Söyleyelim #15
Cuma Raporu #145: Find X3 Pro, OPPO ve Xiaomi fabrikaları ve dahası
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN İLK SAMSUNG TELEFONLAR ELİMİZDE!
POCO X3 NFC Almak İçin 21 Neden!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.