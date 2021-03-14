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Dünyanın ilk ve tek BMW M8 E31’i yollara tekrar çıkacak!
E31 kasa kodlu BMW 8 Serisi, yollarda çok sık görebileceğimiz bir araç değil. Fakat onun daha da nadir olan bir versiyonu var. Evet, bu araç Alman üreticinin ilk ve tek E31 kodlu BMW M8 prototipi.
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BMW Group Classic, bu eşsiz prototipi restore ederek tekrar hayata döndürdü. Tabi bu restorasyon elbette tekrar garajda kalması için değil. Söylenene göre bu projede en zor kısım, zamanla parçalanan köpükten iç astarla kaplı kauçuk yakıt deposunun değiştirilmesi olmuş.
Söz konusu BMW M8 E31, bir grup BMW M mühendisi tarafından 90’lı yılların başında yaratılmıştı. Amaçları ise BMW imzalı bir süper otomobil katili yaratmaktı. Fakat ilk prototip tamamlandığında üretim maliyetlerinin yüksek olduğu düşünüldüğünden proje rafa kaldırılmış. BMW ise bu projeyi hiç tanıtmadan tam 20 yıl boyunca gözlerden uzak bir şekilde sakladı. Ta ki 2010 yılına kadar.
Son yılların göze batan tasarımları yerine oldukça sade detaylarıyla E31 M8, oldukça zarif görünüyordu. Esas mevzu ise kaputun altındaki 6.0 litrelik bir V12 motor. Bu motorun sadece 3 adet örneği bulunuyor. Bunlardan biri ise tahmin edeceğiniz üzere bu aracın üzerinde. 90’lı yıllara ait olan bu araç tam 640 beygirlik bir güç sunuyordu. O yıllar için bunun ne kadar inanılmaz bir değer olduğunu, o zamanın en güçlü 8-Serisi olan 850CSi‘ın 380 beygire sahip olmasından anlamak mümkün.
Ekip, prototipi tasarlarken en iyi ağırlık dengesini yakalamak adına motoru olabildiğinde arkaya monte etmiş. Hatta bu yüzen yağ haznesine yer kalmamış, bagaja monte edilmiş. Yağ haznesi ve motor arasındaki yağ hatları ise aracın tavanından geçiyor. BMW M8 prototipi üzerinde çalışan mühendislerden birinin dediğine göre yağ beslemesi esnasında tavandan geçen hatlardaki yağın sesi duyulabiliyormuş.
Kaynak: BMW Group Classics, Carscoops
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Skyrim Game Pass PC versiyonu sınırlı mod desteği ile geliyor!
Skyrim sonunda Xbox Game Pass‘e dahil oldu. Kimilerine göre tüm zamanların en iyi oyunu olan yapım Game Pass PC sisteminde sınırlı mod desteğine sahip olacak.
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Skyrim Game Pass PC sürümünde SKSE çalışmayacak!
XboxGamePass’in genişlemesi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde birçok Bethesda yapımını içerisine alan abonelik sistemi, oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı. Bu oyunlar arasında kuşkusuz en önemli yapımlardan biri Skyrim Special Edition. 2011‘de çıkan oyunun 2016‘da yenilenmiş hali olan oyun, uzun oynanabilirlik süresi ve mod desteği ile kimilerine göre tüm zamanın en iyi oyunu olarak gösteriliyor. Uçsuz bucaksız mod dünyasına sahip olan oyun, Game Pass PC versiyonunda hayranlarını üzeceğe benziyor.
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Xbox uygulamasından yüklenen oyunların dosya dizinlerine ulaşmanın engellenmesi bunda en büyük sebep olarak gösteriliyor. Zira hali hazırda çoğu mod Windows Store‘dan alınan Skyrim ile tam çalışamamakta. Örneğin Skyrim Script Extender (SKSE) uygulaması dosya dizinlerine ulaşılamadığı için Game Pass PC sürümünde işe yaramayacak. Bu da oyunda ona bağlı birçok modun kullanım dışı olacağını gösteriyor. Yine de oyuncuların karalar bağlamasına gerek yok. Çünkü Bethesda.net üzerinde paylaşılan modlar Game Pass PC‘de sorunsuz çalışabilecek.
Genel
Mansur Yavaş, Twitch kanalı açtığını duyurdu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitch kanalı açtığını duyurdu. Eğlenceli videosu ile gençlerin diline hitap ettiği görülen Yavaş, sosyal medyada gündem oldu.
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Sosyal medyayı en aktif şekilde kullanan siyasetçilerden biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, canlı yayın platformu Twitch’e girmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda kendi Twitch hesabını da açan Başkan Yavaş, bugün yaptığı bir paylaşımla bu kanalın duyurusunu gerçekleştirdi.
Twitter hesabından “Selam chat” notuyla eğlenceli bir video paylaşan Mansur Yavaş, bu videoda Twitch’te neler yapacağından bahsetti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, paylaşımında, daha önce bir Twitch yayımcısı Pqueen’in, “Başkanım yok mu Twitch yayıncılığınız peki?” sorusunu “Var” şeklinde cevaplandırarak, videoda şunları kaydetti:
“Selam chat, ben Mansur Yavaş. Artık ben de burada, Twitch’teyim. Buradayım. Çünkü geleceğimize ışık tutan gençlerimizin fikirlerini ve düşüncelerini önemsiyorum. Sizlerin sorunlarını dinlemek, birlikte yeni fikirler üretmek için Twitch’teyim. Sizinle beraber birçok yayın yapacak, hatta yeri geldiğinde yayınlarınıza izleyici olarak katılacağım.
Şimdiye kadar Ankara’da yaşayan gençler için birçok çalışmaya imza attık. Daha güzel bir Ankara ancak sizlerle mümkün. Öğrenci dostu gençlerin fikirlerini önemseyen bir Ankara’yı gelin, birlikte oluşturalım. Kim bilir? Belki birlikte oyun oynar, mid’de karşılaşırız.”
Selam chat 😊https://t.co/UxXNgTm62I pic.twitter.com/kGhwLjwgwz
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 14, 2021
Son olarak Mansur Yavaş, videodaki konuşmasının aralarında “eserlerine ait görüntülerin kullanıldığı; @Bkmonline, Cem Yılmaz, Pelin Baynazoğlu, Kemalcan Parlak ve Ferit Karakaya’ya” teşekkürlerini de iletti.
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Dying Light 2 geliştiricisi oyunu biraz erken gösterdiklerini itiraf etti!
Dying Light 2 oyunu ile alakalı sır perdesi henüz aralanmadı. Oyunun resmi Twitter hesabı yapımı normalden biraz erken bir zamanda gösterdiklerini itiraf etti.
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Dying Light 2 için önemli bir itiraf!
Oyun dünyasında çalkantılı günler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Cyberpunk 2077‘nin yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle firmalar artık işlerini daha ince eleyip sık dokuyor. Geride bıraktığımız yıl çıkması planlanan Dying Light 2 oyunu içinde sıkıntılı günler geride kalmış değil. 2018 yılında Microsoft‘un E3 gösterisinde ortaya çıkan oyun ilk haliyle büyük beklentilere sahip olmuştu. Ancak bir türlü önünü doğrultamayan yapım önce süresiz olarak ertelendi. Tam bu konu ile alakalı dedikodular ortaya çıkarken, merakla beklenen oyun baş yazarını kaybetti. Tüm bunların üstüne oyunun resmi Twitter hesabı önemli bir itirafı gün yüzüne çıkardı.
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Afaik the definition of a dev hell requires the game to not make any development progress, while DL2 keeps moving forward, we announced the game too early but it's far from being in a dev hell 😛
— Dying Light (@DyingLightGame) March 12, 2021
Bir hayrandan gelen, oyunun “cehenneme döndüğü” iddiası, resmi Twitter hesabı tarafından yanıtlandı. Dying Light 2 resmi hesabı, herhangi bir endişe verici bir durum olmadığını belirtti. Ayrıca hesap oyunu normalden biraz erken gösterdiklerini de itiraf etti. Resmi olarak iptal edilmeyen yapımın ne zaman çıkacağı henüz belli değil. Bununla birlikte 17 Mart tarihinde oyun ile alakalı yeni bir duyuru yapılacağı yine oyunun resmi Twitter hesabı aracılığı ile ortaya çıktı. Bakalım merakla beklenen oyun tüm bu beklentilerin altından kalkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Skyrim Game Pass PC versiyonu sınırlı mod desteği ile geliyor!
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