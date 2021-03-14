Dünyanın ilk ve tek BMW M8 E31’i yollara tekrar çıkacak!

E31 kasa kodlu BMW 8 Serisi, yollarda çok sık görebileceğimiz bir araç değil. Fakat onun daha da nadir olan bir versiyonu var. Evet, bu araç Alman üreticinin ilk ve tek E31 kodlu BMW M8 prototipi.

İlginizi çekebilir: Yeni nesil BMW M2, buz üzerinde görüntülendi

reklam

BMW Group Classic, bu eşsiz prototipi restore ederek tekrar hayata döndürdü. Tabi bu restorasyon elbette tekrar garajda kalması için değil. Söylenene göre bu projede en zor kısım, zamanla parçalanan köpükten iç astarla kaplı kauçuk yakıt deposunun değiştirilmesi olmuş.

Söz konusu BMW M8 E31, bir grup BMW M mühendisi tarafından 90’lı yılların başında yaratılmıştı. Amaçları ise BMW imzalı bir süper otomobil katili yaratmaktı. Fakat ilk prototip tamamlandığında üretim maliyetlerinin yüksek olduğu düşünüldüğünden proje rafa kaldırılmış. BMW ise bu projeyi hiç tanıtmadan tam 20 yıl boyunca gözlerden uzak bir şekilde sakladı. Ta ki 2010 yılına kadar.

reklam

Son yılların göze batan tasarımları yerine oldukça sade detaylarıyla E31 M8, oldukça zarif görünüyordu. Esas mevzu ise kaputun altındaki 6.0 litrelik bir V12 motor. Bu motorun sadece 3 adet örneği bulunuyor. Bunlardan biri ise tahmin edeceğiniz üzere bu aracın üzerinde. 90’lı yıllara ait olan bu araç tam 640 beygirlik bir güç sunuyordu. O yıllar için bunun ne kadar inanılmaz bir değer olduğunu, o zamanın en güçlü 8-Serisi olan 850CSi‘ın 380 beygire sahip olmasından anlamak mümkün.

Ekip, prototipi tasarlarken en iyi ağırlık dengesini yakalamak adına motoru olabildiğinde arkaya monte etmiş. Hatta bu yüzen yağ haznesine yer kalmamış, bagaja monte edilmiş. Yağ haznesi ve motor arasındaki yağ hatları ise aracın tavanından geçiyor. BMW M8 prototipi üzerinde çalışan mühendislerden birinin dediğine göre yağ beslemesi esnasında tavandan geçen hatlardaki yağın sesi duyulabiliyormuş.

Kaynak: BMW Group Classics, Carscoops

Otomobil meraklılarına özel ürünlerin yer aldığı Hepsiburada alışveriş listemize buradan gidebilirsiniz.