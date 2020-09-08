Realme 7i ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde Realme 7 ve 7 Pro modellerinin tanıtılmasının ardından gözler serinin en uygun fiyatlı telefonu Realme 7i ‘ye çevrilmişti. Telefon hakkında birçok bilgi sızdırılmıştı ve tasarımı hakkında da birçok detayı biliyorduk. Bugün Lazada Endonezya web sitesinde listelenen cihaz hakkında artık resmi görsellere sahibiz.

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Dörtlü kamera düzeni

Telefonun tasarımında dikkat çeken detaylardan biri ön ve arka kameraların yerleşimi ve düzeni. Görselde de görüldüğü üzere Realme 7i’nin arkasında dört kamera bulunuyor ve Samsung modellerinde görmeye alıştığımız L şeklinde bir yerleşime sahip. Ön kamera ise serinin diğer modellerinde olduğu gibi ekranın sol tarafına yerleştirilmiş.

Realme 7i ‘nin arka kapak tasarımı

Şirketin birçok modelinde artık bir klasik haline gelen farklı arka kapak tsarımları 7i için de geçerliliğini koruyor. Paylaşılan görsellerde arka kapağın 1/4’ünün parlak bir yüzeye sahip olduğunu görürken geriye kalan 3/4’lük kısmın mat bir kaplama ile kaplandığı belli oluyor.

İki farklı renk seçeneği

Lazada Endonezya web sitesinde listelenen bu modelin mavi ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıktığını görüyoruz. Renklerin Realme tarafından nasıl bir isimlendirilmeye sahip olduğunu bilmesek de mavi rengin ”şampanya mavisi”ne benzediğini söyleyebiliriz.

Realme 7i hakkında bilinen bazı özellikler

Listeme sonrası telefonla ilgili bazı teknik detaylar da netlik kazandı. 64 MP ana kamera, 5000 mAh kapasiteli batarya ve 90 Hz tazeleme hızına sahip ekran ile karşımıza çıkacak modelin hangi işlemci platformunu kullanacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.