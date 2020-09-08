Akıllı Telefonlar
Realme 7i ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı!
Geçtiğimiz günlerde Realme 7 ve 7 Pro modellerinin tanıtılmasının ardından gözler serinin en uygun fiyatlı telefonu Realme 7i ‘ye çevrilmişti. Telefon hakkında birçok bilgi sızdırılmıştı ve tasarımı hakkında da birçok detayı biliyorduk. Bugün Lazada Endonezya web sitesinde listelenen cihaz hakkında artık resmi görsellere sahibiz.
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Dörtlü kamera düzeni
Telefonun tasarımında dikkat çeken detaylardan biri ön ve arka kameraların yerleşimi ve düzeni. Görselde de görüldüğü üzere Realme 7i’nin arkasında dört kamera bulunuyor ve Samsung modellerinde görmeye alıştığımız L şeklinde bir yerleşime sahip. Ön kamera ise serinin diğer modellerinde olduğu gibi ekranın sol tarafına yerleştirilmiş.
Realme 7i ‘nin arka kapak tasarımı
Şirketin birçok modelinde artık bir klasik haline gelen farklı arka kapak tsarımları 7i için de geçerliliğini koruyor. Paylaşılan görsellerde arka kapağın 1/4’ünün parlak bir yüzeye sahip olduğunu görürken geriye kalan 3/4’lük kısmın mat bir kaplama ile kaplandığı belli oluyor.
İki farklı renk seçeneği
Lazada Endonezya web sitesinde listelenen bu modelin mavi ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıktığını görüyoruz. Renklerin Realme tarafından nasıl bir isimlendirilmeye sahip olduğunu bilmesek de mavi rengin ”şampanya mavisi”ne benzediğini söyleyebiliriz.
Realme 7i hakkında bilinen bazı özellikler
Listeme sonrası telefonla ilgili bazı teknik detaylar da netlik kazandı. 64 MP ana kamera, 5000 mAh kapasiteli batarya ve 90 Hz tazeleme hızına sahip ekran ile karşımıza çıkacak modelin hangi işlemci platformunu kullanacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei, HarmonyOS konusunda iddialı konuştu!
Huawei, geçtiğimiz yılın ortalarından bu yana ABD hükümetinin ciddi yaptırımları ile karşı karşıya kalıyor. Markanın mobil işletim sistemi tarafındaki B planı olan HarmonyOS, görünüşe göre özellikleriyle Android’i aratmayacak!
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Huawei: HarmonyOS Android yeteneklerinin çoğunu taşıyor!
Ticaret kısıtlamalarından ötürü Google ile çalışamayan Huawei’nin, Google’ın sahip olduğu mobil servisleri kullanamadığı biliniyor. Şirket bunun üzerine kendi uygulama marketi olan AppGallery’i geliştirip Play Store’a alternatif bir platform haline getirme kararı aldı. Ancak Huawei için ticari varlığını tehlikeye atacak kadar büyük tehlikeler kapıda bekliyor. Huawei’nin Android işletim sistemini kullanması engellenirse geçtiğimiz yıl duyurduğu HarmonyOS işletim sistemine geçiş yapması bekleniyor.
Huawei Tüketici Elektroniği Bölüm Başkanı Yu Chengdong’a göre, şirket en kötü senaryonun gerçekleşmesi ihtimaline göre yazılım tarafında seçeneklerini hazır tutuyor. Android’in sahip olduğu yeteneklerin %70-80’ini bünyesinde barındırdığını belirten Chengdong, kullanıcıların popüler işletim sistemini aramayacağını iddia ediyor. Ayrıca HarmonyOS’un mobil cihazlara girmesi ihtimalinde tıpkı Apple gibi çapraz platform desteği sunulabileceği de belirtiliyor.
Yetkili isim, 2019’da uygulanan ilk dalga yaptırımın Huawei cephesinde paniğe ve krize neden olduğunu söylüyor. Geçirilen sancılı sürecin, doğru adımlarla kullanıcıları mağdur etmeden devam ettirildiğinin altı çiziliyor. Ancak mevcut yaptırımların daha da ağırlaşması durumunda ise sürecin felakete dönüşebileceğinden endişe duyuluyor. Bunu basit bir örnekle özetleyen Yu Chengdong, ekipman kullanması engellenen bir inşaat firmasının iş makinesi üretmekten başka çaresi olmadığını söylüyor.
Akıllı Telefonlar
Şimdi de POCO M2 resmi olarak duyuruldu!
Dün tanıtılan POCO X3 NFC, sunduğu özelliklere kıyasla uygun fiyat etiketi sayesinde dikkatleri üzerine toplamıştı. Marka şimdi de POCO M2 adlı yeni modeli sayesinde daha ucuz bir alternatif vaat ediyor!
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POCO M2 tanıtıldı: Dörtlü arka kamera, 5.000 mAh batarya ve dahası!
Hindistan’da tanıtılan POCO M2, Xiaomi’nin yakın dönemde duyurduğu Redmi 9 Prime modeliyle aynı tasarım ve özellikleri paylaşıyor. Plastik bir gövdeye sahip olan ürünün tek tasarım farkı ise arka kamera etrafındaki yuvarlak alanın bulunmaması gibi görünüyor. Ayrıca P2i su sıçramaya karşı dayanıklılık sertifikası da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.
Teknik detaylar tarafında ise Redmi 9 Prime’dan hatırlanacağı üzere orta seviye özellikler karşımıza çıkıyor. 6.53 inç boyutundaki Full HD+ IPS ekrana sahip olan telefon, Corning Gorilla Glass 3 kaplama ile korunuyor. Gücünü MediaTek Helio G80 işlemciden alan POCO M2’nin oyun performansı için optimize edildiği belirtiliyor. 6 GB LPDDR4x RAM ve 64/128 GB depolama alanı ise işlemciyi besliyor.
Dörtlü arka kameraya sahip olan POCO M2, 13+8+5+2 megapiksel çözünürlüklü bir paketle geliyor. Ultra geniş açı, makro ve derinlik sensörleriyle donatılan kamera paketinde yapay zeka desteği unutulmamış. Ekranın damla çentik alanında ise 8 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor. POCO Launcher (MIUI 11) arayüzlü Android 10 işletim sistemi de cihazın yazılım tarafını oluşturuyor.
15 Eylül’de satışa sunulacağı belirtilen POCO M2’nin fiyatları da belli oldu. Telefonun 64 GB depolama alanına sahip versiyonu 149 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 128 GB’lık sürüm ise 170 dolardan alıcı bulacak. Son olarak POCO M2’nin ülkemizde satılıp satılmayacağının henüz belli olmadığını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Android 11, Samsung cihazlar için yakında geliyor!
Samsung, geçtiğimiz haftalarda lansmanı yapılan Galaxy Note 20 serisine kadar cihaz güncellemelerini uzun süre vermeyi hedeflemiyordu. Verdiği güncellemeleri de bazen geç verebiliyordu. Fakat şirket yeni politikasında amiral gemilerine 3 sene güncelleme desteği vereceğini açıkladı. Şimdi ise Samsung, hangi cihazlarına Android 11 güncellemesini vereceğini kullanıcılarla paylaştı. Ayrıca bu güncelleme yakın zaman içerisinde indirilebilir hale gelecek.
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Android 11 ile birlikte neler hedefleniyor?
Samsung‘un Galaxy Wearable uygulmasında yeni Android 11 ile ilgili ipuçları bulundu. Bu da güncellemenin yakın zaman içerisinde kullanıcılarla buluşacağı anlamına geliyor. Söylentilere göre Samsung, Android 11’i çalıştıran One UI 3.0 için şimdiden uygulama ve hizmetlerini güncellemeye başladı. Ayrıca yeni Android sürümünü daha stabil hale getirmek için şirket çalışmalarına devam ediyor. Eylül sonu veya Ekim başında halka açık bir Beta yayınlanması bekleniyor. Yeni güncellemenin ilk olarak Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 serilerine geleceğini biliyoruz.
Yeni Android güncellemesi hangi Samsung cihazlara gelecek?
- Galaxy A01
- Galaxy A10
- Galaxy-A10e
- Galaxy A10s
- Galaxy A11
- Galaxy-A20
- Galaxy A20e
- Galaxy A20s
- Galaxy-A21
- Galaxy A21s
- Galaxy A30
- Galaxy-A30s
- Galaxy A31
- Galaxy A40
- Galaxy-A41
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A50
- Galaxy-A50s
- Galaxy A51
- Galaxy A51 5G
- Galaxy-A60
- Galaxy A70
- Galaxy A70s
- Galaxy-A71
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A80
- Galaxy-A8s
- Galaxy A90 5G
- Galaxy M01
- Galaxy-M11
- Galaxy M21
- Galaxy M30s
- Galaxy-M31
- Galaxy M40
- Galaxy M51
- Galaxy-Xcover 4s
- Galaxy Xcover FieldPro
- Galaxy Xcover Pro
- Galaxy-S10e / S10 / S10+ / S10 5G
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Note 10 / Note 10+ (LTE/5G)
- Galaxy-Note 10 Lite
- Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra
- Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy-Fold (LTE/5G)
- Galaxy Z Flip (LTE/5G)
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy-Tab S5e
- Galaxy Tab S6
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy-Tab S7 / Tab S7+
- Galaxy Tab A 10.1 2019
- Galaxy Tab A 8.0 2019
- Galaxy-Tab A7
- Galaxy Tab Active Pro
Samsung‘un bu cihazlara Ekim ayının ortasına kadar yeni Android güncellemesini vermesi bekleniyor. Ayrıca yeni amiral gemilerinin de 3 yıl boyunca Android güncellemesi alacağını tekrardan belirtelim.