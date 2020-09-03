Akıllı Telefonlar
Realme 7 ve 7 Pro tanıtıldı: 65W hızlı şarj ve geliştirilmiş kamera!
Realme 7 ve 7 Pro, bugün Hindistan’da düzenlenen ve firmanın YouTube üzerinden canlı gerçekleşen etkinliğinde resmen tanıtıldı. Cihazlar; geliştirilmiş kamera, daha büyük bir batarya ve hızlı şarj özellikleri ile dikkat çekiyor.
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Realme 7 Pro: 65W SuperDart ile 34 dakikada %100 şarj!
Realme 7 Pro’da selefi olan 6 Pro’ya benzer şekilde, Snapdragon 720G işlemcisinden gücünü alıyor. Fakat işlemci tarafında değişikliğe gitmeyen şirket, cihazın diğer tüm özelliklerinde iddialı değişikliklerde bulunmuş.
En büyük değişikliklerden biri, 65W SuperDart hızlı şarj teknolojisi ile gerçekleşiyor. Özellikle firmanın, X serisi cihazlarında da gördüğümüz yeni nesil ve oldukça hızlı SuperDart, 7 Pro’nun 4.500 mAh’lik bataryasını 34 dakika içinde %100’e kadar şarj edebiliyor.
6 Pro’da 6.6 inç boyutlarında büyük boyutlara sahip LCD panel tercih edilirken, 7 Pro’da kompakt ve taşıması daha kolay olan 6.4 inç ekran kullanılıyor. FullHD+ ekran çözünürlüğüne sahip 7 Pro’da ekran çözünürlüğümüz 90 Hz’den 60 Hz’e düşürülmüş. Realme, aldığı bu kararı, kullanıcılardan aldığı geri dönüşlerle verdiğini aktardı. 90 Hz LCD ekran kullanmaktansa kulanıcılar, 60 Hz panel kullanmayı tercih ediyorlar. Bununla birlikte, güç tuşuna entegre edilen parmak izi sensörü de ekranın içine yerleştirildi.
Realme 6 Pro’da toplamda 6 adet kamera bulunuyordu. Bu kameralardan ikisi ön tarafta, geriye kalan dördü de arka tarafa konumlandırılmıştı. 7 Pro’da ise önde yer alan iki kameradan biri çıkarıldı ve tek kameralı geniş açılı bir kamera benimsendi. Fakat iki kamera yerine tek kamera kullanılması, kullanıcılar açısıdan herhangi bir eksiklik yaratmayacak. Çünkü kameranın çözünürlüğü 32 MP’e çıkarıldı ve geniş açılı bir kamera çözümüne geçiş yapıldı.
Sony’nin yeni 64 MP’lik IMX682 sensörünü kullanıyor!
Arka tarafa yerleştirilen kameralarda da birtakım değişiklikler yapıldı. 12 MP’lik telephoto kamera yerine 2 MP’lik derinlik sensörü kullanan cihazımızda 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro kamerası bulunuyor. Ana kameramız ise, Sony’nin yeni 64 MP’lik IMX682 lensini barındırıyor.
Realme 7 Pro, 6 Pro’daki gibi; Dolby Atmos desteğiyle geliyor. Fakat bu sefer mono hoparlör yerine stereo hoparlör ile geliyor. Firma, burada orta seviyeye konumlandırdığı yeni cihazında daha üst düzey özellikler oluşturma gayesinde yol alıyor.
Altını çizmemiz gereken diğer önemli özellikler ise, Realme 7 Pro’ya dahil edilen USB-C girişi, 3.5 mm kulaklık girişi ve hafızaya arttırmak için harici microSD kart yuvası olarak görüyoruz. Realme 7 Pro, kutudan Android 10 tabanlı Realme UI arayüzü ile çıkacak. “Ayna Mavisi” ve “Ayna Gümüşü” adı verilen bu renkler iki hafıza konfigürasyonuna sahip. Bunlardan biri 6 GB RAM/128 GB depolamaya sahipken, diğeri 8 GB RAM/128 GB hafızayala 230 dolar ile 270 dolar arası değişen fiyatlarla piyasada olacak. Satışlar Hindistan üzerinde 14 Ağustos tarihinde firmanın kendi internet sitesi ve Flipkart’ta başlamış olacak.
Realme 7: 90 Hz akıcı ekran ve Helio G95 işlemci desteği
Realme 7, yine 6.5 inç boyutlarında FullHD+ ekran üzerine inşa edildi. Akıllı cihaz dünya üzerindeki ilk Helio G95 işlemcisini kullanan telefon olma ünvanına sahip olarak bizi karşılıyor. Realme 6’da ise G90T yonga seti kullanılıyordu. Batarya kapasitemiz ise, 4.300 mAh’den 5.000 mAh’e kadar yükseltildi. Fakat hızlı şarj teknolojisinde herhangi bir artışa gidilmeyerek 30W hızlı şarj teknolojisi kullanılmaya devam ediyor. Realme, 30W Dart şarj teknolojisinin, 65 dakikada %100’e kadar cihazı şarj edebileceğini açıklamıştı. Bu özelliklerle bile gayet güzel gözüküyor.
7 Pro’yla benzer olarak, 64 MP’lik Sony IMX682 kamera sensörünü kullanan cihazımız, 6 Pro’yla kamera kurulumu anlamında aynı çözümleri sunuyor. Ön tarafta 16 MP özçekim kamerası, arka tarafta ise 8 MP ultrageniş, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü ana kameramıza eşlik ediyor.
Starry Mode, güncellemeyle cihaza dahil olacak!
Fakat Pro modelle aynı şekilde, Realme 7’ye de “Starry Mode” ekleniyor ve Gece Modu içerisinde AI Mod ve Gece Modu arasında değişiklik yapma seçeneği ekleniyor. Ancak, Bu özellik henüz Realme 7 arayüzünde bulunmuyor. İlerleyen zamanlarda OTA ile güncellemenin cihaza gönderilmesi sağlanacak.
Son olarak Realme 7’de bahsedilmesi gereken diğer özelliklerimiz ise, USB-C girişi, 3.5 mm’lik kulaklık girişi, Android 10 üzerine inşa edilen Realme UI ve güç tuşuna entegre vaziyette gelen parmak izi okuyucu olarak belirtilebilir.
İki RAM seçeneği ile gelen Realme 7’de 6 GB veya 8 GB RAM seçeneklerinden biri tercih edilebilecek. Akıllı telefonda ayrıca, darbelere karşı dayanıklılık ve Pro’da olduğu gibi resmi açıklamayla doğrulanan IP sertifikası bulunuyor.
6GB RAM 64 GB depolamalı versiyonun fiyatı 170 Euro/205 Dolar’ken; 8GB/128 GB depolama birimi bulunan model, 195 Euro/230 Dolar’a satılacak. 10 Ağustos tarihinde cihaz, Flipkart ve Realme’nin resmi Hindistan sitesi üzerinden “Sis Mavisi” ve “Sis Beyazı” renklerinden biri satın alınabilecek.
Akıllı Telefonlar
Poco X3, canlı görüntüleri ile birlikte sızdırıldı!
Poco X3 NFC modeli, pazartesi günü resmi olarak tanıtılacak. Bugün ise cihazın canlı görüntüleri bir video ile sızdırıldı. Ayrıca dün bir e-ticaret sitesinde cihazın fiyatları hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı. Bugün ortaya çıkan video, Youtube ve benzeri uygulamalardan tamamen kaldırıldı. Ancak internette hızlı bir şekilde yayılan videonun görüntüleri Twitter ve benzeri mecralarda hala bulunuyor.
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Poco X3 nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacak?
Bu sefer Poco, yeniden markalanmış bir Xiaomi cihazı olarak piyasaya çıkmayacak. Kendi başına yeni bir telefon olarak kullanıcılara sunulacak. Cihazın “X” şeklinde sıralanmış dörtlü kamera dizilimi ve LED flaşı bulunacak. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan web sitesindeki fiyatlara baktığımızda ise cihazın orta segmente uygun fiyatları olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın taban modeli 12990 PHP(225$/190€), farklı bir yapılandırmaya sahip üst model ise 12990 PHP(265$/225€) üzerinden satışa çıkacak. Pahalı olan modelin RAM veya depolama alanı tarafında daha iyi olacağını tahmin ediyoruz.
Kaldırılan videoya dönecek olursak, burada cihazın temel teknik özellikleri hakkında bilgi veriliyor. Cihazın Snapdragon 730G yonga setinden gücünü alacağını bu videoda öğreniyoruz. Ayrıca videoyu çeken kişinin elindeki cihaz 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip. Telefon, 6,67 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip LCD bir ekran ve 20 MP selfie kamerası ile gelecek. Parmak izi okuyucusu ise yan tarafta bulunacak. Batarya tarafında cihazın 5.100 mAh değerinde pil ile geleceğini söyleyebiliriz. Pazartesi günü cihaz hakkındaki tüm teknik bilgileri öğreneceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 Pro, EMUI 11 güncellemesi aldı!
Huawei, 10-12 Eylül tarihleri arasında HDC 2020‘yi düzenleyecek. Huawei Geliştirici Konferansı‘nda yeni nesil yazılımlar tanıtılacak. Kullanıcılar HarmonyOS 2.0 ve EMUI 11‘i merakla bekliyorlar. Geçtiğimiz gün Huawei P40 Pro (ELS-N04), EMUI 11 güncellemesini resmi olarak aldı. Buna ek olarak bu akıllı telefon Wi-Fi Alliance tarafından Wi-Fi 6 sertifikası aldı. Bu sertifikada cihazın Android 10 üzerine kurulu EMUI 11’i çalıştırdığı görüntülendi.
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Huawei Mate 40 serisinde hangi EMUI sürümü kullanılacak?
Mate 40 serisinde EMUI 11‘in Android 11 tabanlı olarak geleceği yönünde söylentiler bulunuyor. Ancak taban model Mate 40, Android 10 tabanlı EMUI 10.x ile gelecek. Spekülasyonlara göre Google, Android 11’i 8 Eylül tarihinde resmi olarak piyasaya sürecek. Bu, Mate 40 serisinde Android 11‘in kullanılabilmesi için şirkete birkaç hafta kazandırıyor. Raporlara göre EMUI 11, arayüzde önemli değişiklikler yaptı. AOD tasarımı, bölünmüş ekran ve kapsamlı sistem hizmetlerinde yenilikler bulunuyor. Şirket, genel deneyimin oldukça iyi olduğunu belirtiyor.
Huawei‘ye göre aynı zamanda yeni arayüz daha iyi bir GPU Turbo ve tek elle kullanım modunda yeni özellikler ile gelecek. Bunlar haricinde hareket kontrolü, dosya paylaşımı, güvenlik ve uçuş modunda iyileştirmeler yapılacak. Huawei ekosistemindeki ürünler, yeni arayüz ile birlikte daha iyi ve hızlı bir etkileşim gerçekleştirecek. Huawei P40 Pro için gelen EMUI 11‘i güncellemeler sekmesinden kontrol edebilirsiniz.
3 Eylül‘de gerçekleşecek IFA 2020 fuarında şirket Kirin 9000 yonga setini tanıtacak. Bazı spekülasyonlar burada Mate 40 serisinin de tanıtılacağını söylese de bu zayıf bir ihtimaldir.
Akıllı Telefonlar
T ekranlı LG Wing için tanıtım tarihi belli oldu!
Akıllı telefon birimini sil baştan oluşturma kararı alan LG’nin dönebilen ekranlı yeni bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. LG Wing adı verilen fütüristik tasarımlı telefonun ne zaman tanıtılacağı belli oldu.
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LG Wing, 14 Eylül’de resmi olarak duyurulacak!
Bilindiği üzere LG, amiral gemisi sınıfındaki G serisini sonlandırıp daha çok orta-üst seviye telefonlara yönelme kararı almıştı. Bu anlayışın ilk ürünü olan LG Velvet geçtiğimiz aylarda duyurulurken, deneyim odaklı yeni telefonların duyurulmaya devam edeceği belirtiliyordu. Dönebilen ekranlı bir yapıya sahip olan ve çift ekran ile kullanılabilen LG Wing ise markanın Velvet modelinden sonraki yeni kozu olacak.
14 Eylül’de “Keşfedilmemişi Keşfet” sloganıyla bir etkinlik düzenleyecek LG, yayınlanan tanıtım videosundan hareketle Wing adlı yeni modelini duyurmaya hazırlanıyor. 23 saniyelik videoda üst üste konumlanan iki ekran yer alırken, bu ekranların dönmesi ile T şekli elde ediliyor. LG Wing’in sızdırılan kullanım videolarında da ekranın T şeklini aldığı net şekilde görülüyordu. Dolayısıyla etkinlikte yeni telefonun duyurulma ihtimali neredeyse kesin gibi gözüküyor.
LG Wing’in dönebilen OLED ekranı 6.8 inç, gövdeye yerleşik ikinci ekran ise 4 inç boyutuna sahip olacak. 90 derecelik açıda aktifleşen ikinci ekran; yön tarifi, çağrı yanıtlama ve medya kontrolü gibi işlevlere ayrılacak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alacağı iddia edilen LG Wing’in yaklaşık 1.000 dolarlık fiyat etiketi ile çıkış yapacağı belirtiliyor.