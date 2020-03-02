Realme 6 serisi flaş şarj desteğiyle gelecek!

Realme 6 serisinin tanıtılmasına kısa bir süre kala özellikleri basına sızmaya devam ediyor. Şirket lansman öncesinde 6 ve 6 Pro modellerinin hızlı şarj teknolojisi ile ilgili bazı detaylar paylaştı.

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Geçtiğimiz günlerden ilgili serinin Geekbench testinde göründükten sonra diğer özellikleri hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çin merkezli teknoloji üreticisi, Realme 6 ismini taşıyan ve farklı modelleri olması beklenen telefon ve şirketin ilk akıllı bilekliğinin tanıtılması bekliyor.

Merakla beklenen yeni serinin özellikleri henüz belli olmuş değil; ancak şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Realme 6’da 30W hızlı şarj teknolojisi bulunacak. Bu da cihazın sadece 15 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 40 oranında şarj olabileceği anlamına geliyor. 30W flaş şarj teknolojisi adını verdiği bu özel teknolojinin kullanıcıların dikkatini çekmesi bekliyor. Şirketin geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Realme 5 modeli ise 10W şarj desteği ile birlikte gelmişti.

Realme’nin yeni serisinin teknik özelliklerine bakacak olursak, Realme 6 /6 Pro, 90Hz ekran yenileme hızına ve Full HD+ bir çözünürlüğe sahip olacağı kesinlik kazanmış gözüküyor. İki telefonun da 64MP dörtlü arka kameraları olacağını ancak diğer sensörlerin farklı olabileceği tahmin ediliyor.

5 Mart tarihinde lansmanı yapılacak her iki cihazın yonga setlerinde farklılık olması bekleniyor. Realme 6’nın, Helio G90 işlemciye sahipken Realme 6 Pro, Snapdragon 720G ile gelecek. Ülkemizde de satışa sunulması beklenen Realme 6’nın fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.