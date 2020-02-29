Realme 6 Geekbench’te göründü!

Realme 6 Pro dün Geekbench‘te göründükten sonra, serinin Pro olmayan versiyonu da bugün Geekbench‘ten geçti. Telefon, RMX2001 model numarası ile gözüktü ve MediaTek Helio G90 SoC işlemcisine sahip olacağı belli oldu. İşlemci modeli MT6785V olan cihazın baz frekansı 2.0 GHz olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihaz 8 GB RAM ile geliyor olacak.

İlginizi çekebilir: Realme X50 Pro kamera özellikleri doğrulandı!

Realme 6, Geekbench’ten hangi skorları aldı?

Cihaz muhtemelen şirketin en yeni arayüzü olan Realme UI ile birlikte Android 10 sürümünü kullanacak. Realme 6‘nın aldığı skorlara bakacak olursak, tekli çekirdek skorunda 508 skor alan cihaz, çoklu çekirdek skorunda ise 1633 skor alıyor. Bu değerleri şu an değerlendirmek zor görünüyor. Çünkü henüz cihaz hakkında tam bilgi sahibi değiliz. Fakat bu puanlar, Realme 6 Pro‘nun skorları ile birlikte kıyaslanabilir düzeyde ve bu bizim için performans anlamında bir gösterge olabilir.

Realme 6‘nın pro versiyonu geçtiğimiz günlerde tekli çekirdekte 571, çoklu çekirdekte ise 1676 puan almıştı. Çoklu çekirdekte puanları yakın olsa da tekli çekirdekte fark olduğu gözüküyor. Ayrıca bu puanları kıyaslayabileceğimiz bir başka gösterge daha mevcut. Bu skorlar Realme X2‘ye oldukça yakın gözüküyor. Bunun dışında daha detaylı kıyaslama ve bilgilendirme için telefonun çıkışını bekleyeceğiz.

Realme 6‘nın ve pro modelinin 5 Mart‘ta şirketin ilk fitness bandı ile birlikte duyurulması bekleniyor.