realme 6 Pro, gerçekten F/P kralı mı

realme’nin kendi segmentinde iddialı bir fiyat ve birçok göz alıcı özellikle satışa sunduğu realme 6 Pro incelemesi ile karşınızdayız.

realme 6 Pro, şuanda fiyatıyla beraber orta segmentin en iddialı cihazlarından biri konumunda. Bu iddiası ise, 90 Hz ekran tazeleme hızı, göz alıcı arka tasarımı, çift ön kamerası gibi özelliklerden oluşuyor. Peki bu özellikler, kullanıcıya nasıl bir deneyim yaşatıyor gelin biraz bunlardan bahsedelim.

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realme 6 Pro bizce nasıl?

AMOLED ekranların, düşük pil tüketimi ve renk doygunluğu gibi bazı sebeplerden dolayı popüler olduğu günümüzde, bizce 90 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran yerine 60 Hz’lik bir AMOLED ekran daha ilgi çekici olabilirdi. Ama en azından realme bu opsiyonu da tecrübe etme fırsatını bizlere sunmuş. Ayrıca 6 Pro’da bulunan panelin, maksimum parlaklık anlamında bir tık geride kaldığını da söyleyebilirim. Onun dışında 6.6 inçlik bu IPS LCD panel gayet güzel diyebilirim.

Ön kameraya göz attığımızda ise, 16 MP geniş açı ve 8 MP ultra geniş açı olmak üzere 2 adet özçekim kamerası görüyoruz. Bu kameraların, piyasadaki ön kameralar açısından düşündüğümüzde ortalamanın üzerinde bir kalitede olduğunu görüyoruz. Fakat burada eleştirmem gereken bir nokta var. Bu 2’li kamera modülü buraya yerleştirilirken, ben kameraların arasında kalan bölümün ölü bir alan yaratması yerine, ekranda görüntünün devam edebilmesini beklerdim. Çift ön kameralı akıllı telefonlarda bu sıkıntı maalesef ki var. Serinin bir alt modeli olan Realme 6 modelinde, kamera deliği sadece nokta şeklinde. Bu şekilde yapılan tasarımlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Biliyorum çoğu kişi için bu bir problem değil fakat benim gibi simetri konusunda takıntılı olan insanlar için rahatsız edici olabiliyor. 2 adet kamera yerine, daha iyi çözünürlükte tek bir kamera bizce daha iyi bir seçim olabilirdi.

Kamera performansı

Realme 6 Pro’nun, kamerası ile bizi etkilediğini kabul etmemiz lazım. Ana kameramız 64 MP çözünürlüğe ve f/1.8 diyagram açıklığına sahip. Bu ana kamerayı tam performans ile kullanabilmeniz için çekim sırasında, 64 MP seçeneğini seçmemiz lazım. 64 MP fotoğraf çekerken, fotoğrafın işleme süresi biraz uzun oluyor. O yüzden çekim sırasında cihazı mümkün olduğunca kıpırdatmamanızı tavsiye ederim. Diğer kameralarımız ise, 12 MP telefoto kamera, 8 MP ultra geniş kamera ve 2 MP makro kamera.

Yalnız söylemeliyim ki bu makro kamera çok da verimli değil. Makro kamera ile çektiğiniz görüntülerin sizi pek de tatmin etmeme olasılığı mevcut. Bizce, olmasa da olurmuş. 1-2 deneme çekimi yaptıktan sonra muhtemelen siz de çok verimli olmadığını düşünerek bir daha bu makro kamerayı kullanma ihtiyacı duymayacaksınız. Makro kamera hariç diğer bütün kameralar çok efektif ve kaliteli çekimler yapabiliyor. Ayrıca 4K 30 FPS çekimler yapabilmeniz de mümkün. Realme 6 Pro’nun kamera modülünü genel anlamda çok beğendik. Fakat haberiniz olsun bu kamera modülü, cihazın arkasında ciddi boyutta bir çıkıntıya sahip.

6 Pro hangi işlemciye sahip

İşlemci tarafında realme 6 Pro modelinde Snapdragon 720G kullanılması ise bizce çok iyi olmuş. Bildiğiniz üzere Snapdragon 720G, bu fiyat aralığında rüştünü ispatlamış güçlü bir işlemci. Bu sayede zorlu kullanımlarda ve oyunlarda 6 Pro, size tatmin edici bir deneyim sunabiliyor. Güçlü bir işlemciye sahip olması da; 6 Pro’nun öne çıkan bir özelliği olmuş. Bir de 8 GB Ram’imiz var ki bu da gönlümüzce her türlü uygulamayı arka planda çalıştırabiliriz anlamına geliyor. 8 GB Ram günümüz standartları için çok iyi bir değer.

İşlemci demişken, realme 6 pro Qualcomm aptX desteğine sahip değil. eğer Qualcomm aptX desteğine sahip bir hoparlör veya kulaklığa sahipseniz; cihazlarınızı 6 pro ile maksimum ses kalitesinde kullanabilmeniz mümkün olmayacak. Bu fiyat bandında biz, Qualcomm aptX desteğininin de mevcut olmasını beklerdik. Fakat bu noktada realme, dilerseniz kullanabilin diye 3.5 mm kulaklık girişi sunarak bu dezavantajı kapatmaya çalışmış. Bu da hala kablolu ses ürünleri kullanan insanlar için iyi haber.

Burada bir akıllı sürüş modumuz var. Bu modu ben çok faydalı buldum çünkü sürüş sırasında otomobilinizin multimedya sistemine veya motosiklet kullanıcısı iseniz interkomunuza bağlandığınız zaman akıllı sürüş modunun otomatik olarak aktif hale gelmesini sağlayarak; sürüş bitene kadar bildirimleri devre dışı bırakabiliyorsunuz. Cihaz, bildirimleri size sürüşünüzü sonlandırdığınızda gösteriyor. Bu da trafik güvenliği açısından verimli bir özellik. Tabiki bu özellik zorunlu değil dilerseniz kullanmama şansına da sahipsiniz. Ama bence kullanın. Realme burda bize Kamu spotu olarak “Trafikte telefonla oynanmaz” demeye çalışmış. Teşekkürler realme.

6 Pro’da 128 gb dahili depolamamız var. Dilerseniz micro SD kart takarak bu hafızayı daha da artırabiliyorsunuz. Bu sayede 6 pro ile depolama sıkıntısı yaşama olasılığınız da çok düşük.

realme 6 Pro’yu genel anlamda nasıl değerlendiriyoruz

6 Pro’nun en güzel özelliklerinden biri de VOOC 4.0 hızlı şarj desteği. 30 W hızlı şarjı destekleyen VOOC 4.0 ile, 4300 mAh kapasiteli bu koca bataryayı 1 saate yakın bir sürede sıfırdan tam şarja kadar doldurabiliyorsunuz. Bu gibi hızlı şarj teknolojilerinin hayatı daha da kolaylaştırdığını söylemem lazım. Realme bu noktada iyi iş çıkarmış. Ayrıca cihazın enerji tüketim optimizasyonu da çok yerinde. Şarjınız en zorlu koşullarda bile 1 günü çok çok rahat bir şekilde çıkarmaya yetiyor. Çok zorda kalsanız bile şöyle bi 10 dakika şarja taksanız zaten cihaz baya bir şarj olacaktır ve yeniden uzun süreli kullanımlara müsait hale gelecektir.

İncelememizi sonlandırırken, 6 pro’nun arka tarafındaki yıldırım desenini de göstermem lazım. Bu görüntü çok şık bir tasarım öğesi olarak yerini almış. Eğer cihazınızın tasarımına da önem veriyorsanız, bu yönden realme 6 Pro iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Özetle, realme 6 Pro sınıfına nazaran birçok ekstra özellik sunmaya çalışan. Fakat bunları sunarken yer yer ufak hatalar yapan bir cihaz. Ama total olarak düşündüğünüzde, Snapdragon 720G işlemcisi, kamerası ve benzeri öne çıkan öğeleriyle satın aldığınıza değecek ve sizi asla pişman etmeyecek bir cihaz. Eğer 3500-4000 Türk Lirası aralığında bir bütçeniz varsa; realme 6 Pro’yu mutlaka gözden geçirin derim. Görüşmek üzere!