Realme, Avrupa birimine sürpriz bir transfer yaptı!

Teknoloji dünyasının genç markalarından Realme, kısa süre içerisinde önemli bir üretici haline geldi. Marka önümüzdeki dönemde rotasını Avrupa pazarına çevirirken, bu hedef doğrultusunda sürpriz bir yönetici ataması gerçekleşti!

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Madhav Sheth, Realme Avrupa operasyonlarının başına geçti!

Realme başkan yardımcısı ve Hindistan yöneticisi Madhav Sheth, bugün Twitter hesabından yaptığı duyuru ile markanın yeni Avrupa CEO’su olduğunu açıkladı. Bugünden itibaren göreve başlayan Sheth; İspanya, Fransa, Almanya, Polonya ve Çekya başta olmak üzere Avrupa bölgesinin bir numaralı yöneticisi olacak. Aynı zamanda markanın kurucuları arasında yer alan Hint isim, Realme’deki mevcut görevlerini de yürütmeyi sürdürecek.

Oppo eski başkan yardımcısı Sky Li ortaklığı ile Realme’yi kuran Madhav Sheth, markayı kısa süre içerisinde başarılı seviyelere getirmeyi başardı. Özellikle Hindistan pazarında popüler bir kullanıcı kitlesi oluşturan Realme, pandemiye rağmen 2020’nin ilk yarısında 15 milyon yeni kullanıcı kazandığını açıklamıştı. Markanın gelecek hedefi ise Avrupa pazarında ilk 5 üretici arasında yer almak şeklinde ifade ediliyor.

Öte yandan Realme, önümüzdeki günlerde fiyat/performans grubunda yer alacak yeni akıllı telefon serisi X7’yi duyurmaya hazırlanıyor. 1 Eylül’de resmi olarak tanıtılması beklenen telefonların en büyük özelliği ise 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran olacak. Son olarak markanın eş zamanlı olarak yapmayı planladığı bir akıllı saat duyurusu hazırlığında olduğunu da belirtelim.