Realme 5i Türkiye’de! Kutusundan çıkıyor!

Sizden Gelenler serimizin yeni bölümünde sosyal medya üzerinden bize sorduğunuz soruları yanıtladık.

Zaman Çizelgesi:

0:13 Mobil Dünya kongresi ile birçok amiral gemisi cihaza merhaba diyeceğiz yeni cihazlardan beklentilerimiz neler olmalı pazarlama stratejileri bir kenara bırakırsak

1:09 Çocukken insan, canının çektiği şeyleri ailesine söylemeden çalıp eve getirebiliyor. Sizin böyle bir anınız var mı?

2:35 Akıllı telefonunuzda ciddi bir arıza olsa ve yedek telefon olarak uzunca bir süre tuşlu telefon kullanmak zorunda kalsanız hangi telefonu tercih edersiniz? (Bu tercihte hangi markanın cihazını kullanmak isterisniz)

4:28 Yeni bir akıllı saat alacak olsanız Samsung Galaxy Watch Active 2 mi yoksa Huawei Watch GT 2 mi tercih edersiniz sebepleriyle açıklar mısınız ?

6:36 Tws önerisi: redmi earbuds seviyesi ses performansı olan özellikle telefonda konuşmak için mikrofon kalitesi enyi tws kulaklık önerisi (freebuds3 ten ucuzu var mı)))

8:43 Telefonlarda ips lcd ekranlar bana kötü geliyor ,kalitesiz hissi veriyor,amolede alıştığım için olabilirmi ? Ekran kenarlarından ışıksüzmesi, siyahların gerçek olmaması sorunlarından dolayı,sizde durum nasıl en sevdiğiniz ekran türü ne ,neden ?

12:08 Modemim sadece 1 duvar arkasından benim odama interneti nerdeyse hiçe yakın iletiyor. Bununla nasıl baş edebilirim veya hangi ek cihazı kullanmalıyım ? 50 megabit kablonet fiber kullanıcısıyım hızdan yana hiç şikayetim yok.

14:37 Bir telefonu ortalama kaç sene kullanıyorsunuz? Ben 4 senede bir değiştiriyorum

18:49 Sd 845 mi sd 730g mi biri eski amiral gemi diğeri güncel f/p işlemcisi

19:55 Merhaba HWP ekibi. Ben Dokuz Eylül üniversitesi endüstri mühendisliği 3. Sınıf öğrencisiyim. Mobil teknolojiye çok meraklıyım(çoğu teknoloji yayınını ve sitesini takip ediyorum) ve ileride bu konu üzerine bir işte çalışmak istiyorum. Bunun için şu anda Çince öğreniyorum (A1) seviyesindeyim. Mezun olduktan sonra Çine gidip( burs bulabilirsem yüksek lisans veya staj veya çalışmak amacıyla) orada bir şekilde mobil teknoloji şirketlerinden birinde çalışmak ve o şirketlerdeki insanlarla tanışmak istiyorum. Burada edindiğim tecrübelerle de Türkiyeye gelip Vestel, general mobile gibi mobil teknoloji üreten şirketlere girmeyi düşünüyorum. Böylece bence mobil teknoloji alanında olması gerekenden geri kalan Türk şirketlerinin daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Tavsiyeleriniz neler? Tüm ofisin (özellikle Ersin Abinin) düşüncelerini ve tavsiyelerini merak ediyorum.