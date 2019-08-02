Ülkemizde bugün itibariyle ön siparişe açılan Realme 3 Pro vs Redmi Note 7 teknik özellik ve fiyat karşılaştırmasını yapıyoruz.

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Realme 3 Pro vs Redmi Note 7 karşılaştırması

BBK Electronics bünyesinde yer alan Realme bugün itibari ile Türkiye pazarına giriş yaptı. ‘Gençliğimle mutluyum’ mottosu ile müşteri hedefinin gençler olduğunu vurgulayan Çin merkezli şirket Realme 3 Pro ile ilgili detayları açıkladı. Android Q Beta programına resmi olarak dahil olan cihazın fiyatı ve ön sipariş ile ilgili detayları şirketin resmi web sitesinde yer aldı. Bu makalede dünya genelinde 15 milyon adet satan, fiyat/performans dengesi ile öne çıkan Redmi Note 7 ile Realme 3 Pro cihazlarını karşılaştıracağız.

Ekran – Realme 3 Pro vs Redmi Note 7

Giriş ve orta seviye akıllı telefonları hedefleyen Realme, Realme 3 Pro cihazında 6.3 inç boyutunda IPS LCD ekran kullanmayı tercih etti. Full HD 1080 x 2340 çözünürlüğündeki bu ekran 19.5:9 görüntü oranını kullanıyor. Damla çentik olarak adlandırdığımız ön kısımda bir adet ön kamera bulunuyor. Damla çentiği ile kullanıcılara %83.7 ekran kasa oranı sunan telefonun inç başına düşen piksel miktarı ise 409 ppi. Güvenlik tarafında ise telefon Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunuyor.

Xiaomi bünyesinden ayrılarak orta ve giriş segmente odaklanan Redmi, Redmi Note 7 cihazı ile globalde önemli satış rakamlarına ulaştı. Redmi Note 7’nin ön tarafında 6.3 inç büyüklüğünde FHD+ 1080 x 2340 çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor. Damla çentiği ile %81.4 ekran kasa oranı sunan telefonda IPS LCD panel tercih edilmiş. 19.5:9 ekran görüntü oranını kullanan akıllı telefonun inç başına düşen piksel miktarı ise 409 ppi.

İşlemci – Redmi Note 7 vs Realme 3 Pro

Ocak ayında tantılan Redmi Note 7 gücünü Mayıs 2017’de tanıtılan Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 işlemcisinden alıyor. 14 nanometre üretim sürecine sahip bu işlemci 8 çekirdekten oluşuyor. Bunlardan dördü 2.2 GHz hızında çalışan Kryo 260 diğer dördü ise 1.8 GHz hızında çalışan Kryo 260 birimlerinden oluşuyor. Cihaz içerisinde barındırdığı Adreno 512 GPU grafik birimi ile oyunlarda iyi bir deneyim sunmaya çalışıyor. Telefonun Antutu Benchmark v7 sonucu ise 144.599 olarak ölçüldü. Yazılım noktasında ise cihaz Android 9.0 Pie üzerinde MIUI 10 arayüzü ile çalışıyor.

Mayıs ayında tanıtımı gerçekleştirilen Realme 3 Pro gücünü Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 işlemcisinden almakta. 10 nanometre üretim sürecine sahip CPU, Mayıs 2018’de tanıtılmıştı. 8 çekirdeğe sahip 710 işlemcinin iki çekirdeği 2.2 GHz hızında çalışan Kryo 360 Gold kalan altı çekirdeği ise 1.7 GHz hızında çalışan Kryo 360 Silver. Adreno 616 GPU grafik birimi oyunlarda kullanıcılara yardımcı olacak. Cihaz Antutu Benchmark v7 testinde 155.000 puan almayı başardı. Yazılım noktasında ise telefon Android 9.0 Pie üzerinde ColorOS 6 arayüzü ile çalışıyor. Ayrıca cihaz resmi olarak Android Q Beta programında bulunuyor.

Kamera – Realme 3 Pro vs Redmi Note 7

Realme 3 Pro arka tarafta iki adet kamera ile bizleri karşılıyor. Cihazın ana kamerası 16 MP çözünürlüğünde. f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera Dual Pixel PDAF özelliği ile nesneleri ptomatik odaklamada ön plana çıkıyor. LED flaş, HDR modu ile zenginleştirilen telefonun ana kamerası 4K çözünürlüğündeki videoları 30 kare, 1080P çözünürlüğündeki videoları 120 ve 30 kare çekebilmekte. Telefonun arka tarafındaki ikinci kamera ise 5 MP f/2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik algılayıcı. Arka planı bulanıklaştırabileceğiniz fotoğraflarda ikinci kamera rol alıyor. Telefonun ön tarafında damla çentik ile karşımıza çıkan bir adet selfie kamerası gözüküyor. 25 MP çözünürlüğündeki ön kamera f/2.0 diyafram açıklığında. Cihazın ön kamerası ile video çekmek isterseniz ise desteklenen çözünürlük 1080P 30 kare.

Redmi Note 7 cihazı da arka tarafta çift kamera ile bizleri karşılamakta. Ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde. Kamera modları arasında seçeceğiniz 48 MP modu ile daha kaliteli ve daha detaylı fotoğraflar çekmeniz mümkün. f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera Faz Algılamalı Otomatik Odaklama yapabilmekte. Cihaza eşlik eden ikinci kamera ise rakibinde olduğu gibi derinlik algısını ölçmekte kullanılıyor. 5 MP f/2.2 diyaframa sahip bu kamera ile arka planı bulanık bokeh fotoğraflar çekebileceksiniz. Çift ton LED flaş ile desteklenen kamera paketi 1080p 30, 60, 120 kare videolar çekmenize olanak sağlıyor. Ön tarafta ise damla çentikte bir adet selfie kamerası bulunuyor. Bu kamera 13 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyaframa sahip. FHD 30 kare videolar çekmenize olanak sağlayan ön kamerada HDR modu bulunuyor.

Depolama,bellek ve batarya – Redmi Note 7 vs Realme 3 Pro

Ülkemizde oldukça ilgi gören Redmi Note 7 depolama ve bellek kısmında oldukça fazla versiyona sahip. Bu versiyonlar 128 GB/4 GB RAM, 64 GB, 4/6 GB RAM ve 32 GB/3 GB RAM. Telefonun hafızası microSD kart yardımı ile 256 GB arttırılabilmekte. Cihazın bataryası 4000 mAh gücünde. Qualcomm Quick Charge 4.0 18W USB Type-C hızlı şarjı ile şarj edilen telefonun HWP Pil Testine buradan ulaşabilirsiniz.

Realme 3 Pro depolama ve bellek kısmında rakibi ile benzer versiyonlara sahip. Cihazın versiyonları 64/128 GB-6 GB RAM, 64 GB/4 GB RAM olarak değişmekte. Cihaza takılacak microSD kart yardımı ile hafıza 256 GB daha artırılabiliyor. Telefonun bataryası ise 4045 mAh kapasiteye sahip. 20W VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi microUSB 2.0 ile cihazın bataryası 30 dakikada %50 şarj olabilmekte.

Fiyat – Realme 3 Pro vs Redmi Note 7

Cihazların fiyatlarına gelecek olursak, ülkemize bugün giriş yapan Realme, Realme 3 Pro cihazını ön siparişe açtı. Yurtdışında 200 Euro fiyat etiketi ile sunulan telefon iki varyasyonla Türkiye’ye giriş yaptı. Lansmana özel olarak 100 TL indirimle satılacak telefonun 4/64 GB sürümü 1799 TL , 6/128 GB varyasyonu 2199 TL fiyatı ile pazara girecek.

Ülkemizde 28 Mart’ta lansmanı yapılan Redmi Note 7, 4/64 GB seçeneği ile hepsiburada.com üzerinden 1879 TL fiyatı ile alıcılarını bekliyor. Cihazın 3/32 4/128 GB depolama ve bellek seçenekleri ise farklı sitelerde farklı kullanıcılar ve şirketler tarafından satılmakta.