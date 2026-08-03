Xiaomi’nin fiyat/performans odaklı alt markası POCO, bütçe dostu M serisine dikkat çekici yeni bir üye eklemeye hazırlanıyor. Markanın yeni modeli POCO M8 Power’ın kutu içeriği ve tüm teknik detayları, 4 Ağustos 2026 tarihinde Hindistan’da düzenlenecek resmi lansman öncesinde sızdırıldı.

Özellikle devasa bataryası, ince tasarımı ve uzun güncelleme vaadiyle öne çıkan cihazın dikkat çeken özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

1. 8.000 mAh Devasa Batarya ve 8.45 mm İncelik

POCO M8 Power’ın en iddialı olduğu nokta şüphesiz pil kapasitesi. Giriş-orta segmentte ezber bozacak nitelikteki batarya özellikleri şöyle:

Batarya Kapasitesi: 8.000 mAh büyüklüğünde devasa pil.

Şarj Desteği: 45W kablolu hızlı şarj ve diğer cihazları şarj edebilmek adına 22,5W ters kablolu şarj desteği.

Tasarım: İçindeki devasa pile rağmen cihaz yalnızca 8.45 mm kalınlığında bir gövdeye sahip.

2. 6.9 İnç AMOLED Ekran ve Güçlü Dayanıklılık

Geniş ekran deneyimi sunan telefon, dayanıklılık tarafında da segmentine göre üst düzey standartlar barındırıyor:

Ekran: 6,9 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED panel.

Parlaklık ve Biyometrik: 1.800 nit tepe parlaklık seviyesi ve ekran içi parmak izi okuyucu.

Dayanıklılık: Ön camda Gorilla Glass 7i koruması ve su ile toza karşı IP65 dayanıklılık sertifikası.

3. İşlemci, Kamera ve Donanım

Günlük kullanım ve temel performans ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan teknik mimari şu şekilde:

İşlemci: Qualcomm’un Snapdragon 4 Gen 4 yonga seti.

Bellek ve Depolama: LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama birimleri.

Ana Kamera: OmniVision Light Fusion 400 sensörünü taşıyan 50 MP çözünürlüğünde ana kamera.

Ön Kamera: Görüntülü görüşmeler ve özçekimler için 8 MP selfie kamerası.

4. Android 16 ve 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi

Yazılım tarafında bütçe dostu bir model için oldukça cömert bir destek takvimi sunuluyor:

İşletim Sistemi: Kutudan Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzü ile çıkıyor.

Güncelleme Sözü: POCO, cihaza 4 yıl ana Android sürüm yükseltmesi ve 6 yıl güvenlik güncellemesi vereceğini vaat ediyor.

Fiyat Beklentisi ve Kutu İçeriği

Turuncu, yeşil ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak olan POCO M8 Power’ın kutu içeriğinde 45W şarj adaptörü, koruyucu kılıf, USB kablosu ve SIM iğnesi yer alıyor.

Cihazın resmi satış fiyatı 4 Ağustos’taki lansmanda netleşecek olsa da yurt dışı başlangıç fiyatının yaklaşık 290 dolar civarında olması bekleniyor.