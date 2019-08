Realme 64MP kameralı telefonunu 8 ağustos tarihinde tanıtacak

Realme markası, 8 ağustosta ilk 64MP değerine sahip akıllı telefonunu tanıtacak. Dört kamera ile birlikte gelen model hakkındaki detaylara birlikte bakalım.

Haziran ayında ilk duyurusu gerçekleştirilen modelin yalnızca fotoğraf örneklerini görmüştük. Şirket o zaman için telefonun ne zaman tanıtılacağı hakkında henüz net bir bilgi vermemiş olsa da şirketin yöneticisi tarafından doğrulandı. Bununla birlikte Twitter üzerinden de bir duyuru yayınlandı. 8 ağustos tarihinde Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi kentinde gerçekleşecek olan Kamera İnovasyonu Etkinliğinde tanıtılması beklenen telefon son aşamaya gelmiş durumda.

Get ready to witness some of the world's first in smartphone camera technology at the #realme camera innovation event. Stay Tuned as we #LeapToQuadCamera and reveal the world's first 64MP Quad Camera technology on a smartphone. pic.twitter.com/iN6xde6Y7l

— realme (@realmemobiles) August 2, 2019