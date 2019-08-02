Realme 64MP kameralı telefonunu 8 ağustos tarihinde tanıtacak

Realme markası, 8 ağustosta ilk 64MP değerine sahip akıllı telefonunu tanıtacak. Dört kamera ile birlikte gelen model hakkındaki detaylara birlikte bakalım.

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Haziran ayında ilk duyurusu gerçekleştirilen modelin yalnızca fotoğraf örneklerini görmüştük. Şirket o zaman için telefonun ne zaman tanıtılacağı hakkında henüz net bir bilgi vermemiş olsa da şirketin yöneticisi tarafından doğrulandı. Bununla birlikte Twitter üzerinden de bir duyuru yayınlandı. 8 ağustos tarihinde Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi kentinde gerçekleşecek olan Kamera İnovasyonu Etkinliğinde tanıtılması beklenen telefon son aşamaya gelmiş durumda.

Get ready to witness some of the world's first in smartphone camera technology at the #realme camera innovation event. Stay Tuned as we #LeapToQuadCamera and reveal the world's first 64MP Quad Camera technology on a smartphone. pic.twitter.com/iN6xde6Y7l — realme (@realmemobiles) August 2, 2019

Realme markası bugüne kadar tanıtmış olduğu telefonların arka tarafında en fazla iki tane kameraya yer vermekteydi. İkinci kamerası derinlik etkisini yaratmak için kullanan firma için dört kamera oldukça büyük bir adım. Bu modelde ana kameranın yanında telefoto, ultra geniş açı ve derinlik kamerası yer alacak.

Realme, 64MP kamerası için Samsung ile anlaşmış durumda. Samsung tarafından üretilen GW1 sensörü kullanan telefon tıpkı 48 MP kameralarda olduğu gibi normal koşullarda 16MP çekim gerçekleştirebiliyor. Siz isterseniz 64MP değerine yükseltip bu çözünürlükte işlemesini sağlayabilirsiniz.

Bu kamerayı kullanacak olan bir diğer firmalar ise Samsung ve Redmi olacak gibi görünüyor. Redmi yakın zamanda paylaşmış olduğu 64MP kamera ile çekilmiş fotoğrafları paylaşmakta. Bu da Redmi tarafından da yakın zamanda 64MP değerine sahip bir telefonun geleceğine işaret. Bir diğer söylenti ise Samsung tarafında. Galaxy A70S modeli ile kullanacağı söylentileri bir süre boyunca geldi ancak resmi bir açıklama da bulunmadığından dolayı şuan için herhangi bir söylenti yer almıyor.

Realme, resmi tanıtımı ne zaman yapacak?

Modelin henüz diğer donanım özellikleri ve ismi bile bilinmiyor. Firma tarafından verilen bilgiye göre telefon hala geliştirme aşamasında. Olası hatalara karşı veya fotoğraflarda yüksek kalite sunabilmek adına yapılan geliştirmeler telefonun çıkış zamanını değiştirebilir. Tanıtımı önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan modelin satış tarihi ve diğer özellikleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız.