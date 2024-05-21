realme, ülkemizde üretim yapmaya devam ediyor. realme 12 serisinin en üst versiyonu olan realme 12 Pro+ 5G, Türkiye’de üretiliyor. Seri, artık daha premium olma yolunda ilerlerken serinin en üst versiyonunda bulunan periskop telefoto kamera, amiral gemisi segmentine de bir göz kırpıyor. Bu videoda realme 12 Pro+ modelini kutusundan çıkarıyor ve detaylarına yakından bakıyoruz.

realme 12 Pro+ Teknik Özellikleri:

Tasarım:

8.75mm kalınlık

196 gram ağırlık

IP65 Sertifikası

Ekran:

6.7″ FHD+ OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 394 PPI, 950nit, maksimum parlaklık 1 milyar renk, %93 ekran gövde oranı, %100 p3 renk gamutu,

2160Hz PWM Karartma

TÜV Rheinland Düşük mavi ışık ve karartma sertifikası

Performans

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 İşlemci

Adreno 710 GPU

8GB/128GB – 8GB/256GB – 12GB/256GB

LPDDR4x RAM UFS 3.1 depolama

3394mm2 VC Soğutma sistemi

Android 14 realme UI 5.0

Kamera

50MP Sony IMX890 OIS + 8MP Hynix Hi846W + 64MP OV64B periskop kamera, 120x zoom

32MP Sony IMX615 ön kamera

Ses

Stereo Hoparlör (Dolby Atmos)

Batarya

5000mAh Batarya

67W şarj

Ağ Bağlantıları

Bluetooth 5.2

WiFi 6

#realme #realme12Series #realme12proplus