Çinli teknoloji devi Realme, bir süredir Realme 12 serisi üzerinde çalışıyordu. Akıllı telefonlar hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise Realme 12 Plus özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Realme 12 Plus özellik tarafında neler sunacak?

TENAA sertifikasından birçok şey öğrendik. Sertifikada akıllı telefonun hangi yonga seti ile birlikte geleceği söylenmiyor. Ancak seride Realme 12 Pro, Snapdragon 6 Gen 1; Realme 12 Pro Plus ise Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti ile birlikte gelecek. Akıllı telefon 6 GB/8 GB/12 GB/16 GB RAM ve 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB depolama alanıyla birlikte gelecek.

Realme 12 Plus özelliklere bakmaya devam ettiğimizde ise bizleri kamera özellikleri karşılıyor. Akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera eşlik edecek. Realme 12 Plus özelliklernde ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.

Realme 12 Plus özelliklerinde ekran tarafında ise Realme 12 Plus, 6,7 inç büyüklüğünde 1080×2400 çözünürlükte bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılacak.

Akıllı telefon gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Bir önceki nesil: Realme 11 Pro

Realme 11 Pro 6.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bu ekran Full HD+ ekran çözünürlüğünü destekliyor. 120hz ekran yenileme hızına sahip olan Realme 11 Pro’nun ekranı 950 nite kadar parlaklık sunuyor. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panel kullanılmış.

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Realme 11 Pro kaputun altında MediaTek Dimensity 7050 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB’a kadar RAM eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 7050 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteği bulunan 4870 mAh büyüklüğünde bir pilden alıyor.

Kamera tarafında ise Realme 11 Pro ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 100 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 2 MP çözünürlüğünde bir makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Realme 11 Pro+, Realme 11 Pro ile kamera haricinde tamamen aynı özelliklere sahip. Kamera tarafında ise Realme 11 Pro+, üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 100 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde bir makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.