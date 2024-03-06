Realme, yeni akıllı telefonları Realme 12 5G modelinii tanıttı, bu yeni modellerin teknik özellikleri ve öne çıkan özellikleriyle dikkat çekiyor. Realme’nin yeni akıllı telefonlarından biri olan Realme 12 5G, etkileyici bir donanım ve özellik seti sunuyor. 6,72 inçlik Full HD+ ekranı, 120Hz dinamik yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızıyla kullanıcılara akıcı bir deneyim sunuyor.

Telefon, MediaTek Dimensity 6100+ işlemcisiyle güçlendirilmiş olup, 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB’a kadar depolama kapasitesi sunuyor. Bu da kullanıcıların hızlı ve akıcı bir performansın keyfini çıkarmasını sağlıyor.

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Kamera açısından da Realme 12 5G iddialı. Telefonun arkasında, 108 MP çözünürlüklü ISOCELL HM6 sensörlü bir ana kamera ve 2 MP’lik bir portre kamerası bulunuyor. Bu kameralar, kullanıcılara yüksek kaliteli fotoğraf ve videolar çekme imkanı sunuyor. Ayrıca, telefonun önünde 8 MP’lik bir selfie kamerası da bulunuyor.

Realme 12 5G, günlük kullanım için ideal olan 5000mAh’lik bir batarya ile geliyor. Bu batarya, 45W SuperVOOC hızlı şarj desteğiyle birleşerek, kullanıcıların telefonlarını daha hızlı bir şekilde şarj etmelerini sağlıyor. Ayrıca, telefonun tasarımı da dikkat çekici. Telefonda iPhone 15 Pro ile gördüğümüz dinamik tuş da yer alıyor. 200 dolarlık bu telefon Android 14 ile kutusundan çıkıyor.

Realme 12 5G’nin diğer özellikleri arasında, Android 14 tabanlı One UI 5.0 işletim sistemi, yana monte edilmiş parmak izi sensörü, çift SIM kart desteği, ve geniş bağlantı seçenekleri bulunuyor. Bu bağlantı seçenekleri arasında 5G SA/NSA, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.2, ve USB Type-C gibi özellikler yer alıyor.

İçindekiler Realme 12 5G özellikleri

Realme 12 5G özellikleri