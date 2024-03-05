Xiaomi, son lansman konferansında standart versiyonun yanı sıra Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition versiyonunu da tanıttı. Sınırlı sayıda üretilen bu model, gelişmiş dayanıklılığa sahip ve 12 Mart’ta piyasaya sürülecek. İşte betonu delecek Xiaomi 14 Ultra hakkında bilmeniz gerekenler.

İçindekiler Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition Görücüye Çıktı

Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition Görücüye Çıktı

Temel fark, ultra güçlü TC-4 titanyum alaşımının kullanılmasında yatıyor. Mukavemet ve sertlik açısından standart modeli önemli ölçüde aşan bu titanyum versiyonu, IT Home tarafından standart versiyonla karşılaştırıldığında akma mukavemetinde %214’lük (900 MPa) ve sertlikte %259’luk bir artışla öne çıkıyor.

Bu üstün yapı kalitesine ulaşmak için özel CNC makinelerinin kullanıldığı titiz bir ikincil işlem adımı gerekiyor. CEO Lu Weibing’e göre bu, sınırlı üretim hacmine ve telefonun yüksek fiyat noktasına neden oluyor.

Sağlam titanyum dış yüzeyinin ötesinde, Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition, standart modelin temel özelliklerini koruyor. Buna geniş bir 6,7 inç ekran ve güçlü bir Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci de dahil.

Ayrıca, 50MP ana sensör ve yapay zeka özellikleriyle donatılmış çok yönlü dört kameralı bir sistem bulunuyor. Telefon ayrıca hızlı 90W kablolu ve 80W kablosuz şarjı destekleyen 5300 mAh bataryaya sahiptir.

Olağanüstü dayanıklılığı ve birinci sınıf malzemeleriyle Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition, en son teknolojiyi lüks ve sağlam bir yapıyla birleştiren bir telefon arayan kullanıcılara hitap ediyor. Ancak sınırlı üretim ve yüksek fiyat etiketi, pazarın küçük bir yüzdesine hitap edebileceğini gösteriyor.

En son teknolojiye sahip malzemelerin, gelişmiş işleme tekniklerinin ve en üst düzey spesifikasyonların stratejik entegrasyonuyla Xiaomi 14 Ultra Titanyum, akıllı telefon pazarında kendisini birinci sınıf bir ürün olarak konumlandırıyor.

Cihaz, dayanıklılık, performans ve yenilikçi özelliklerin bir kombinasyonunu arayan teknoloji meraklılarına hitap ediyor, ancak olağanüstü işçiliğini ve üstün malzemelerini yansıtan daha yüksek bir fiyat noktasında satışa sunulacak.

12 Mart’ta raflara çıkmaya hazırlanırken, Xiaomi’nin ürün yelpazesine eklenen bu son ürüne yönelik beklentiler artmış durumda. Yeni canavar benzersiz ve üstün bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.

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