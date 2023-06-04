Huawei’nin alt markası ve Çinli akıllı telefon markası Honor, çip tasarımına adanmış yeni bir yan kuruluş kurdu. Bu hamle, rakip şirket Oppo’nun şirket içi çip birimini kapatması ve önemli sayıda çalışanını işten çıkarmasından kısa bir süre sonra geldi. Shanghai Honor Intelligent Technology Development Co. adlı yan kuruluş, Şanghay’ın Lingang Serbest Ticaret Bölgesinde 100 milyon yuan (14 milyon $) kayıtlı sermaye ile kuruldu. Honor Terminal Co.’nun mülkiyeti altında faaliyet gösteriyor.

Yeni birimin birincil odak noktası, çip tasarımı, satış, ilgili hizmetler ve yapay zeka (AI) uygulama yazılımının geliştirilmesini içeriyor. Honor, yan kuruluşun, temel yazılım, grafik algoritmalar, iletişim ve fotoğrafçılık konularına özel önem vererek Çin’deki beş araştırma merkezinden biri olacağını belirtti. Diğer araştırma merkezleri Pekin, Shenzhen, Xian ve Nanjing’de bulunuyor.

Honor, çip geliştirmenin yan kuruluşun faaliyetlerinin bir parçası olup olmayacağını açıkça doğrulamasa da, bu hareket, özellikle Oppo’nun çip tasarım ekibini dağıtma ve binlerce mühendisi serbest bırakma kararından sonra, büyük ilgi topladı. Oppo, kararı küresel ekonomik belirsizliklere ve akıllı telefon pazarına bağladı, ancak ABD-Çin jeopolitik gerilimleri de dahil olmak üzere finansal olmayan faktörlere ilişkin spekülasyonlar da ortaya çıktı.

Buna karşılık, Çinli başka bir büyük akıllı telefon satıcısı olan Xiaomi, uzun vadeli yatırımlar gerektiren ana işinin hayati bir bileşeni olduğunu düşünerek çip geliştirme taahhüdünü yakın zamanda yeniden teyit etti.

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Honor CEO’su Zhao Ming, şirketin çip stratejisinin belirli gereksinimlere göre belirleneceğini vurguladı. Şirket içi geliştirmeye devam etme veya harici ortaklarla işbirliği yapma kararının, ürünlerinin ihtiyaçlarına bağlı olacağının altını çizdi. Mart ayında Honor, 5G sinyallerini geliştirmek için tasarlanmış, kendi geliştirdiği ilk radyo frekansı iletişim çipi Honor C1’i tanıttı. Ancak şirket, daha karmaşık çip sistemi tasarımları için Qualcomm ve MediaTek gibi yerleşik tedarikçilerle işbirliklerinin gerekli olacağını kabul ediyor.

2013 yılında Huawei tarafından kurulan Honor, Çin’in önde gelen akıllı telefon markalarından biri olarak kısa sürede popülerlik kazandı. Varlığını Güneydoğu Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika’da 20 uluslararası pazara genişletti. Kasım 2020’de Honor, Huawei’yi etkileyen ABD ticari yaptırımlarından kaçınmak için stratejik bir hamle olarak Shenzhen hükümeti liderliğindeki bir konsorsiyuma satıldı.

Ekonomik kriz nedeniyle Çin’deki toplam akıllı telefon sevkiyatlarındaki %14’lük düşüşe rağmen Honor, sevkiyatlarını geçen yıl %30 artırarak 52,2 milyon adede ulaşmayı başardı. Sonuç olarak pazar payı %12’den %18’e yükseldi ve Oppo’nun kardeş markası Vivo’dan sonra ikinci oldu.