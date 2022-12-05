Realme 10 Pro serisi kısa süre önce Çin’de piyasaya sürüldü. Seri, Realme 10 Pro ve Realme 10 Pro+’dan oluşuyor. Bu cihazların küresel lansmanının 8 Aralık’ta yapılması planlanıyor ve bu cihazların diğerlerinin yanı sıra Hindistan, Endonezya ve Malezya gibi pazarlarda piyasaya sürüleceğini görecek.

Lansman öncesinde, bu cihazların Malezya pazarlarındaki fiyatları açıklandı. Bilgi, Malezya için hem Realme 10 Pro hem de Realme 10 Pro+ fiyatlarını tweetleyen ünlü sızıntıcı Sudhanshu Ambhore’dan geliyor .

Ona göre Realme 10 Pro, 8 GB + 256 GB sürümü için 1299 RM (297 dolar), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Realme 10 Pro + ise 1799 RM (412 dolar) mal olacak. Bunlar muhtemelen Malezya pazarına yönelik bu cihazların üst düzey yapılandırmalarıdır. Daha önceki bir raporda açıklandığı gibi Realme, Malezya da dahil olmak üzere bazı pazarlarda daha yeni MediaTek Dimensity 1080 yonga seti yerine Realme 10 Pro+’da eski MediaTek Dimensity 920 yonga setini kullanacak.

Realme 10 Pro 5G özellikleri

Realme 10 Pro, 6.72 inç 120 Hz IPS LCD FHD+ ekrana sahip. Cihaz; Snapdragon 695 yonga seti, 256 GB’a kadar UFS 2.2 depolamaya ve 12 GB’a kadar LPDDR4x RAM’e sahip.

Realme 10 Pro’da 108 MP (ana kamera) + 2 MP (makro kamera) çift kamera sistemi bulunur. Ön tarafta 16 MP selfie kamerası yer alıyor. Realme 10 Pro 33W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh bataryaya sahip.

Realme 10 Pro+ Özellikleri

Realme 10 Pro+; FHD+ çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 2160 Hz PWM karartmaya sahip kavisli kenarlı bir AMOLED ekrana sahip. Ayrıca ekran altı parmak izi tarayıcısı da bulunuyor. Ekranın 61 derecelik bir kenar kavisi ve 2,33 mm’lik çok küçük bir çenesi var.

Cihazın dahili bileşenleri arasında MediaTek Dimensity 1080 yonga seti, 12 GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 256 GB’a kadar UFS 2.2 depolama yer alıyor. Realme 10 Pro+; 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro sensöre ek olarak, 108MP Samsung HP6 ana kameraya sahip. Önde 16 MP çözünrülüğünde bir selfie kamerası bulunuyor.

Realme 10 Pro ve 10 Pro+, Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ile kutudan çıkıyor. Her iki cihaz da 67 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh büyüklükte bir bataryaya sahip. Her iki cihazda da USB-C girişi, çift SIM uyumluluğu, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS ve NFC bulunuyor.