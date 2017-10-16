Razer’ın Oyuncu Telefonu Ortaya Çıktı!

Razer’ın 1 Kasım’da tanıtacağı yılın en güçlü telefonlarından biri olacak cihazın ilk görüntüsü de sızmış oldu.

Tarihler 1 Kasım’ı gösterdiğinde yılın en merak edilen telefonlarından biri sahne alacak. Samsung, LG, Apple, HTC, Sony, Huawei, Xiaomi, OnePlus vb. üreticilerin tüm şovlarını yapmasının ardından sıra yeni bir oyuncuya geliyor. Birkaç senedir söylentileri dolaşan Razer, Nexbit’i de satın almasının ardından resmen geleceğini göstermişti.

Şimdi ise 1 Kasım’da büyük bir tanıtım yapacak olan çevre birimi devi, taşınabilir bilgisayarlarının ardından akıllı telefon sektörüne de göz atacak. Günümüzün en güçlü telefonlarından biri olarak gelecek Razer’ın yeni canavarı, Snapdragon 835, 8GB RAM, 64GB depolama alanı, 12MP çift arka kamera ve 8MP ön kamera gibi detaylara sahip olacak.

Yukarıda görebileceğiniz gibi sade ve köşeli bir yapıda olacak cihaz, QHD çözünürlüğüne sahip 5.7 inç ekrana sahip olacak. Android 8.0 Oreo gelmesine rağmen Android 7.1.1 Nougat ile kutudan çıkacak Razer’ın bu yeni telefonu bakalım Oreo ve diğer güncellemeleri ne zaman alacak göreceğiz.