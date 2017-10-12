Razer’ın Akıllı Telefonu 1 Kasım’da Geliyor!

Dünyanın en popüler ve en iyi oyuncu ekipmanlarını üreten Razer, şimdi de oyunculara yönelik akıllı telefonu ile 1 Kasım’da sahne alıyor!

Popüler oyuncu ekipmanları üreticisi olan Razer, klavye, mouse ve kulaklık gibi aksesuarların ardından Blade model skalası altında dizüstü oyuncu bilgisayarları üretmeye başlamıştı. Yaklaşık iki senedir akıllı telefon tarafına da gireceği söylentisi dolaşan firmanın özellikle Kickstarter üzerinde popülarite sağlayan telefon üreticisi Nexbit’i satın almasının ardından gözler Razer markalı telefona çevrilmişti.

Şimdiye kadar hiç ses seda çıkmayan bu oyuncu telefonu için büyük ihtimalle 1 Kasım 2017 tarihi önem arz ediyor. Çünkü Razer’ın yaptığı duyuruya göre içeriği söylenmeyen bir büyük tanıtım 1 Kasım’da yapılacak. Sadece teaser tadında bir görsel ile duyurulan bu tanıtım içi “WATCH for our biggest unveiling..” yani “Şimdiye kadarki en büyük lansmanımızı izleyin” diyerek beklentileri arttırıyor.

Yukarıda görebileceğiniz görsel ile bir el konsoluna ya da bir akıllı telefona bakan bir genç görülürken elindeki cihazın büyük olması akıllı telefon yerine bir tablet ya da Sony’nin artık yerini tozlu raflara bırakan konsolu PSP ve Vita tarzı bir konsol olabileceği de konuşuluyor. Hatta beklentilerin ve söylentilerin Nvidia’nın desteğiyle ortaya çıkan Shield ailesine Razer tarafından bir ürün olabileceği yönünde olduğunu da belirtelim.

Bakalım 1 Kasım ile beraber Razer tarafından göreceğimiz cihaz ne olacak?