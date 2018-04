Razer’dan çevrimiçi oyun satış mağazası: Razer Game Store

Oyuncu ekipmanları ve dizüstü oyuncu bilgisayarları ile dikkat çeken Razer, bugünten itibaren Razer Game Store üzerinden oyun satışına başladı. Klasik bir oyun satış mağazası olmasının yanı sıra birçok Razer tutkunlarına özel avantajlar ve kampanyalar da sunan Razer, zSilver ve zGold adını verdiği ödülleri ile oyun alan oyuncuların Razer ürünlerinde indirim kazanmasını da sağlayacak.

Razer Game Store global hizmet edecek!

Her ne kadar ABD, Britanya, Fransa ve Almanya gibi ülkelere yerelleştirilmiş para birimi ve dil desteği sunsa da Razer Game Store tüm dünya üzerinden alışveriş yapılabilecek bir oyun satış mağazası haline geldi.

UPlay ve Steam kodu satışı yapılan Razer Game Store, başka bir aracı olmadan direkt olarak kendisi oyun sattığı için %100 lisans garantisi verirken ülkemiz adına tek eksi yanı Euro fiyatlandırma ile kullanılabilir olması olarak dikkat çekiyor. Döviz kurunda Euro’nun 5 TL’yi geçmesi sebebiyle Türk oyun tutkunları Razer Game Store üzerinden alışveriş konusunda biraz çekingen olabilir. Ancak verilen oyun kodları global kodlar olduğu için bölge kısıtlaması gibi bir sorun yaşanmayacağını da belirtelim.

Her hafta 4 özel indirimli ve hediyeli oyun!

Store’daki her oyun satın alımınızda bahsettiğimiz hediyelerinin yanı sıra her hafta 4 farklı oyuna özel indirim ve hediyeler de sunulacak. Bu oyunlarından satın almanız durumunda 15 Euro Game Store indirim kodu, 2 kat daha fazla zSilver kazanımı ve ayrıca 10 Euro değerinde Razer indirim kuponu da sunulacak. İlk olarak Far Cry 5, Assassin Creed: Origins, Ni No Kuni II: Revenant Kingdom ve Wolfenstein II: The New Colossus oyunları seçilmiş.

Açılışa özel Ubisoft promosyonu!

Açılışa özel ayrıca Ubisoft oyunları için %75’e varan indirimler sunan Razer, en uygun Ubisoft oyunlarını sattığını belirtelim. Tabii Euro ve dolar bazında olduğunu belirtmek gerek.

Razer Game Store’a mevcut Razer üyeliğiniz ile girebileceğinizi belirterek buradaki bağlantıdan Razer Game Store’a ulaşabileceğinizi de söylemiş olalım. Bakalım Türkçe ve Türk Lirası desteği gelecek mi? Merakla bekliyoruz.