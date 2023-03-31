Dünya genelinde teknoloji sektöründe öncü konumda olan Razer, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Nisan şakasıyla oyuncuları ve teknoloji tutkunlarını güldürdü. Bu yılın şakası ise oldukça ilginçti: Razer, “Razer Razer” adı verilen bir tıraş makinesi duyurdu.

Armed with a series of 1,337 ultra-fine, ultra-sharp microblades, the Razer Razer provides a close shave that’s incredibly gentle on sensitive skin. Sign up to be our beta tester and stand a chance to win a suite of Razer gear: https://t.co/PwapphqPub pic.twitter.com/hOuO0y9Yyy — R Λ Z Ξ R (@Razer) March 31, 2023

Şirketin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Bir dizi 1.337 ultra ince, ultra keskin mikro bıçakla donatılmış olan Razer Razer, hassas ciltler üzerinde inanılmaz derecede nazik olan yakın bir tıraş sağlar” denildi.

Razer Razer’ın teknik özellikleri hakkında daha fazla bilgi verildi: Üçlü bıçak sistemi, 360 derece hareket edebilen başlık, hızlı şarj edilebilme özelliği ve tabii ki RGB aydınlatma özelliklerine sahip olduğu açıklandı.

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Ancak, daha sonra Razer yaptığı açıklama ile bu duyurunun bir şaka olduğunu belirtti. Şirket, yaptığı bu esprili duyuru ile bir yandan oyuncuların ilgisini çekerken, diğer yandan da yaratıcılığını bir kez daha gösterdi.

Razer’ın 1 Nisan şakası, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şirketin hayranları, bu yaratıcı ve komik şakayı takdir etti ve Razer’ın oyuncuların yanı sıra tıraş sevenler arasında da bir hayran kitlesi olduğunu gösterdi.

Sonuç olarak, Razer, 1 Nisan gibi özel günlerde esprili yaklaşımlarıyla teknoloji dünyasındaki hayranlarının gönlünde taht kuruyor. Şirket, her yıl yaptığı şakalar ile kendini yenilemeye ve eğlenceye devam ediyor.