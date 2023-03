Dünya genelinde teknoloji sektöründe öncü konumda olan Razer, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Nisan şakasıyla oyuncuları ve teknoloji tutkunlarını güldürdü. Bu yılın şakası ise oldukça ilginçti: Razer, “Razer Razer” adı verilen bir tıraş makinesi duyurdu.

Armed with a series of 1,337 ultra-fine, ultra-sharp microblades, the Razer Razer provides a close shave that’s incredibly gentle on sensitive skin. Sign up to be our beta tester and stand a chance to win a suite of Razer gear: https://t.co/PwapphqPub pic.twitter.com/hOuO0y9Yyy

