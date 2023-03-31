Birçoğumuz yapay zeka ile görsel üretme araçlarını varlığından haberdarız, hatta bu araçları günlük hayatımızda bile aktif olarak kullanıyoruz. Ancak bazı kullanıcılar, bu araçları kötü amaçları için de kullanabiliyor. Geçtiğimiz günlerde viral olan Papa’nın yapay zeka ile üretilen şişme montlu fotoğrafının ardından en popüler yapay zeka görsel üretme aracı olan Midjourney’den üzücü karar geldi. Artık yapay zeka ile herkes görsel üretemeyecek!

Ücretsiz Görsel Üretmeye Son! Yaktın Bizi Papa!

Midjourney’nin ücretsiz deneme hakları, kötüye kullanım nedeniyle durduruldu. Kararın alınmasında, şişme montlu Papa ve tutuklanan Donald Trump gibi görsellerin bir anda yayılması ve insanlar arasında panik yaratması etkili oldu.



Yani artık Midjourney aracını ücretsiz olarak görsel üretmek için kullanamayacaksınız. Kötü amaçları için bu aracı kullananlar nedeniyle, tam anlamıyla kurunun yanında yaş da yanmış oldu ve bu araçları üretkenlik amacıyla kullananların da erişimi kısıtlanmış oldu.

Ancak bunun yalnızca ücretsiz deneme haklarını kullananları etkilediğini söyleyelim. Sınırlı sayıdaki deneme hakkı artık kullanıcılara verilmeyecek. Bu oldukça üzücü bir gelişme olsa da, yapay zekanın ne kadar tehlikeli olabileceğini ve denetimsiz bırakılmasının faciayla sonuçlanabileceğini görmüş olduk.

Özellikle ülkemiz basınında çok geniş yer almasa da Amerikan basınında büyük yankı uyandıran Donald Trump’ın yapay zeka ile üretilen tutuklanma fotoğrafları ülkede bir anlığına karışıklığa neden olmuş ve Trump fanatikleri sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yargıyı ve polis güçlerini tehdit etmişti.

Hatırlatmak gerekirse, Trump fanatikleri ABD’de 2021 yılındaki başkanlık seçimi döneminde Beyaz Saray’ı basmış, oradaki eşyaları yağmalamış ve polis kuvvetleriyle çatışmıştı. 5 kişinin öldüğü olaylar, ülkede büyük yankı uyandırmıştı. Bu nedenle Trump’ın tutuklandığının iddia edilmesi dahi ülkede büyük olaylara yol açabilecek bir şey.

Bununla beraber Papa’nın şişme montla dolaşması komik bir olay gibi düşünülse de, bunun da kötü tarafları var. Aşırı muhafazakar bazı Hristiyanlar, bu görsellerin gerçekliğini sorgulamadan Papa’yı eleştiri yağmuruna tutmuş ve bu denli pahalı ve süslü bir şey giymesini uygun görmediklerini belirtmişti. Ancak bu görseller tabii ki gerçek değildi.

Bu olayların ardından Midjourney de harekete geçti ve ücretsiz kullanımı durdurma kararı aldı. Belki sonradan bu karar gevşetilir ve yapay zekayı denetleyen araçlar geliştikçe hepimiz yeniden bu araçları kullanmaya başlarız.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Daha önce Midjourney kullandınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!