Razer, en yeni serileriyle bir kez daha mobil oyun dünyasını ateşledi. Bu lansmana öncülük eden ürünler arasında, yaygın olarak bulunabilen Kishi V2 Pro, Razer Edge’in Avrupa ve Asya genelinde genişletilmiş erişimi ve Kishi V2 for iPhone ve Kishi V2 Pro for Android’in yeni Xbox Sürümleri yer alıyor.

Mobil oyun deneyimini zirveye taşıma tutkusundan doğan Kishi V2 Pro, başlangıçta yalnızca Razer Edge ile sunuluyordu. Artık ayrı olarak satılacak cihaz sadelik tutkunları ve meraklılar için geniş çapta stokla mevcut olacak.

HyperSense Haptics, genişletilebilir köprüyle evrensel uyum ve hem PC hem de konsol oyunlarını stream ederek oynama yeteneği gibi özelliklere sahip konsol sınıfı oyunlar için Kishi V2 Pro, geçişli şarjla (passthrough charging), ve 3,5 mm ses aracılığıyla ultra düşük gecikmeli en yüksek oyun performansını korur. Razer Nexus 3.0 Uygulaması ile eşleştirildiğinde ise konu oyun oynamaktan çıkp yeni bir deneye dönüşür.

Snapdragon G3x Gen 1 Oyun Platformu tarafından desteklenen ve pürüzsüz 144Hz yenileme hızına sahip canlı 6.8 inç AMOLED ekrana sahip elde taşınır bu oyun harikası, oyuncuları her yerde AAA oyunlarla dolu bir dünyaya sürüklüyor.

Xbox iş birliği ile tasarlanan resmi lisanslı Xbox Edition kontrolcüler, Razer’ın mobil oyun alanındaki en yeni güncellemesidir. Android için Razer Kishi V2 Pro (Xbox Sürümü) ve iPhone için Kishi V2 (Xbox Sürümü), ödüllü el konsollarının mirasını temel alıp geliştirilerek yüzlerce AAA Xbox oyununun mobil olarak iOS ve Android platformlarında oynatılmasına olanak tanıyor. Bu kumandalar hassas kontroller, ergonomik konfor, ikonik Xbox düğme düzeni ve beyaz rengin estetiğini sunar.



Eleştirmenlerce beğenilen ve D-pad, aksiyon tuşları ve tetik düğmeleri altında bulunan, Razer dokunsal mikro anahtarlarından Xbox Uzaktan Oynatma ve Xbox Bulut Oyun deneyimleri için kullanılan Xbox düğmesinin tanıdık işlevlerine kadar her özellik, Xbox ve Razer’ın kalite ve bilinirliliğini yansıtıyor. Tüm bunlar aynı zamanda Xbox Cloud Gaming, Xbox Remote Play, desteklenen yayın platformları ve yerel oyunlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Razer Kishi V2 Xbox Edition serisi bir kontrol cihazından daha fazlasıdır. Bu ürün serisi aynı zamanda Razer ve Xbox arasındaki kalıcı iş birliğinin bir kanıtı olmanın yanı sıra oyunculara konumlarına bakılmaksızın en iyi AAA oyun deneyimini sunmaya çalışarak, bir konsol kullanma deneyiminin geleneksel kısıtlamalarını aşıyor.

Bu ayın başlarında kullanıma sunulan Razer Nexus 3.0 Uygulaması, Razer Edge ve Kishi V2 kullanıcılarına hiçbir ek ücret ödemeden bir hazine sunuyor. Kullanıcılar, Nexus 3.0 üzerinden geniş bir kütüphaneye erişebilir ve binlerce oyunu keşfedip oynayabilirler.

İster iOS ister Android olsun, seçilmiş kategoriler ve düzenli olarak yenilenen oyun listeleri ile otomatik oynatılan fragmanlar, oyun keşfini kolaylaştırır. Yalnızca dokunmatik ekranlı bir oyunun kontrol cihazıyla uyumlu olmasını isteyenler için, Android’deki Sanal Kontrol Modu bu isteği gerçeğe dönüştürür. Razer Nexus 3.0, Google Play Store ve iOS App Store üzerinden ücretsiz olarak edinilebilir.