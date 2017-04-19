Razer Lightning Girişli ve Kablosuz İki Yeni Kulaklık Çıkardı

Razer bugün Hammerhead BT adını verdiği kablosuz ve Hammerhead for iOS adını verdiği Lightning girişli kulaklıklarını tanıttı.

İki model de Razer’ın imzası haline gelmiş siyah ve yeşil renkte ve üzerinde firmanın simgesi yer alıyor. Kulaklıkların ikisi de 99.99$’dan satışa çıktı. Her iki kulaklıkta da kumanda ve mikrofon yer alıyor.

Hammerhead for iOS, Siri destekliyor. Yani kulaklığınız kulağınızdayken kişisel asistanınızı kullanabilirsiniz. Hammerhead BT’nin batarya ömrü ise 8 saat. Bu iki model kulaklık endüstrisinin bir kez daha içinde bulunduğu durumu gözler önüne seriyor. Bir tarafta yılların teknolojisi 3.5 mm kulaklıklar, diğer tarafta giderek artan kablosuz, USB-C ya da Lightning kulaklıklar. Bakalım gelecek hangisinde.