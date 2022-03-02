RAZER, ENVY GAMING İLE ÜRÜN SPONSORU OLDU!

Oyuncular için önde gelen küresel yaşam tarzı markası olan Razer, bugün yaptığı duyuru ile popüler e-spor ve eğlence grubu Envy Gaming’in resmi Çevre Birimleri ortağı olduğunu duyurdu. Ayrıca bundan sonra organizasyonun yeteneklerine, içerik üreticilerine ve profesyonel e-spor ekiplerine; kulaklık, klavye, fare, fare altlıkları ve oyun koltukları sağlayıcısı olacak çok yıllı, geniş kapsamlı bir sponsorluğu açıkladı. Bu kapsamlı ortaklık ile beraber; Call of Duty League’deki OpTic Texas, OpTic Halo, OpTic Valorant, Envy Rocket League, Overwatch Ligi’ndeki Dallas Fuel ve kuruluşun çeşitli içerik oluşturucularının da dahil olduğu Envy ve OpTic Gaming başlığı altında birden fazla takım ve mülk arasında iş birliği ile sonuçlanacağı duyuruldu.

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Razer Global Esports Direktörü Flo Gutierrez, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı; “Team Razer’ın büyük tutkusu her zaman espor içinde hevesli topluluklar oluşturmak ve bu hevesleri şampiyonluklara dönüştürmek olmuştur” dedi. “Limitleri sürekli olarak zorlamak ve esporu bir sonraki çağına taşımak için kendi gücümüzle birlikte topluluğumuzun gücüne sahibiz. Envy ve OpTic ile on milyonlarca yeni hayrana ulaşıyoruz ve Razer’ı ait olduğumuz Kuzey Amerika e-sporunun ön saflarına geri getiriyoruz.”

Razer ilk olarak; OpTic Texas, OpTic Halo, OpTic Valorant ve Envy Rocket League’deki OpTic ve Envy takımlarının forma kollarında Razer markası ve logoları eklerken, organizasyonun geri kalan alanlarına da entegre oluyor. Gelecekteki aktivasyonlar göz attığımızda ise; dijital ve fiziksel özellikleri kapsayan Razer içerik entegrasyonlarını, OpTic Warzone turnuvaları ile özel ürün indirimleri, RazerStore’lar da içerik oluşturucuları ile buluşmalar ve daha fazlasını içeren yayıncılar liderliğindeki sponsorlu yayınları dahi kapsayacak.

Ayrıca Razer OpTic Texas’ın 3-6 Mart tarihlerinde Esports Stadium Arlington’da sezonun ilk Call of Duty League büyük LAN turnuvasına ev sahipliği yapmasıyla başlayacak. Beraberinde Kuzey Teksas’ta düzenlenen çok sayıda canlı espor etkinliğinde de yer alacağı belirtilen detaylar arasında yer alıyor.

Envy CEO’su Adam Rymer, ise şu sözlerle açıklama yaptı: “Yenilikçileri ve endüstri liderlerini bir araya getirmek, e-spor ve oyun oynamayı ana akım kültür ve eğlenceye taşıyacağına inandığımız şeyin özüdür” dedi. “Tüm Envy ve OpTic ekipleri ile içerik üreticilerine Razer kalibresinde küresel bir lider eklemek, bugün ve gelecek için inşa ettiğimiz kültüre ve izleyici oluşturma projesine büyük getiri sağlıyor.”

Tasarım sürecinde profesyonel oyuncular ve toplulukla sürekli yapılan geri bildirim seansları sayesinde Razer son teknoloji e-spor çevre birimlerini, en zorlu durumlarda bile oyuncuların her ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlamayı başardı. Bu ortaklığın bir parçası olarak Razer, Envy ve OpTic profesyonel oyuncularını ve içerik üreticilerini yeni nesil oyun ve e-spor çevre birimleri için önemli Ar-Ge geri bildirimlerine dahil edeceğini duyurdu.

Envy Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Shay Butler, “Oyuncularımız en üst seviyelerde rekabet ederken bu ekstra avantajı korumak için en yeni Razer ürünlerine sahip olmak için sabırsızlanıyor” dedi. “Bu ortaklık, 2022 rekabetçi sezonumuz ve sonrası için harika bir çözüm oldu.” ifadelerine yer verdi.

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