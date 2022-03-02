OnePlus 10 Pro ELİMİZDE! | Tüm OnePlus Modelleri Bir Arada!

Getiğimiz aylarda OnePlus 10 Pro serisini tanıtmıştı. MWC 2022’de de 10 Pro’ya ve genel olarak OnePlus modellerine göz attık. 2013’te kurulan markanın geçmişten günümüze kadar çıkartmış olduğu modellerin hepsi bir arada!

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