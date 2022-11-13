E-sporcular ve oyun severler için oldukça iddalı bir model olan Viper V2 Pro, daha hafifletilmiş yapısının yanı sıra bir oyuncunun ihtiyacı olacak her şeye sahip bir oyuncu faresi durumunda karşımıza çıkıyor.

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Sadece 58 gram

Son dönemlerin popüler fare trendi oldukça hafif ve ağırlığı olabildiğince azaltılmış ürünler arasına giren Viper V2 Pro, rakipleri gibi delikli bir tasarım yerine her zamanki şık görünümünü koruyor. 74 gram’dan 58 gram’a kadar düşürülen Viper V2 Pro, daha hafif malzeme ile geliyor. Bunu sağlamak için sağdaki tuşları, Razer Chroma RGB yapısınından da feragat eden Razer, iç tasarımda da bazı değişiklikler ile toplamda 17 gramlık bir hafifleme sağlamış.

Buna rağmen Length: 126,5 mm boyunda, 66,2 mm genişliğinde ve 37,8 mm yüksekliğinde olan fare, klasik bir fare boyutlarında olmasıyla da dikkat çekiyor. Yani evde kullandığınız farenizden pek bir farkı olmadan oldukça hafif ve rahat kullanım imkanı sağlıyor.

%100 PTFE taban kullandığı için her yüzeyde pürüzsüz bir hareket imkanı sunan Razer Viper V2 Pro, sağ el kullanımına uygun bir yapıda olsa da simetrik olduğu için sol el ile de kullanılabilecektir.

Gelişmiş sensörler

Razer Viper V2 Pro, yeni nesil sensörler ile oldukça yüksek değer imkanı sunuyor. 3. nesil optik anahtarlar ile gelen farede basış ömrü 90 milyona kadar yükselmiş durumda. Focus Pro 30K optik sensör ile birçok yüzeyde sorunsuz hareket edebilen Viper V2 Pro, 30000 DPI hassasiyet 750 IPS hız 70 G hızlanma değerleriyle geliyor. Yeni nesil farelerdeki tüm özellikleri barındıran Viper V2 Pro, Varsayılan DPI değerleri ve Razer HyperShift teknolojisi gibi ayarları Synapse 3 yazılımı üzerinden yapmanızı sağlıyor.

Pro kablosuz fare

Kablosuz olarak da kullanılabilen Razer Viper V2 Pro, 2,4 GHz bandındaki USB alıcısı ile haberleşiyor. Ancak dilerseniz Razer Speedflex Kablosu ile de kablolu olarak kullanmanız ve şarj etmeniz mümkün. Ben kutuyu açtığımda sıfır şarj ile gelen fareyi şarj etmesi biraz sürmüş olsa da tam şarj sonrası 80 saate varan bir kullanım ömrü sunuyor. Razer HyperSpeed Wireless sistemini kullanan Viper V2 Pro, bu değeri aralıksız hareket ile sunuyor. Yani siz kullanmak istediğinizde günde 6 saat kullansanız dahi aradaki boşluklar ile bir aya varan kullanım ömrünü yakalamanız işten bile değil.

Genel olarak baktığımızda Razer Viper V2 Pro, tasarımsal olarak klasik Viper görünümünü sunan, RGB severleri üzecek olsa da şimdiye kadar kullandığım en konforlu hafif fare modellerinden biri olmayı başarıyor. Hatta sensör geliştirmeleri ile 30.000 DPI’a varan hassaslığı hızlanma ve hız değerleri e-spor camiasında fazlasıyla ilgi görecektir.

İnceleme Viper V2 Pro 9 Puan Razer Viper V2 Pro modeli çok daha hafif olmasına karşın şahane özellikleri ve kullanım rahaylığıyla oyun meraklılarının gözdesi olabilir. ARTILARI Şık Tasarım

Şık Tasarım Hafifletilmiş Fare

Hafifletilmiş Fare Yeni Nesil Sensör

Yeni Nesil Sensör Uzun Kullanım İmkanı EKSİLERİ RGB'den Vazgeçildi Editörün Kararı Tasarım 0

Kullanım Rahatlığı 0

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