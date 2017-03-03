Raspberry Pi Zero W’de Wi-Fi ve Bluetooth Özelliği Bulunuyor

Raspberry Pi Zero işi oldukça ciddiyer alıyor gibi gözüküyor ki bu sefer de Wi-Fi ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantı seçenekleri geldi.

10 dolarlık Raspberry Pi Zero W tanıtıldı ve artık kablosuz bağlantı için 20 ya da 30 dolarlık kablolar ve donglelar almaya gerek yok . Wi-Fi veya Bluetooth özelliği için tam boy bir Pi almak gerekiyordu ancak Pi Zero W ile artık buna gerek yok.

Pi Zero W’nin üzerinde 802.11n Wi-Fi ve ve Bluetooth 4.0 kablosuz çip yer alıyor. Son derece küçük olan Pi Zero’nun 10 dolar olması da çık büyük bir avantaj. Kart geri kalanı Pi Zero ile tamamen aynı. 1 GHz işlemci, 512 MB RAM’e sahip. Kart çıkarçıkmaz tükendi. Raspberry Pi vakfı bundan dolayı memnun olsa gerek.