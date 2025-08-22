Çakal son dönemin en çok konuşulan rapçilerinden biri olarak Türkiye’nin farklı şehirlerinde sahne alıyor. Ancak Tekirdağ’da yaşanan olay, hayranlarını şoke etti. Konser sonrası gelişen gerginlik, ünlü rapçinin sahneden indikten kısa süre sonra saldırıya uğramasıyla sonuçlandı. Peki Çakal neden vuruldu? Son durumu ne?

Rapçi Çakal vuruldu! Son durum ne, neden vuruldu?

Çakal Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde sahne aldıktan sonra iddialara göre bir hayranının fotoğraf isteğini geri çevirdi. Bu olayın ardından yaşanan tartışma, şarkıcının Çakal vurulma haberleriyle gündeme gelmesine sebep oldu.

İddiaya göre saldırgan, ünlü rapçiye havalı tüfekle ateş etti. Saçmalar ayağına isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sanatçı, Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre olay sırasında festival alanında büyük panik yaşandı. Rapçinin vurulduğu anlarda çevredeki izleyiciler endişeyle kaçışırken, polis ekipleri hızla bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Festivalde kullanılan dron kayıtları ve çevre kameraları incelendi.

Kısa sürede tespit edilen saldırgan, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının evinde havalı tüfek ele geçirilirken, emniyette verdiği ifadede “rastgele ateş ettiğini” öne sürdüğü öğrenildi. Ancak savcılık, ‘kasten yaralama’ suçundan işlem başlattı.

Çakal hayranları sosyal medyada tepkilerini dile getirerek ünlü rapçinin bir an önce sağlığına kavuşması için destek mesajları yağdırdı. Rap dünyasında da büyük yankı uyandıran bu olay, sanatçıların güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle açık hava konserlerinde alınacak önlemlerin artırılması gerektiği vurgulanıyor.

