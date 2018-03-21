Sahip olduğu gelişmiş teknik altyapı ile bireysel ve kurumsal veri merkezi hizmetleri sunan Radore, her yıl istikrarlı bir şekilde büyüyen e-ticaret pazarına katkı sağlamaya devam ediyor. Firmanın hizmet sunduğu e-ticaret altyapı sağlayıcısı şirketler, 2017’de 40 milyar TL’nin üzerinde pazar büyüklüğüne ulaşan Türkiye e-ticaret sektöründe 4.5 milyar TL’lik satış hacmi oluşturarak, yüzde 10’un üzerinde bir pay aldı. Radore ile çalışan e-ticaret altyapı sağlayıcılarından hizmet alan 13 binin üzerindeki şirket, saniyelerin önem taşıdığı sektörde yerel iş ortaklarını tercih ediyor.

E-ticaretin payı 2021’de yüzde 13’e ulaşacak

Türkiye’de ve dünyada e-ticaret hacminin her geçen sene hızla arttığını ve bu artışın da yeni ihtiyaçlara ve beklentilere yol açtığını belirten Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, “Teknolojinin gelişmesiyle birlikte e-ticaret pazar payının perakende sektöründe istikrarlı bir şekilde arttığını gözlemliyoruz. Dünya genelinde perakende içerisinde e-ticaretin payı 2011 yılında yüzde 3,6 iken, 2016’da bu oran yüzde 8,5’e yükseldi, 2021’de ise bu oranın yüzde 13 seviyelerini çıkması bekleniyor. Ülkemizde e-ticaretin toplam perakende içerisinden aldığı pay yüzde 3,5 seviyelerinde seyrediyor.

Dijitalleşme sürecinin hız kazanmasıyla birlikte bu rakamın yüzde 5’lerin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Bu artışa paralel olarak e-ticaret şirketleri de iş süreçlerini hızlandırmak ve verimlilik artışı sağlamak için gelişmiş teknolojik altyapı ve çözümler sunan e-ticaret altyapı sağlayıcısı şirketlerle çalışıyor. Biz de bu şirketlere altyapı desteği sunarak yaratılan pazar hacminin yüzde 10’undan fazlasını barındırıyoruz” dedi.