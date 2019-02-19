Qualcomm X55 modem saniyede 7 Gbps indirme hızına ulaşıyor!

Mobil Dünya Kongresi başlamadan önce Qualcomm resmi olarak Snapdragon X55’i tanımladı. X55, şirketin ikinci nesil modemi olarak geçerken, yakın zamanda 5G ağlarını kullanabilecek bir çok cihazın kalbinde yer alacak.

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X55 saniyede 7 Gbps indirme yapabilecek!

Modem hakkında tanımlama yapan Qualcomm, X55 hakkında şu duyuruyu yayınladı; “Snapdragon X55, saniyede 7 gigabit indirme hızına ve 5G üzerinden 3 gigabit yükleme hızına sahip 5G NR mmWawe ve 6 Ghz spektrup bantlarını destekleyen 7 nanometre bir modemdir. Tümleşik bağlantı 5G ve 2G modlarını desteklemektedir.”

Qualcoom, X55’in tüm ana frekans bantlarını desteklediğini söylerken, herhangi bir 5G ağına bağlanabileceğini kanıtlıyor. Ayrıca bu modem 5G ağlara ek olarak 4G ağları da destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Yeni üretilen 5G mmWawe anten modülü ile X55 modemi birçok telefon, araç ve nesnelerin interneti cihazını 5G ile internete bağlayacak.