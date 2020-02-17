Qualcomm, Snapdragon 865 Plus işlemci üzerinde mi çalışıyor?

Qualcomm‘un en yeni nesil işlemci seti Snapdragon 865, 2020 yılında tanıtılan amiral modellerin içerisinde kendine yer edinmeye başladı. Önce Samsung S20 serisi, daha sonra da Xiaomi Mi 10 serisinde kendini gösteren işlemci, 8K video kaydı, 200 MP+ kamera desteği ve mükemmel grafik performansı sunabilme gibi özellikleriyle tanınıyor. Weibo kaynaklı gelen bir söylentiye göre, standart versiyonun geliştirilmiş halinin Snapdragon 865 Plus işlemcisi olacağı ve yıl içerisinde çıkacağı belirtildi.

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Sıkça takip edilen tipsterlardan Digital Chat Station, Weibo üzerinden yaptığı açıklamada Snapdragon 865 Plus işlemci ile ilgili detaylar verdi. Kaynağa göre işlemcinin yılın üçüncü çeyreğinde çıkması bekleniyor.

Qualcomm benzer bir durumu, geçen yıl tanıttığı Snapdragon 855 işlemcisini piyasaya sürdükten yaklaşık 6 ay sonra Snapdragon 855 Plus üretimine başlayarak yaşatmıştı. Ancak daha önceki yıllarda amiral modellerde kullanılan Snapdragon 835 ve 845 işlemcilerinde herhangi bir geliştirilmiş versiyonun olmaması, Plus sürümün kesin olarak geleceğini de bu nedenle garantilemiyor.

Qualcomm, Snapdragon 865 Plus ile nasıl bir yol izleyebilir?

Qualcomm, Snapdragon 855 GPU ve ana CPU çekirdek saat hızlarını yaklaşık olarak sırasıyla %4 ve %15 artırmış ve Plus model olarak sunmuştu. Bu işlem sonrası Plus işlemci, standart Snapdragon 855 işlemciden daha iyi performansa ve ekranlarda daha yüksek bir yenileme hızına kavuşmuştu. Şirket aynı yolu bu sefer Snapdragon 865 için deneyebilir.

Qualcomm tarafından şu an için herhangi bir doğrulama bulunmuyor. Fakat Plus işlemcinin gelmesi ile birlikte standart Snapdragon 865 işlemciye sahip akıllı telefonların fiyatlarında düşme olabilir. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Xiaomi Mi 10 fiyat artışının bir nedeninin de Snapdragon 865 işlemci setinin yüksek fiyatından kaynaklandığı söyleniyor.