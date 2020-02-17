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Qualcomm, Snapdragon 865 Plus işlemci üzerinde mi çalışıyor?
Qualcomm‘un en yeni nesil işlemci seti Snapdragon 865, 2020 yılında tanıtılan amiral modellerin içerisinde kendine yer edinmeye başladı. Önce Samsung S20 serisi, daha sonra da Xiaomi Mi 10 serisinde kendini gösteren işlemci, 8K video kaydı, 200 MP+ kamera desteği ve mükemmel grafik performansı sunabilme gibi özellikleriyle tanınıyor. Weibo kaynaklı gelen bir söylentiye göre, standart versiyonun geliştirilmiş halinin Snapdragon 865 Plus işlemcisi olacağı ve yıl içerisinde çıkacağı belirtildi.
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Sıkça takip edilen tipsterlardan Digital Chat Station, Weibo üzerinden yaptığı açıklamada Snapdragon 865 Plus işlemci ile ilgili detaylar verdi. Kaynağa göre işlemcinin yılın üçüncü çeyreğinde çıkması bekleniyor.
Qualcomm benzer bir durumu, geçen yıl tanıttığı Snapdragon 855 işlemcisini piyasaya sürdükten yaklaşık 6 ay sonra Snapdragon 855 Plus üretimine başlayarak yaşatmıştı. Ancak daha önceki yıllarda amiral modellerde kullanılan Snapdragon 835 ve 845 işlemcilerinde herhangi bir geliştirilmiş versiyonun olmaması, Plus sürümün kesin olarak geleceğini de bu nedenle garantilemiyor.
Qualcomm, Snapdragon 865 Plus ile nasıl bir yol izleyebilir?
Qualcomm, Snapdragon 855 GPU ve ana CPU çekirdek saat hızlarını yaklaşık olarak sırasıyla %4 ve %15 artırmış ve Plus model olarak sunmuştu. Bu işlem sonrası Plus işlemci, standart Snapdragon 855 işlemciden daha iyi performansa ve ekranlarda daha yüksek bir yenileme hızına kavuşmuştu. Şirket aynı yolu bu sefer Snapdragon 865 için deneyebilir.
Qualcomm tarafından şu an için herhangi bir doğrulama bulunmuyor. Fakat Plus işlemcinin gelmesi ile birlikte standart Snapdragon 865 işlemciye sahip akıllı telefonların fiyatlarında düşme olabilir. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Xiaomi Mi 10 fiyat artışının bir nedeninin de Snapdragon 865 işlemci setinin yüksek fiyatından kaynaklandığı söyleniyor.
Basın Bülteni
TP-Link’in yeni oyun yönlendiricisi “AX11000” satışa sunuldu!
TP-Link, en hızlı oyun yönlendiricisi (router) olan Archer AX11000’i Türkiye’de satışa sundu. WiFi 6 destekli olan yönlendirici, kesintisiz ve hızlı online oyun sunduğu belirtiliyor. Üstelik ürün USB-C dahil farklı bağlantı tiplerine de destek veriyor.
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Yeni nesil, üç bantlı bir oyun yönlendiricisi olan Archer AX11000, 10 Gbps’nin üzerinde (2 adet 5 GHz bandında 4804 + 4804 Mbps ve 2.4 GHz bandında 1148 Mbps) şaşırtıcı WiFi hızlarına ulaşabiliyor. OFDMA teknolojisi ile ağ verimini dört kat artırıyor ve gecikmeleri azaltıyor. Bu sayede daha fazla cihaz ağa bağlansa ve yüksek uygulamaları çalıştırsa bile ağ performansı düşmüyor. Oyunseverler, en düşük WiFi gecikme süresinden yararlanarak takım arkadaşlarıyla birlikte oyun keyfi yaşayabiliyorlar.
Archer AX11000’de oyun keyfini artırıcı farklı özellikler de yer alıyor. Bunlardan biri olan ‘Oyun Hızlandırıcı’ özelliği, oyun akışlarını otomatik olarak algılayıp iyileştirmeyi sağlıyor. Böylece oyuncunun tepki hızı kadar hızlı bir ağ ve daha sürükleyici oyun deneyimi yaşanıyor. Ayrıca ince ayarlı kullanıcı arayüzü sayesinde oyun istatistiklerini görmek, gerçek zamanlı gecikmeyi, oyun süresini ve sistem kullanım bilgilerini edinmek mümkün.
TP-Link’in Archer AX11000 ile gerçek oyun deneyimi için 5 GHz desteği bulunduruyor!
TP-Link’in WiFi 6 destekli yeni oyun yönlendiricisinde yer alan iki adet 5GHz’lık banttan biri, oyun bandı olarak ayrılıyor ve oyun oynanan cihazlar bu banda yönlendiriliyor. Oyun oynanırken aynı anda evin diğer üyeleri Netflix’te film izleseler bile oyun keyfi sekteye uğramıyor. Bir 5Ghz bandına oyun, diğer 5GHz bandına ise film yönlendiriliyor ve her iki taraf da sorunsuz bir bağlantı deneyimi yaşıyor.
Tüm bu özelliklere destek vermek ve ağ performansını her zaman en üst seviyede tutmak için Archer AX11000, güçlü işlemcilerle donatılmış. 1.8GHz dört çekirdekli ana işlemcinin yanı sıra yönlendirici de üç adet yardımcı işlemci ve 1 GB RAM bulunuyor.
TP-Link’in yeni oyun yönlendiricisi farklı bağlantı tiplerini destekliyor. Cihaz üzerinde 1 adet 2.5G WAN, 8 adet 1G LAN girişinin yanı sıra hem USB A hem de USB C 3.0 bağlantı noktaları yer alıyor. Bu sayede neredeyse her çeşit cihazı yönlendiriciye bağlamak ve ağa dahil etmek mümkün oluyor.
Archer AX11000, çok yüksek WiFi hızı, güçlü bağlantının yanı sıra güvenliği de en üst seviyede tutan bir cihaz. Tüm ağın ve bağlı cihazların güvenliği için cihazla birlikte sunulan HomeCare güvenlik sistemi içinde Trend Micro antivirüs yazılımı yer alıyor. HomeCare ile hem oyun hesapları, hem sistem güvende kalıyor. Ayrıca cihaz WPA3 güvenlik protokolünü destekliyor.
IPv6, VPN gibi özelliklere sahip olan yönlendirici Amazon Alexa ve IFTTT desteği sayesinde ses ile de yönetilebiliyor. Archer AX11000, TP-Link’in ücretsiz uygulaması olan Tether üzerinden kolayca kurulup yönetilebiliyor. Üstelik ilk kurulumda Bluetooth üzerinden yönlendiriciye bağlanıp kurulum yapılabiliyor.
Türkiye’de teknoloji mağazalarında satışa sunulan WiFi 6 destekli, güçlü oyun yönlendiricisi Archer AX11000’in satış fiyatı ise KDV dahil 569 USD (3500 TL civarı) olarak açıklanıyor.
Konu dışı
Mobil Dünya Kongresi 2020’nin iptali, büyük bir finansal yük getirdi!
Mobil Dünya Kongresi 2020 (MWC 2020) , geçtiğimiz hafta iptaliyle birlikte Barcelona’da gerçekleşecek etkinlik için büyük bir finansal yük oluştu. Aynı zamanda dünya çapında gerçekleşecek olan diğer Mobil Dünya Kongreleri için de tartışmaların önünü açmış oldu.
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Kongrenin iptal kararıyla birlikte Koronavirüs’ün Çin ve dünya çapında ölü sayısı 1.669 kişiye ulaştı. Bununla birlikte aslında, yeni tip Koronavirüs’ün, ne kadar büyük bir salgın olduğu ortaya çıkmış oldu. Organizasyonu gerçekleştiren GSMA’ın halihazırda gerçekleştireceği iki etkinlik daha bulunuyor. Bunlardan biri Mobil Dünya Kongresi Şangay, bir diğeri ise Mobil Dünya Kongresi Los Angeles. İkisi de uzun süredir gerçekleşen teknoloji etkinlikleri olarak biliniyor.
Bunlarla birlikte önümüzdeki sene gerçekleşecek 2021 etkinliğinin ise tarihi şimdiden verildi bile. Yeni etkinlik 1 Mart ve 4 Mart arasında gerçekleşecek. Bu sene 24 ile 27 arasında gerçekleştirilecek olan etkinliğin tarihleri var olan iptal kararıyla geri çekilmiş oldu.
GSMA: Mobil Dünya Kongresi iptali, büyük bir finansal kriz yarattı!
GSMA’in genel yöneticisi Mats Granryd, yaptığı açıklamalarda, mobil endüstri birlik olursa, GSMA’ın üzerindeki kırmızı leke tamamen temizlenebilir. Her şirketin kendi ücretini ödemesini ve dayanışma içinde olmasını bekliyoruz. Granryd, ayrıca Cuma günü yaptığı açıklalamada şu ifadeleri kullanmıştı:
Biz, hükumet destekli bir organizasyon değiliz. Bu süreçten hiç kâr etmiyoruz. Dev bir yatırım da almıyoruz. Bizim tüm yatırımlarımız, endüstri içerisindeki firmalar tarafından karşılanıyor. GSMA’e temel giriş bileti 872 dolar’a tekabül ediyor.
Şirketler, bu etkinlikte büyük şovlar gerçekleştirmek için yüksek meblağlar harcıyorlar. Kazandığımız tüm para, Mobil Dünya Kongresi’nin işleyişine gidiyor.
GSMA sürecin iptali için İspanya hükümetiyle ilgili tartışmaya girmiş. İspanya hükumeti getirdiği turistik akım vesilesiyle iptal kararına sıcak bakmamıştı. GSMA’den gelen ardı ardına diretmelerle birlikte “biz bu işi para için yapmıyoruz” ifadeleriyle iptal kararı kesinleşmişti. Aynı durum, dünya çapındaki diğer Mobil Dünya Kongresi etkinliklerinde de olacak mı? Henüz belli değil. Ama şahsi fikrime göre, yazın gelmesiyle birlikte virüs daha da hafifleyecektir. Biraz olsun karantina duruma azalacaktır ve etkinlikler virüse rağmen tedbirli şekilde gerçekleşecektir.
Diğer
MediaMarkt ‘İndirime Koş Koş’ indirimlerinde dikkat çeken ürünler
MediaMarkt, “İndirime Koş Koş” kampanyasıyla birlikte onlarca farklı üründe indirimler sunuyor. Akıllı telefondan TV’ye, tabletten beyaz eşya ürünlerine kadar pek çok farklı kategoride güzel indirimler görebilmek mümkün.
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Peki dikkat çeken ürünler hangileri?
Samsung Galaxy A70 128 GB
Samsung’un orta segmentteki en güçlü cihazlarından biri olan Galaxy A70 modeli şu anda 2599 TL‘ye satılıyor. Damla çentik modeliyle birlikte öne tarafı neredeyse tamamen ekran kaplı olan Galaxy A70 modeli, hem kamera hem de batarya konusunda iddialı bir akıllı telefon. Zira cihazda yer alan 25W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya, yoğun kullanımda bir günü çok rahat çıkartabiliyor.
Ayrıca MediaMarkt mağazalarından Galaxy A70 modelini satın alan kullanıcılara 50 TL Netflix kartı hediye!
Realme 5i
Ülkemize yeni giriş yapan Çinli markalardan biri olan Realme’nin 5i isimli akıllı telefonu şu anda MediaMarkt.com.tr’de 1698 TL’ye düşmüş durumda. Fiyat performans akıllı telefonlarından biri olan Realme 5i modelinde Snadpragon‘un verimli işlemcisi 665 kullanılıyor. Ayrıca 5000 mAh pil kapasitesiyle, uzun pil önrü isteyen kullanıcılar için birebir.
Beats Solo 3 Wireless
Üst düzey bir kablosuz kulaküstü kulaklık isteyenler için en ideal seçimlerden biri olan Beats Solo 3 Wireless modeli, şu anda indirimle birlikte 999 TL’ye satılmakta. Siyah renkli mat ve sade bir tasarıma sahip kulaklık, uzun süreli kullanımlarda dahi konforlu tasarımıyla sizi rahatsız etmiyor. Ayrıca tabii ki üst düzey bir kulaklık olduğundan doygun bas ve yüksek ses ürünün ön plana çıktığı noktalar diyebiliriz.
Not: Bu içerik MediaMarkt’ın desteğiyle hazırlanmıştır