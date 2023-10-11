Qualcomm Technologies, önümüzdeki akıllı bilgisayar platformları için yeni bir isimlendirme sistemini tanıttı. Yeni işlemciler Snapdragon X olarak isimlendirilecek. Bu, 2018’de tanıtılan Snapdragon 8cx bilgisayar platformundan önemli bir ayrışmaya işaret ediyor.

Qualcomm, 2024’ü PC endüstrisi için çok önemli bir yıl olarak öngörüyor. Snapdragon X bilgi işlem platformları, gelişmiş performans, yapay zeka özellikleri, bağlanabilirlik ve daha uzun pil ömrü sunmak için ince ayarlardan geçirildi.

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Snapdragon X serisi, CPU, GPU ve NPU mimarilerinin tasarımındaki kapsamlı uzmanlık üzerine inşa edilmiştir. Gelişmiş performans ve enerji verimliliği için yeni nesil özel Qualcomm Oryon CPU’yu içeriyor. NPU ile birleştirildiğinde, yapay zekanın üretken çağında daha hızlı cihaz içi kullanıcı deneyimleri vaat ediyor.

Qualcomm bu isimlendirmeye ve tasarıma kapsamlı analizler, tüketici girdileri ve bilgisayar endüstrisinden gelen geri bildirimlerle ulaştı. Bu yeni yaklaşıma aşağıdaki şekilde ulaştılar:

X Tanımlayıcı: Bu, PC platformlarını diğer Snapdragon ürünlerinden ayırmaya yardımcı olur.

Üstün Tasarım: Tasarım, bilgi işlem alanındaki etkileyici gelişmeleri ve bunların sağlayacağı kullanıcı deneyimlerini yansıtıyor.

Basitleştirilmiş Katmanlama Yapısı: Bu, kullanıcıların platform yeteneklerini ana akımdan premium seviyeye kadar anlamalarına yardımcı olur.

Snapdragon’un Küresel Marka Değerinden Yararlanma: Snapdragon markasının dünya çapındaki itibarından en iyi şekilde yararlanıyorlar.

Qualcomm, Snapdragon X serisi için yeni logolar ve platform rozetleri tanıtacak. Yeni tasarım sistemi, ikonik Snapdragon ateş topunu cesur, canlı ve belirgin bir şekilde vurgulayan açılış Snapdragon X platformuyla birlikte tanıtılacak. Snapdragon X serisi işlemciler resmi olarak 24-26 Ekim 2023 tarihleri arasında Maui, Hawaii’de düzenlenecek Snapdragon Zirvesi’nde tanıtılacak ve tüm detayları bu etkinlikte paylaşılacak.