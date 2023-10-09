Qualcomm’un en son amiral gemisi mobil yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 3, bu ayın sonunda resmi olarak tanıtılacak. Son sızıntılara göre, yeni yonga seti selefi Snapdragon 8 Gen 2’ye göre önemli bir performans artışı sunacak.

Ünlü sızıntıcı Digital Chat Station, AnTuTu kıyaslama testi sonuçlarını sızdırdı ve Snapdragon 8 Gen 3’ün performansının etkileyici olduğunu belirtti. Yeni yonga seti, tahminlere göre, Snapdragon 8 Gen 2’nin aldığı 1,6 milyon puanın ötesine geçerek toplamda 2 milyon puan elde etti.

Snapdragon 8 Gen 3’ün GPU tarafındaki performans iyileştirmesi dikkat çekiyor, zira AnTuTu GPU testine göre Snapdragon 8 Gen 3, Snapdragon 8 Gen 2’ye göre %40’lık bir performans artışı sağladı. Önceki nesilde 600K puan alınan GPU testi, yeni yonga seti ile 840K puan seviyesine yükseldi.

Bu yonga setinin başarısında büyük bir rol oynayan unsur, muhtemelen yeni Adreno 750 GPU olacak. Bu, mobil oyun tutkunları için olumlu bir haber, çünkü gelecekteki amiral gemisi telefonlarda daha etkileyici bir oyun deneyimi sunabilir.

Ancak CPU performansı konusunda bazı karışıklıklar var gibi görünüyor. Tahmincilere göre, Snapdragon 8 Gen 3, CPU testinde 440 bin puan aldı ve bu, Snapdragon 8 Gen 2’ye göre yalnızca %15,7’lik bir artışa işaret ediyor.

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Ancak bu verilerin erken değerlendirmeler olduğunu ve Snapdragon 8 Gen 3’ün nihai performansının farklılık gösterebileceğini unutmamız önemlidir. Ayrıca, test edilen örnek yongada LPDDR5T RAM kullanıldığını belirtmekte fayda var, fakat ticari cihazların LPDDR5X RAM ile mi yoksa LPDDR5T RAM ile mi geleceği henüz net değil. Eğer LPDDR5X RAM tercih edilirse, Snapdragon 8 Gen 3’ün gerçek dünya kullanımındaki performansı, tahminlerden biraz daha düşük olabilir.

Sonuç olarak, Snapdragon 8 Gen 3’ün ilk kıyaslamaları oldukça umut verici görünüyor, ancak ne kadar daha iyi bir performans sunacağına dair kesin bir sonuca varmak için resmi duyuruyu beklememiz gerekecek. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3’ü 24 Ekim’de tanıtması bekleniyor.