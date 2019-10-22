Qualcomm Snapdragon 735 özellikleri ortaya çıktı!

Qualcomm tarafından duyurulması beklenen yeni nesil Snapdragon 735 işlemcisinin önemli teknik detayları yeni bir sızıntı ile beraber ortaya çıktı.

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En büyük mobil işlemci üreticilerinden biri olan Qualcomm, geçtiğimiz Nisan ayında Snapdragon 730 ve 730G modellerini duyurmuştu. Orta seviye işlemcileriyle de kullanıcılara üst düzey performans sunabilen şirket bu yönüyle firmaların en çok tercih ettiği işlemci konumunda yer alıyor. Qualcomm’un orta – üst segmente hitap eden bu yeni işlemcisi, Snapdragon 855 ile benzer şekilde 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilecek.

İnternete sızan bilgilere göre, SM7250 kod adını taşıyan yonga sette Cortex-A76 tabanlı Kyro çekirdek bulunacak. 2.36 GHz hızındaki bu çekirdeğe, 2.32 GHz hızında başka bir çekirdek daha eşlik edecek. Yonga setin geri kalanını ise 1.73 GHz hızında altı adet Cortex-A55 çekirdek oluşturacak.

Grafik tarafına geldiğimizde ise, SD 735’in gereken gücü Adreno 620 GPU’dan alacağını görüyoruz. İçerisinde 1 GHz hızında çalışan NPU220 yapay zeka birimi yer alacak. Bunlara ek olarak, Snapdragon 735’in 5G bir modeme sahip olacağı belirtiliyor.

Bu sayede 5G destekli amiral gemilerinin hemen ardından, 5G destekli orta seviye akıllı telefonları göreceğiz. Böylece 5G sadece üst segment telefonlara has bir özellik olmaktan çıkacak.

Şirket tarafından Aralık ayında düzenlenecek büyük etkinlikte Snapdragon 865 işlemcisi ile beraber tanıtılması beklenen Qualcomm Snapdragon 735 işlemcisinin önümüzdeki yıl orta üst seviye cihazlara arasında bir hayli popüler olması bekleniyor.