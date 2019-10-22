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Qualcomm Snapdragon 735 özellikleri ortaya çıktı!
Qualcomm tarafından duyurulması beklenen yeni nesil Snapdragon 735 işlemcisinin önemli teknik detayları yeni bir sızıntı ile beraber ortaya çıktı.
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En büyük mobil işlemci üreticilerinden biri olan Qualcomm, geçtiğimiz Nisan ayında Snapdragon 730 ve 730G modellerini duyurmuştu. Orta seviye işlemcileriyle de kullanıcılara üst düzey performans sunabilen şirket bu yönüyle firmaların en çok tercih ettiği işlemci konumunda yer alıyor. Qualcomm’un orta – üst segmente hitap eden bu yeni işlemcisi, Snapdragon 855 ile benzer şekilde 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilecek.
İnternete sızan bilgilere göre, SM7250 kod adını taşıyan yonga sette Cortex-A76 tabanlı Kyro çekirdek bulunacak. 2.36 GHz hızındaki bu çekirdeğe, 2.32 GHz hızında başka bir çekirdek daha eşlik edecek. Yonga setin geri kalanını ise 1.73 GHz hızında altı adet Cortex-A55 çekirdek oluşturacak.
Grafik tarafına geldiğimizde ise, SD 735’in gereken gücü Adreno 620 GPU’dan alacağını görüyoruz. İçerisinde 1 GHz hızında çalışan NPU220 yapay zeka birimi yer alacak. Bunlara ek olarak, Snapdragon 735’in 5G bir modeme sahip olacağı belirtiliyor.
Bu sayede 5G destekli amiral gemilerinin hemen ardından, 5G destekli orta seviye akıllı telefonları göreceğiz. Böylece 5G sadece üst segment telefonlara has bir özellik olmaktan çıkacak.
Şirket tarafından Aralık ayında düzenlenecek büyük etkinlikte Snapdragon 865 işlemcisi ile beraber tanıtılması beklenen Qualcomm Snapdragon 735 işlemcisinin önümüzdeki yıl orta üst seviye cihazlara arasında bir hayli popüler olması bekleniyor.
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WhatsApp uygulamasının, Türkiye’deki kullanıcı sayısı belli oldu
WhatsApp uygulamasının, Türkiye’deki net kullanıcı sayısı ilk kez açıklandı. İnternet ölçüm ve araştırmaları merkezi Gemius Türkiye, en güncel verilere göre Facebook’un anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp hakkında önemli detaylar sundu.
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İlk olarak 2010 yılında yayınlanan ve ardından Facebook tarafından satın alınan, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dünya genelindeki milyonlarca cihazda kullanılıyor. Gemius, 2019 yılının Eylül ayı verilerine göre, ülkemizde en çok kullanılan uygulamaların listesini çıkardı.
WhatsApp uygulamasının, Türkiye’deki kullanıcı sayısı: 43 milyon 464 bin!
Gemius tarafından sağlanan verilere göre; ülkemizde en çok kullanılan uygulama, tahmin edebileceğiniz gibi WhatsApp’ın oldu. Uygulamanın ülkemizdeki kullanıcı sayısı ise 43 milyon 464 bin aktif tekil kişi olarak açıklandı. WhatsApp uygulamasını aktif olarak kullananların, 49 milyon 900 bin olan toplam mobil kullanıcı sayısına oranı ise yüzde 87,1 olarak açıklandı.
Facebook, kullanıcı sayısını herhangi bir olağanüstü durum gerçekleşmedikçe net rakamlarla ifade etmeyi sevmiyor. Bu nedenle Gemius gibi internet ajanslarının verileri pazar için büyük önem taşıyor.
Gemius’un geliştirdiği mobil uygulama reyting yazılımı sayesinde, şirketin Polonya’daki merkezinde veriler bir süredir yakından takip ediliyor. Eylül ayından itibaren söz konusu veri işleme yöntemleri Türkiye için de kullanılmaya başlandı. Türkiye’deki internet kullanıcılarının sosyo-demografisini baz alan firma verileri sürekli olarak güncel tutuyor.
Diğer
NASA yeni nesil uzay giysilerini tanıttı
NASA Salı günü yapılan tanıtım toplantısında iki yeni uzay kıyafetini tanıttı. Astronotların ay görevinde ve ay yüzeyinde yürürken kullanacağı bu özel giysiler aynı zamanda NASA’nın aya dönüş konusunda adımlarını hızlandırdığını gösteriyor.
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NASA, Ay yüzüne bir kadın astronot indireceğini açıklamış ve bu göreve de ‘Artemis’ adı verildiğini belirtmişti. Yani her şey yolunda giderse ilk defa bir kadın Ay’a ayak basmış olacak. Ayrıca NASA yöneticisi Jim Bridenstine yeni göreve, Ay’a ilk kez ayak basılan ‘Apollo’ görevine atıfta bulundu. Böylece Apollo’nun kız kardeşi Artemis’in adının verildiğini açıklamıştı.
NASA’nın Washington’daki merkezinde düzenlenen tanıtım etkinliğinde, “Araç Dışı Hareket Keşif Ünitesi” (xEMU) ve “Orion Personel Kurtarma Sistemi” (OCSS) adları verilen uzay giysisi prototipleri görücüye çıkarıldı.
Daha önce NASA’nın Apollo görevleri için üretilen ve halen Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) uzay yürüyüşlerinde kullanılan “Araç Dışı Hareket Ünitesi”nin (EMU) geliştirilmiş hali olan xEMU’nun yüzey keşif faaliyetlerinde ve uzay yürüyüşlerinde kullanılması planlanıyor.
Personel taşıyıcı Orion uzay mekiklerinde kullanılmak üzere tasarlanan acil durum giysisi OCSS’nin ise fırlatış gününde, Ay yakınındaki riskli uçuşlarda ve Dünya’ya dönüş aşamasında araç içinde astronotlara koruma sağlaması öngörülüyor.
NASA, Mars’a hazırlanıyor
NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay’a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor. 2028 yılına kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak olarak kullanarak Mars’a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.
Genel
Samsung ters çentikli telefon patenti aldı
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geleceğine yönelik yeni patentler almaya devam ediyor. Akıllı telefon üreticileri yeni modelleri çerçevelerden arındırmak için ellerinden geleni yapıyor olsa da Samsung, aldığı ilginç çentik patenti ile gündeme geldi.
Şirket, yaklaşık bir yıl önce Kore Fikri Mülkiyet Ofisi‘ne yaptığı patent başvurusunun detayları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Samsung’un patent başvurusu yaptığı çentik tasarımı bugüne kadar gördüklerimize benzemiyor.
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2019 Galaxy M ve 2019 Galaxy A ailelerini inanılmaz oranda büyüten firma, katlanabilir Galaxy Fold, Galaxy S ve Galaxy Note gibi amiral gemisi düzeyinde de ciddi adımlar atmış durumda. Bunların yanında Samsung geleceği için de çalışmalar yapıyor.
Kullanıcıların çentiğe alışması ve sevmesinin ardından kısa bir süre geçmişken, Samsung ters çentikli bir telefon patenti aldı. Samsung’un yeni çentikli ekranını gözler önüne seriyor. Ancak bu patent, sadece ekrana yönelik olduğu için telefonun detaylı bilgilerini vermiyor. Ekran oranını artırmak için çentiği ekranın üstüne taşıyan patentin gerçekte nasıl gözükeceği ise tam bir merak konusu.
LetsGoDigital tarafından bulunan yeni patent, “ters çentikli” bir akıllı telefonu karşımıza getiriyor. Samsung tarafından patenti alınan bu tasarım sayesinde kızak ya da motorlu ön kamera kullanmadan ince çerçeveli tam ekran deneyimi sunuyor. Kötü görünen ancak üretim kolaylığı açısından ciddi avantajlar getireceği düşünülen bu tasarım, geniş yapısıyla ahize yanında çift kamera ve bir sensöre ev sahipliği yapabilecek boyutta. Hatta buraya Face ID’ye güç veren TrueDepth benzeri üç boyutlu yüz tanıma getirecek bir sistemin dahi konulabileceği tahmin ediliyor.