WhatsApp uygulamasının, Türkiye’deki kullanıcı sayısı belli oldu

WhatsApp uygulamasının, Türkiye’deki net kullanıcı sayısı ilk kez açıklandı. İnternet ölçüm ve araştırmaları merkezi Gemius Türkiye, en güncel verilere göre Facebook’un anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp hakkında önemli detaylar sundu.

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İlk olarak 2010 yılında yayınlanan ve ardından Facebook tarafından satın alınan, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dünya genelindeki milyonlarca cihazda kullanılıyor. Gemius, 2019 yılının Eylül ayı verilerine göre, ülkemizde en çok kullanılan uygulamaların listesini çıkardı.

WhatsApp uygulamasının, Türkiye’deki kullanıcı sayısı: 43 milyon 464 bin!

Gemius tarafından sağlanan verilere göre; ülkemizde en çok kullanılan uygulama, tahmin edebileceğiniz gibi WhatsApp’ın oldu. Uygulamanın ülkemizdeki kullanıcı sayısı ise 43 milyon 464 bin aktif tekil kişi olarak açıklandı. WhatsApp uygulamasını aktif olarak kullananların, 49 milyon 900 bin olan toplam mobil kullanıcı sayısına oranı ise yüzde 87,1 olarak açıklandı.

Facebook, kullanıcı sayısını herhangi bir olağanüstü durum gerçekleşmedikçe net rakamlarla ifade etmeyi sevmiyor. Bu nedenle Gemius gibi internet ajanslarının verileri pazar için büyük önem taşıyor.

Gemius’un geliştirdiği mobil uygulama reyting yazılımı sayesinde, şirketin Polonya’daki merkezinde veriler bir süredir yakından takip ediliyor. Eylül ayından itibaren söz konusu veri işleme yöntemleri Türkiye için de kullanılmaya başlandı. Türkiye’deki internet kullanıcılarının sosyo-demografisini baz alan firma verileri sürekli olarak güncel tutuyor.