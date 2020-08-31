Qualcomm Snapdragon 732G duyuruldu!

Qualcomm, orta-üst seviye akıllı telefonlara güç verecek yeni işlemci modeli Snapdragon 732G’yi resmi olarak duyurdu. Pek yakında telefonlarda görmeye başlayacağımız Qualcomm Snapdragon 732G, ilk olarak sürpriz bir cihaza güç verecek!

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Qualcomm Snapdragon 732G tanıtıldı: Hız aşırtma ve güçlü GPU!

Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 732G, yapı olarak serinin bir önceki modeli Snapdragon 730G’yi baz alıyor. 8 nm mimaride üretilen işlemcinin iki performans çekirdeğini 2.3 GHz değerinde çalışan Kryo 470 oluşturuyor. Kalan 6 adet çekirdeği ise 1.8 GHz’lik Kryo 470 oluşturuyor. GPU tarafında ise Adreno 618 yerini korurken, hız aşırtma çalışması sayesinde %15’lik bir güç avantajı elde edilmiş.

İşlemcideki diğer özellikleri ise Qualcomm Snapdragon 730G ile tamamen aynı. Qualcomm Snapdragon X15 LTE modem taşıyan işlemcide 5G desteği bulunmuyor. Bunun dışında WiFi 6, Bluetooth 5.1, aptX Adaptive ve TrueWireless Stereo Plus desteği de dikkat çekiyor. Qualcomm Snapdragon 732G, şarj tarafında Qualcomm QuickCharge 4+ ile yüksek hızlı şarj işlemi gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Vulkan 1.1 desteğiyle güçlendirilen Snapdragon Elite Gaming platformu da işlemciye oyun odaklı yetenekler kazandırıyor.

Snapdragon 732G, bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren markaların kullanımına sunulacak. Orta-üst seviyede rekabetçi bir paket oluşturması beklenen işlemciyi ilk kullanacak markanın ise POCO olduğu açıklandı. Eğer büyük bir sürpriz yaşanmazsa 7 Eylül’de tanıtılacak olan POCO X3 modeli, yeni yonga setini kullanan ilk akıllı telefon modeli olacak.