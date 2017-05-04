Qualcomm’a Göre LTE Üzerinden Drone Kontrolü Mümkün

Qualcomm tarafından yayınlanan son araştırma raporlarına göre droneları LTE bağlatısı üzerinden de kontrol etmek mümkün olabilir.

Qualcomm, LTE bağlantısı üzerinden kontrol edilebilen dronelar yakında piyasaya çıkabilir. Dronelar paket teslimatı için, canlı yayın yapabilmek için ya da dış dünya ile iletişimde olabilmek için internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor ancak LTE üzerinden kontrol bugüne kadar görmediğimiz bir şeydi.

1000’in üzerinde gerçekleştirilen elde edilen verilere göre mevcut hücresel bağlantı üzerinden drone kontrolü mümkün. Dronelar 122 metre yüksekliğe kadar LTE bağlantısını alabiliyor ayrıca akıllı telefonlar gibi çok fazla bağlantı harcamıyor.

Ancak LTE üzerinden kontrol edilebilen drone modelleri için daha fazla geliştirme yapılması şart. Çünkü yüksekte frekans kirliliği yer yüzüne göre çok daha fazla. Ayrıca henüz yazılımları en güçlü sinyali yakalayabilecek kapasitede değil. Yine de yakında bu tarz ürünler görmemiz mümkün.