Snapdragon 8 Gen 4 telefonlar pahalı olacak. Qualcomm‘un yeni nesil amiral gemisi çipi Snapdragon 8 Gen 4‘ün bu yılın Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Güvenilir kaynaklara göre, TSMC‘nin üretim maliyetlerindeki artış, bu gelişmiş çiple donatılmış telefon fiyatlarını yükseltebilir. Bu durum, Çin sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu ve kullanıcılar arasında yoğun tartışmalara neden oldu. Telefon fiyatları artacak mı? Snapdragon 8 Gen 4 telefonlar fiyat konusunda üzebillir.

İçindekiler Snapdragon 8 Gen 4 Telefonlar Yüksek Fiyat Etiketiyle Gelebilir

Snapdragon 8 Gen 4 Telefonlar Yüksek Fiyat Etiketiyle Gelebilir

Ekim 2023’te Vivo, yaklaşık 550 dolar başlangıç fiyatıyla Vivo X100‘ü tanıttı. Aynı ay, Xiaomi 14 de benzer bir fiyatla piyasaya çıktı. Vivo X100, Dimensity 9300 yonga seti ile donatılırken, Xiaomi 14, Snapdragon 8 Gen 3 çipini kullanıyor. Ancak, tedarik zinciri kaynaklarına atıfta bulunan Çinli bir teknoloji blog yazarına göre, Snapdragon 8 Gen 4 telefonlar için başlangıç fiyatının 620 dolar civarında olacağı iddia ediliyor.

Blog yazarı, “Dimensity 9400 cep telefonu 3.999 Yuan’dan başlarsa, yine de bir Snapdragon 8 Gen 4 cep telefonu satın alır mısınız?” diye sorarak, kullanıcıların tepkisini ölçtü. Bazı kullanıcılar bu fiyat artışının kendilerini etkilemeyeceğini belirtirken, diğerleri tereddütlerini dile getirdi. Bildiğiniz üzere artık MediaTek işlemcili telefonlar da Snapdragon muadillerinin gerisinde kalmıyor ve hatta bazı yönlerden onları geçiyor.

Telefon çiplerinin maliyeti her zaman önemli bir konu olmuş durumda. Örneğin, Snapdragon 8 Gen 3‘ün maliyeti yaklaşık 207 dolara denk geliyor. Bu çip ile donatılmış Redmi K70 Pro, şu anda 415 dolar fiyatla satılıyor ve mükemmel bir fiyat performans dengesi sunuyor.

Ancak, Snapdragon 8 Gen 4 telefonlar için telaffuz edilen maliyet artışı nedeniyle, Redmi K80 Pro gibi gelecekteki modellerin fiyatlarının yükselmesi bekleniyor, bu da rekabet güçlerini ve potansiyel satışlarını olumsuz etkileyebilir. Bu durumda Snapdragon 8 Gen 4 telefonlar fiyat bakımından Dimensity 9400 telefonlar ile rekabet etmekte zorlanabilir.

Artan maliyetin esas olarak Snapdragon 8 Gen 4‘ün üretimi için kullanılan gelişmiş 3nm işlem sürecinden kaynaklandığı belirtiliyor. Bu teknoloji, daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi vaat ederken, üretim maliyetlerini de artırıyor. EUV litografi araçlarının sayısındaki artış, her bir wafer ve çipin maliyetini önemli ölçüde yükseltti. Tüketiciler, bu gelişmiş performans ve kullanıcı deneyimi için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalabilirler.

Bu yılın Ekim ayında, Dimensity 9400 destekli Vivo X200, X200 Pro ve Oppo Find X8 gibi telefonların piyasaya sürülmesi bekleniyor. Aynı dönemde, Snapdragon 8 Gen 4 çip ile donatılmış Xiaomi 15, 15 Pro ve OnePlus 13 de tanıtılabilir. Ayrıca, iQOO 13, Realme GT 7 Pro ve Redmi K80 Pro gibi modellerin de yıl bitmeden piyasada olması bekleniyor. Bakalım Snapdragon 8 Gen 4 telefonlar fiyat performans bakımından isteneni verebilecek mi?

İlginizi Çekebilir: 30 Mayıs A101 kataloğu dolu dolu: iPhone 15, Galaxy S23 FE ve Dahası!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce MediaTek bu yıl liderliği garantiledi diyebilir miyiz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!